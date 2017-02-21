张天毅 – 社区服务

这周四，我第一次参加了SLUH的community service。我们放学后先在学校的厨房为 Safe Haven 的人们准备晚饭，然后开车去到 Safe Haven，为他们提供晚餐的服务。

Safe Haven 是一个为流浪汉们提供住所的地方，由一所曾经的学校改建而成。SLUH与 Safe Haven 的交流活动已经进行了一年多，每周都会有两天晚上为他们提供晚餐。周四那天我们所提供的是奶酪土豆片鸡丁，豆子，沙拉，甜点是cupcake，还有peach tea，strawberry juice 和 lemonade饮料。

在制作过程中，我主要负责奶酪土豆片。打开包装盒，把土豆片和奶酪粉倒入托盘里，加入热水和牛奶，搅拌后放入烤箱，定时取出再搅拌并加入鸡丁，一道主菜就完成了。相比于中国菜的制作，奶酪土豆片就要简单许多，不需要提前洗菜切菜，不需要控制糖、盐等调味品的量（菜谱上的盐少许等用词真的会让人抓狂，不知道该放入多少盐，一切全靠经验），不需要不停的翻炒，只要按照包装盒上的食谱一步一步完成就行。甚至在国内，我们应该把这划分为速食品。不管怎样，这是我来到圣路易斯后第一次做菜，也颇有成就感。

来到Safe Haven，令我印象最深的是一位看起来50多岁的男子。他早早的就在停车场里等我们，和我们打招呼，帮我们开门，热情的接待我们。从他走路的姿势不难发现他身体有残疾，行动不便。从后来的交流中我才了解到他曾经参军，在战斗中受伤，落下了终身残疾。但是他乐观的生活态度却感染了我：在停车场里接待我们，听说我是中国学生后不停的问我问题，包括在国内的生活、中文的“你好”“谢谢”等。和他们聊天让我明白了一个道理：不管生活多么艰难，都要保持积极向上的心态，乐观面对生活。

周六，SLUH与CBC进行了一场至关重要的比赛：决定division冠军的关键赛。SLUH在上半场时仅以30-26领先4分，但在下半场突然发力，加强防守，让CBC在第三节仅得4分，最后一波流带走比赛。这是我观看的第二场SLUH Basketball 的比赛，而十分巧合的是，我看的第一场也是SLUH vs CBC，只不过那是一场away game。对比国内，南外的篮球校队与他们的差距就十分大，甚至毫不夸张的说，还不如SLUH的B-team（sophomore team）。也难怪NBA是全球最顶尖的联盟，毕竟大陆在这方面早已输在了起跑线上。现在姚明当选最新的篮协主席，希望他能改变这一现状，提升国内的篮球水平。

这就是我这一周的生活和感想。