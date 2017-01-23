来美国已经有大约20天了。在这里，感受到太多与中国的不同。

上周在知道因下冻雨而连放5天假后，全校同学开始了疯狂的庆祝，走廊中回荡着无数的“YEAH”声，见到认识的同学都要相互击掌，甚至拥抱。这与他们在祈祷或者忏悔时的全校鸦雀无声形成了鲜明的对比，以至于我们7个中国人站在一旁都不知道该干什么。

这个周末我随住家去看了一场冰球赛，才发现美国人竟如此注重体育运动。一场普通的冰球赛，几乎是吸引了全校的同学去离学校很远的冰球馆观看，不大的冰球馆被挤得水泄不通。我们只是到晚了几分钟，就差点连站的地方都找不到。他们不断地为SLUH队加油呐喊，声音震耳欲聋。

我在中国除了在南京奥体看足球比赛之外，从未听到过这么整齐、响亮的呐喊声。虽然最后SLUH 0:3惨败，不过同学们仍在不断呐喊。对一场普通的体育比赛如此重视，在中国任何一个学校恐怕都是见不到的吧。

除了冰球，我还观看了圣路易斯当地的青年足球联赛。虽说美国人足球踢得不好，甚至可以说是乱踢，但他们有绝对专业的联赛。每场比赛都是有裁判的，足球场也都有电子记分牌。他们的足球联赛从9岁到18岁的男女足都有，而且每周每支队伍都有比赛，所以一到周末，那个体育中心几乎就没有空闲的时间，甚至到晚上12点都还有比赛。同时所有的比分也都会被传到网上，每支队伍也都会有教练，平常也都会训练。这种业余的青年联赛或者这种足球中心，在中国都是绝对不会有的。

在美国也是第一次感受了保龄球，我竟然就打出了162分的超高分数，期中更是连续四五轮打中10个，这让我那已经有四五年经验的住家感到不可思议。

来美国20天，渐渐适应了SLUH上课放视频、回家多读书的学习方式，也渐渐适应了冬天喝冰水吃冰淇淋的生活。总之，在这里的每一天，以后都会成为珍贵的回忆吧！