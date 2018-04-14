UC加州大学十所分校到底有什么区别？

1University of California-Berkeley 加州大学伯克利分校

优点：作为全美大学公立第一名的伯克利，是学术界的佼佼者，声誉地位媲美斯坦福，尤其在基础学科，例如数理化和人文社科上位居前列。

缺点：住宿比较紧张，由于在市区，治安也是要注意的问题。

校园特点：学校位于旧金山湾区的山丘上，坐拥海景和市区的繁华，校园学术氛围浓郁。弯弯的山路上有许多特色咖啡馆，具有时代感的艺术馆、音像店也是在几步之遥的地方。学校周边的餐馆选择多而且很便宜，墨西哥菜、意大利菜、韩国菜、热狗、各类甜品，数之不尽，当然酒吧也不少。此外，伯克利被评为全美最激进的校园之一，各种学生团体非常丰富。成为伯克利的学生，除了享受学术的盛宴、城市的便利之余，也要做好面对多元文化冲击的心理准备。

适合学生：录取的学生需要在学术上非常出众，并且非常清晰自己未来的发展方向。伯克利是典型开放自由的校园代表，鼓励学生的创造性。如果仅仅是成绩好，但没有自己想法的学生很容易在众多选择中迷失。

加州伯克利金融工程师很强的专业，微信公众号有一篇专门介绍的文章，需要了解的可以添加关注。

2University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校

优点：学术出众，教育质量不亚于任何一间常青藤大学，学生社团、社交活动同样活跃。特色专业是医学、法学、商学和电影电视。

缺点：三四万人的大校园，可想而知到哪里都看得到人。由此引起的问题有：班级人数过多，经常要排队，车位不充足。目前，学校在建新校舍以容纳更多的学生，最近三届的学生可能会受到建筑工地的影响。此外，住宿和伙食都不便宜。

校园特点：大城市、大校园，UCLA都最好的代表。这意味着无尽的机会和各种便利。无论是课程专业、兴趣小组，还是食宿搭配，只有想不到的没有选不到得。海滩的迷人景致，丰富的**活动，有可能跟某位好莱坞影星擦肩而过的机会，都是吸引人的地方。

适合学生：家境较好，不需要担心费用问题；喜欢热闹地方，钟情音乐电影；有自主精神，清晰自己方向的学生、UCLA不太适合宅的同学哦。

3University of California-San Diego 加州大学圣地亚哥分校

优点：学术上与UCLA平分秋色，同样是大校园，活动丰富，唯一不同的是专业特色。圣地亚哥分校能够跟哈佛、麻省理工一同入选全美十大理科热门院校不是徒有虚名的，它拥有一流的生物、物理、计算机研究中心，长居首位的专业有海洋学和神经学科。

缺点：班级人数众多对于这种规模的学校来说是正常的，但UCSD的校园更大更分散一些。运动不是强项。学校对学生派对有严格限制，如有违反还会罚款。

校园特点：非常优美的校园，几分钟就能走到海滩，到市区也就是20分钟内的步行路程。校园分成五个部分，校内有免费交通车，节假日还负责接送往返机场，很人性化。

适合学生：同样是大校园，圣地亚哥相比洛杉矶管理更严格一些，治安更好，适合希望专注学术的学生。但是总体来说，课外活动还是少不了的。

加州大学圣地亚哥分校的金融硕士和商业分析硕士是常升的商科专业，有需要了解这两个专业的小伙伴可以添加关注微信公众号：美国商科笔记。

4University of California-Davis 加州大学戴维斯分校

优点：以农学起家的戴维斯分校，在心理学、环境科学方面独树一帜，生物、教育学、兽医享誉很高。学术氛围好，班级规模中等，知名教授不少，友好社区。

缺点：相对独 立的校园，离最近的城市——首府萨克拉门托有20多分钟车程。周边是农田，没有很迷人的风光，就是平静的小镇。学校人数倒是不少。

校园特点：大学城的环境，校内设施齐全，五万人的小镇里有一半以上是学生，城市发展都以学生为主。老师都住在校园里，师生关系更亲近一些。各式餐厅、全新的书店和风格独特的服装店一应俱全。没有大商场、连锁店，但有长长的步行街，让这个小镇看起来更具亲和力。校内交通最方便的要数自行车，还有自行车专道呢！

适合学生：相对安全、独 立的校园环境，适合爱学习、爱安静的学生。而且能够跟教授和同学有更多的交流，建立深厚的关系。

5University of California-Santa Barbara 加州大学圣芭芭拉分校

优点：学校本身确实有众多卓越的成就，热门专业众多。位处加利福尼亚州的圣塔芭芭拉市，是一个景色优美、文艺气息浓厚的小镇，因为地理位置得天独厚，UCSB自然成为UC中最热门的学校，国际学生不容易录取。

