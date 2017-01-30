赵云雅 – 在美国过春节

看着微信群里满天飞的红包，才想起今天是中国的除夕，没有春晚，没有饺子，今年，我在美国过春节。

其实从周一开始，脑海里就总有一个快要过年了的印象，但又总是被各种各样的小测验大测验冲淡了，仿佛每天都是过年，又好像离过年还有很远。

在中国的时候，过年好像真的很无聊，每天吃着提前准备好的年宴，不说厌烦，也总有些麻木了。亲戚朋友在烟气缭绕的客厅里谈天说地，我却怎么也找不到共同语言；跟一年没见的表姊妹们说说话吧，却又各有各的事情；还有那个春晚，照例打开看一下，看个半小时就算完成了任务，转战微信抢红包，顺便再吐槽春晚，把一个春晚搞得似乎一无是处了。

在中国，总以为过年不过是形式，但是在异国他乡，才发现我有多么习惯于、依赖于并渴望着这个不被我珍惜的“形式”。

中餐厅里一片嘈杂，是啊，这才是年夜饭该有的样子；就算9点才回家，也要在网上看春晚，网络不好，所以画质不好，但我只要听听那声音，看看那几个已经看到审美疲劳的主持人，眼前一片红红的热热闹闹的大灯笼，就心满意足了。虽然看完了还是想吐槽，但是就把这当做是另一个我习惯的“形式”吧，而且在美国，这个形式反而让我快活了，自豪了——我是中国人，所以我才有资格吐槽春晚！

夜深了，静谧的街道上像往常一样没有人、没有烟花、没有彻夜通明的灯。

在地球另一面，我知道，有13亿的我的同胞们和我一起过春节，而在世界的各个角落，祖国的游子、海外华侨也都在迎接新年。

并不想睡觉。于是拿起刻刀，点上台灯，刻一枚“金鸡”、一枚“纳福”，石头的粉末轻轻地扬起来，像我最喜欢的除夕夜的雪。难免偏心，刻着比英文字母好看多了的篆书，印泥是香的，墨是香的，红红的字印在白纸上，像有雪的除夕夜的剪纸窗花。整个屋子都氤氲着静悄悄的年味中。

祝所有身在海外的中华儿女，新年快乐！