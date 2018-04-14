UC加州大学十所分校到底有什么区别？

留学美国，加州首选，但是除了文理学院以外，UC系列有那么多分校，除去排名的高低，这几所学校到底有什么区别呢？我不是排名控，如果想要学习经济，选什么学校？
作者：白老师
UCB位于Berkeley市区内，学校和城市的联系比较紧密，学校有部分设施位于硅谷内。UC Davis周边是一篇乡村风光。UCSC出门就是Santa Cruz的山区。UCSB位于 Isla Vista，距离海滩很近。UCSD其实并不在圣地亚哥（San Diego），而是在其北部的 La Jolla，距离圣地亚哥约20分钟的车程。UCSB和UCLA的校园也并不在 Santa Barbara和LA的市中心。UCLA和UCB的校园不大，受地理位置局限比较大，其他的UC校园大多位于人口不那么密集的地区，校园也比较“舒展”~LA的气候是比较干燥的，夏天会非常热，UCLA和UCI 就身处这样的环境中。UCR位于内陆地区，冬天可能比LA还要冷。
Santa Barbara和San Diego的气候相对温和一些，也更加湿润一些，但夏天依然比较热。
Santa Cruz的温度和湿度可能是最平均的。
Berkeley要更冷一些。
加州大学的申请人数也一直是很庞大的。根据US News的数据，申请人数最多的10所大学中，加州分校占据5席，同学可以看看竞争程度：
第一位：UCLA
第二位：UCSD
第四位：UCB
第六位：UCI
第七位：UCSB
看起来很难的样子，不过UC的学校真的很难用常理来推断，有好多低分进去的，我之前看到分数很低却也进入了前50的UC名校，所以也很困惑他们招生官到底是怎么选人的。
很多人认为：Berkeley是UC各分校中最有声望的学校，也是整体教学水平最强的学校。
如果根据各分校教职工里获得诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖的人数，以及美国国家科学院、工程学院的人数这个指标来看，各分校（除了UCSF）的排名如下：
UCB>UCLA>UCSD>UCSB>UCI>UCSC,UCD>UCR>UCM
要提醒大家的是：这个排名并非经过专业统计后的结果，尤其是排名在后半段的几所分校差别并不明显。
最重要的部分如下：（各校园的优势专业）
【海洋生物学】专业，只在 UCLA、UCSD、UCSC开设。
【农业】类专业，只在 UCD、UCR开设。
【犯罪学】专业，只在UCI开设。
UCSD，UCD，UCLA、UCI 、UCR有自己的【医学院】。
UCB，UCLA，UCD，UCI 有自己的【法学院】。
UCB的【自然科学】、【数学】和【工程】是UC最强的，其中【工程】类专业稳居全美top3，另外两个学校是MIT和斯坦福。
UCB在【生命科学】领域相对比较弱，因为UCB并没有自己的医学院。
UCLA和UCSD在【生命科学】领域实力比较强，两所分校都拥有自己的医学院，校医院，在生命科学领域有全面而深入的研究，并与工程学院进行密切的合作。
UCLA和UCB的【教育】专业都比较强，但UCLA更胜一筹。
UCLA在【艺术】领域是比较强的，然而加州各分校只有UCSD进入到艺术类排名Top20。UCLA的【电影电视制作】专业是非常强的，这与它地处好莱坞附近有很大关系。
【商学院】：UCB的哈斯商学院是美国top10的商学院，UCLA的Anderson商学院是美国Top15的商学院，两所分校的商学院是加州大学中前景最好的。
【法学院】：UCB的法学院是美国top10的法学院，UCLA的法学院是美国top20的法学院。
在【科学、数学、工程领域】：UCB、UCLA、UCSD、UCSB 四所分校是加州系统中最强的，其中UCSB的物理系教授中有三位【诺贝尔奖】获得者（根据wiki的数据）。
UCB中有18位计算机科学专业的教授曾获过【图灵奖】，UCLA有3位。
UCSC的【天文】专业很牛逼，【物理】专业也不错。
UCSB的【物理】相当不错，由于建立时间不长，UCSB的物理系比其他学校更“悠哉”一点。UCSB的【化学工程】也很强。
UCD的【生态学】和【进化生物学】很强。
