OPT签证计划恐终止 硅谷影响最甚

亚利桑那州共和党议员高萨尔（Paul Gosar）近日提出一项提案，以取消OPT（Optional Practical Training program）签证计划。 OPT是面向留美学生的签证项目，为这些学生发放长达3年的工作签证。

高萨尔的新提案则希望终止这一OPT签证项目。并建议联邦政府修改《移民与国籍法》(Immigration and Nationality Act)。

高萨尔的办公室表示，有望在两周之内向国会众议院提出这一“2019年高技能美国人公平法案”（Fairness for High-Skilled Americans Act of 2019）。

该法案禁止持OPT工作。他的办公室还表示，计划在两周内向总统特朗普致函，要求他通过行政命令取消OPT 。

高萨尔的办公室还称，该提案是对2月份加州女议员洛夫格伦（D-San Jose）支持的“2019年高技术移民公平法案”的回应，该法案这项提案旨在消除美国职业移民绿卡分配的国家名额限制，增加每个国家的亲属移民分配比例。

据皮尤研究(Pew Research)的报告显示，自2008年以来，这10年里OPT签证持有者数量增长400%，在美国攻读科学、技术、数学（STEM）领域的毕业生广泛获益。皮尤的研究发现，在2004年至2016年期间，美国大学的近150万外国毕业生被允许持OPT工作，其中53%来自于STEM领域。皮尤的研究还发现，圣荷西、旧金山是持OPT工作的留学生首选之地。这项研究称，近年来OPT项目超过H-1B，成为高科技行业移民的最大来源。

皮尤在另一份报告中指出，OPT计划的增长在2017年放缓。尽管27万6500名外国毕业生在当年获得OPT计划的工作许可，并创造了记录，但和2016年的25万7100人相比，增幅仅为8%，而前一年同期增幅则为34%，是自2004年以来增幅最大的一年 。

值得注意的是，类似的面向外国高技术人才而设的 H1B签证，被认为是硅谷各大科技公司的人才依靠。但批评人士指出，H-1B签证被外包商滥用，导致很多美国人的工作机会被剥夺。之前特朗普政府还大力打击了H1B签证，大幅提高了H-1B签证申请的拒绝率。除此之外，特朗普政府还承诺，要取消一项允许H-1B签证的配偶就业的政策。

2019-06-18 19:16 来源：金山在线