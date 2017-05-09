最后一篇周记了，却突然不知道该写什么了。

来美国四五个月了，感觉时间真的过的挺快的.

期中考试第二天下午，我当时正好有时间看了一场欧冠，却碰巧见证了自己的主队巴萨罗那6:1 巴黎，完成了惊天大逆转，挺进8强。我为此兴奋了一个下午，甚至都没有复习第三天的化学考试。兴奋因SLUH又一次在冰球场上输给CBC后渐渐散去。在那时才突然发现，五个月已经过去一半了。

从初到美国时对生活与学习方式的种种不适，甚至都不知道到底吃什么的时候该用刀叉，又是什么时候该用手直接抓，前两次的历史作业也由于不熟悉在线作业也都是匆匆忙忙地赶完而且迟交了，还有对有机化学一窍不通而在第一次考试中考了全班倒数第一；

到如今能正常地适应生活与学习，中间也肯定经历了不少欢笑与泪水吧，也不想过多地回忆了。

当然也有很多事情让我找到了曾经的感觉：上次的Retreat又仿佛就像小学在仙林住校一样，学校的冰球比赛的气氛和奥体一样好……

初来时曾经嘲笑过他们的数学太过简单，完全是我们的小学内容，所以数学课就没听过。可直到现在，我都不敢相信他们用了不到半年的时间学完了我们从小学到高一几乎所有的几何知识，甚至下一周开始就要学我从来没有接触过的立体几何。

当然了，学校里的老师都是很不错的，都愿意和你聊天。我有次连续几节化学课都没有听懂。放学去找化学老师，她直接和我一对一讲了半个小时，带着我把所有的知识点全过了一遍。我茅塞顿开，那一章节的作业也是轻松拿到了满分。

写到这，都不知道自己到底在写什么和想些什么，就是东拼西凑，强行完成一篇周记。不过确实会有点伤感吧，无论未来如何选择，都总会面临着一些离别吧。

你曾拥有一些英雄的梦想 好像黑夜里面温暖的灯光 怎能没有了希望的力量 只能够挺胸勇往直前