最后呢，就是校园文化，因为加州各分校的历史和建校目标不同，所以校园文化相差很大。
UCB和UCLA的是体育强校，而UCSD甚至连橄榄球队都没有。
新近成立的UCM只有大约6000名学生，这与那些动辄一两万在校生的分校相比，校园氛围差距很大。
UCB：伯克利分校位于伯克利市内，校园不大，所有的宿舍都在校园外步行可到的范围内。学校里亚裔非常多。
UCLA：距离 Westood 和 比弗利山庄非常近。校园相对来说大一点。Westood地区房租非常贵！两人合租要800+美元。所以经常会出现6人以上合租公寓的情况。停车位有限。除非你住在Westood地区，不然的话你绝对需要买辆车，不然你就要把大半天的时间浪费在公交车上。UCLA校园里经常有演出和各种活动。校园报纸The Bruin办的有声有色。橄榄球方面，UCLA和USC是宿敌！
UCSB：被认为是一所 party school（当然学术还是很强的）。学生中以白人为主，亚裔比例可能是UC各分校中最低的。
UCD：校园很大，住宿便宜，学生经常抱怨在校园里能闻到“牛的气味”，因为校园就在农场旁边。有自行车很有必要。
UCI：据说印度学生比例比较高？（有待证实）很多当地学生是每天都回家的，所以下课后学校的校园气氛可能没那么浓。
以上。
加州大学伯克利分校——最负盛名的“老大”
一说起加州的大学，不管是不是留学党，大家第一想到的就是UC Berkeley。它位于旧金山以东21公里的伯克利市，不仅是10个分校中校史最长的一个，它的教学质量、科研成就、师资、硬件设备和学生质量也是10个“兄弟”中最顶尖的，在全世界一直名列前茅。
伯克利是美国最自由、最包容、最多元化的大学之一：20世纪60年代的言论自由运动、嬉皮文化、反越战运动、东方神秘主义文化、回归自然文化等等都起源于这里。在高科技的浪潮下，伯克利又在缔造新的神话：由于地处硅谷边缘，学校毕业生中出现了许多的新型高科技富翁。全美公立大学排名中，伯克利校区长期独占鳌头，位居第一。
加州大学洛杉矶分校 ——我小我骄傲
UCLA位于美国加利福尼亚州洛杉矶市，是美国一流的综合大学之一，被称为美国商业金融、高科技产业、电影艺术等专业人才的摇篮，是全美培养尖端人才领域最广的大学之一。UCLA位于市区，校园面积比较小，只有419英亩(约1.7平方公里)，但却是美国申请就读人数最多的大学，也是全美高中生梦寐以求的名校之一。它是加利福尼亚大学University of California系统中的第二所大学，仅落后于加州大学伯克利分校(UC Berkeley)。
加州大学圣塔芭芭拉分校——传说中的派对学校
它位于洛杉矶西北两小时车程的地方，是一个西班牙风格的小城，背山面海环境相当好。校园大约有5平方公里，内有泄湖和东西走向的海滩(全年日光浴)，单说校园环境在美国绝对前十。虽然外界传说它是个派对学校，学生爱喝酒，其实这个学校的氛围还不错。这个学校最擅长的是物理、化学、海洋和地理。
加州大学圣地亚哥分校——最“性感”的理科学习场所
它位于南加州圣地亚哥市的拉荷亚(La Jolla)社区，学校位于圣地亚哥以北半小时车城外的拉霍纳海滩，是个著名的富人区。
Newsweek把UCSD评为全美“最性感”的理科学习场所。虽然其成立只有短短五十余年，却曾产生二十位诺贝尔奖得主(现有五位任教)，与加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA) 在学术上不分伯仲，位列加利福尼亚大学系统前三。物理和工程类相当出色(包括计算机)，学风也很好。比较特别的是它采用的是英国的学院制，学校由6所小学院组成，每个学院对学生的要求不同，但每个学院的学生都可以获得任何学校开设的专业(跟其它学校以学科划分学院不同)。
加州大学戴维斯分校——农场边的学校
它是加州大学乃至全美的的农学科研中心，其兽医、植物、农业专业在全球享有广泛声誉，常年排名全球前3。
在UC-Davis，环境学和多数与农学、生物科学相关的专业都非常强。最开始被称为UC农场，校园内葱郁的美，充满了原始和进口的树林、迷人的自行车道、和哞哞叫的奶牛。但是你可别以为这个环境绝佳的校园充满了有趣的乡下人，Davis已经变成了一个在农学、生物学、生物科学和环境科学专业的国际领导者。加州系统中农学和工程的分支，医学预科、兽医预科、食品科学，只要你能列出来的活的东西，在这里都可以学到。