缺点：因为环境好，所以住宿也比较难找。常年派对不断，在这么美的地方生活，有学生表示难以专心读书。学生评价基础学科一般般，国际学生比例较低。

校园特色：两面环海，风光迷人，校园尤为漂亮，住宿条件一流，学生活动犹如度假一般，时不时去冲浪、钓鱼、赏鲸、海滩漫步。

适合学生：如果你理想中的大学生活，必须有人间仙境一样的校园，UCSB就是最佳选择。

6University of California-Irvine 加州大学欧文分校

优点：加州大学系统里最好的研究型大学，学术界中许多热门课题都在这里进行，理科强势，网络设备一流。

缺点：由于欧文市是一个典型的居住型社区，通往其他城镇都比较方便，学生也不太集中。没有球队，士气和凝聚力不是很足。学术要求很高，想得过且过的人不适合来这里。

校园特色：美国的富人都喜欢住在近郊的社区，欧文市就是一个集便利、安全、环境优美三个特点于一体的地方。一圈一圈的宿舍和教学楼，校园四通八达、干净和整洁。虽然五分钟车程可以抵达Newport海滩，但是学校的派对不多，移居来此的华人甚多。

适合学生：计算机迷的同学不要错过；是个读书的好地方，但是晚上10点钟以后整个城市就基本入睡了，太活跃、喜欢夜间出没的人群可能不会喜欢。

7University of California-Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校

优点：作为一所学术顶尖的公立大学，圣克鲁兹分校的光芒被系统里面的其他学校盖过。但是学术上，圣克鲁兹的社会科学、人文艺术、生物研究等专业还是非常有优势的。据统计，该校还具有相当高的就业率。

缺点：校园相对独 立，没有高的建筑，在主干公路旁边，看起来校园有些有点荒凉。没有球队，没有派对。

校园特色：群山围绕的校园，从宿舍到市中心的大型商场大概10-15分钟车程。好在自行车通行还是方便的，教学楼之间的往返步行即可。校内没有太多吸引人的地方，书店、餐馆、计算机房、健身中心还是齐全的。

适合学生：喜欢森林环抱的校园环境，注重实际工作能力培养的学生会喜欢上圣克鲁兹分校的。

8University of California – Riverside 加州大学河滨分校

优点：河滨分校是被排名轻视了的加州大学成员，研究能力一流，社会学科全美前四位，学术新星全美第二。教授不仅学术声誉高，还非常友好。小班教育，学生活动丰富，公立学校的收费，私立学校的氛围，性价比高商科优势也值得一提。

缺点：停车位不好找，有在建的工地，跟周边社区相连，没有明显的大学校园范围，宿舍干净和整洁。

校园特色：校园设计现代感很强，绿树成荫，到处有清晰的路标，进出方便。只有1万多人的校园，是加州系统里较小的分校，人口密度比较适宜。没有太多来自周边的诱惑，是个可以专心读书研究的地方。

适合学生：适合追求个性化教育、需要教授更多关注、注重留学性价比的学生，对于要继续升读研究生的学生来说，河滨分校能提供很充足的研究项目。

9University of California-San Francisco 加州大学旧金山分校

优点：唯一一所没有综合排名的UC分校，原因是它是一所**的医学院。这里拥有全美顶尖的公共卫生、医药、护理专业。每年的联邦政府资金投入第一位，高于约翰霍普金斯、斯坦福、华盛顿和耶鲁。学校位于市中心地带，拥有城市提供的所有便利。

缺点：几乎没有校园，不注意看的话，路过也没发现这是一所大学。由于美国的本科不设医科，这所学校也只有硕士和博士学位。无论录取标准或课程时间表，都跟其他UC大学不一样，录取非常困难。

校园特色：旧金山是个你永远都不会厌倦的城市，充满活力，风情万种。不过不要太期望这里能给你上大学的感觉。周边的众多医院都能提供实习和就业机会。

适合学生：职业目标非常明确的学生，学术条件也要能够匹配这所一流的医学院。

10Univeristy of California – Merced 加州大学默塞德分校

优点：加州系统里最新的分校，2005年开始有第一届学生、研究型的大学。

缺点：校园小，学校区域也是全新开发的，基本没有太多的活动。

校园特色：对校园氛围暂时不能抱有太多期待，但是Merced这个小镇还是挺有活力的，相信这也是加州政府要投入建新校的原因之一。如果要去周边的大城市大概开车两小时。

适合学生：想进入加州系统，又想读研究型学科的学生，便于以后转学或者升读研究生到其他的分校。

美国分校与主校是什么关系？

美国的分校与我国的高校分校区概念是完全不同的，我国的“分校区”大多是指与“本校”除地理区位不同外其余方面皆保持一致的“本校分部”，在各方面都直接受“本部”领导。

美国大学有分校的一般都是州立大学，大学本身是一个架子，一般只有一个董事会，没有任何其他管理机构，所有分校都是独立运作的。因为分校的独立性，所以每个分校的水平和排名的差距可以是非常大的。在美国州立大学一般会被称为某某州立大学系统，不存在本部和分校的概念，如伊利诺伊大学系统包含三所分校：厄本那-香槟分校、芝加哥分校和春田分校；加州大学系统拥有10个人分校，其伯克利分校、旧金山分校、圣地亚哥分校和洛杉矶分校都是世界一流的学府。

如何为自己选到一个即能考上又能“沾光”的分校，还需要各位同学多做“功课”，多了解院校的优势专业、教学质量等实际问题，为自己今后的留学之路保驾护航。希望对大家了解学校有所帮助，更多商科留学问题，可以关注微信公众号：美国商科笔记，每周更新干货信息，收藏之前记得点赞哦。