今天为大家奉上另五所名校介绍~
加州大学欧文分校—理科强势，网络设备一流
加州大学欧文分校位于南加州，是加州系统最好的研究型大学。完美的地理位置，极佳的学习生活环境，以及大量高科技企业的支持，使该校成为加州大学系统中成长最快的分校。
学校计算机专业的童鞋不要错过。另外，分校的校园美丽迷人，赏心悦目的校园建筑、丰富的植被以及开阔的校园布局，是学生们选择入读UCI的重要原因。学生宿舍条件非常舒适安全，甚至超过大多数私立大学的学生宿舍，而且租金非常便宜。
加州大学河滨分校—美国国家一级研究型大学
加州大学河滨分校是加州系统中发展最快的一所大学，是美国国家一级研究型大学，全校多个学系的研究成果达到世界水平。小班教育，公立学校的收费，私立学校的氛围！
河滨分校是加州大学系统中风景最优美的校园之一，各项软硬件的设备齐全，学生除正式上课外，更可充分利用学校的视听教室、图书馆、休闲体育设施。所在地拥有大城市的便利及小城镇的安全和友善，被列为最具美国本土风味的九个城市之一。
加州大学圣克鲁兹分校—就业率相当高
加州大学圣克鲁兹分校以其世界级的教育水平和杰出的科研能力赢得了卓越的声誉，学校的工程学专业博士学位被诸多杂志评为全美第一。大学提供61个本科专业，其中研究生32个领域。
加州大学圣克鲁兹分校坐落在旧金山湾区附近的著名海湾城市圣克鲁兹，距离世界科技中心硅谷和美国第十大城市圣何塞(San Jose)都只有40分钟的车程，为学生提供了充足的实习和就业机会。
加州大学旧金山分校—没有本科学位
加州大学旧金山分校没有综合排名，因为它是一所独立的医学院，是加州大学系统中唯一的只专注于健康和生命科学的分校。由于美国医科不设置本科学位，因此这所学校只有硕士和博士学位。学校设有牙医学院、医学院、护理学院、药学院和研究生院。热门专业有医学、牙医学、护理学和生物化学等专业。
学校每年招生人数少，报考人数很多，因此录取难度较大。另外，学校位于市中心，交通便利。
加州大学默塞德分校—“最年轻”
加州大学默塞德分校位于圣华金河谷，2005年才开始有第一届学生，是加州系统最新的分校，也是美国二十一世纪成立的第一所综合性研究大学。2009年第一届学生毕业时，美国第一夫人米歇尔奥巴马曾前往参加毕业典礼并发表演讲。
目前学校开设如下学院：工程学院、自然科学学院、社会科学，人文科学和艺术学院；正在在筹建管理学院与医学院。学生一年花费大致为5.6-5.8美金。
1University of California-Berkeley 加州大学伯克利分校
优点：作为全美大学公立第一名的伯克利，是学术界的佼佼者，声誉地位媲美斯坦福，尤其在基础学科，例如数理化和人文社科上位居前列。
缺点：住宿比较紧张，由于在市区，治安也是要注意的问题。
校园特点：学校位于旧金山湾区的山丘上，坐拥海景和市区的繁华，校园学术氛围浓郁。弯弯的山路上有许多特色咖啡馆，具有时代感的艺术馆、音像店也是在几步之遥的地方。学校周边的餐馆选择多而且很便宜，墨西哥菜、意大利菜、韩国菜、热狗、各类甜品，数之不尽，当然酒吧也不少。此外，伯克利被评为全美最激进的校园之一，各种学生团体非常丰富。成为伯克利的学生，除了享受学术的盛宴、城市的便利之余，也要做好面对多元文化冲击的心理准备。
适合学生：录取的学生需要在学术上非常出众，并且非常清晰自己未来的发展方向。伯克利是典型开放自由的校园代表，鼓励学生的创造性。如果仅仅是成绩好，但没有自己想法的学生很容易在众多选择中迷失。
加州伯克利金融工程师很强的专业，微信公众号有一篇专门介绍的文章，需要了解的可以添加关注。
2University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校
优点：学术出众，教育质量不亚于任何一间常青藤大学，学生社团、社交活动同样活跃。特色专业是医学、法学、商学和电影电视。
缺点：三四万人的大校园，可想而知到哪里都看得到人。由此引起的问题有：班级人数过多，经常要排队，车位不充足。目前，学校在建新校舍以容纳更多的学生，最近三届的学生可能会受到建筑工地的影响。此外，住宿和伙食都不便宜。
校园特点：大城市、大校园，UCLA都最好的代表。这意味着无尽的机会和各种便利。无论是课程专业、兴趣小组，还是食宿搭配，只有想不到的没有选不到得。海滩的迷人景致，丰富的**活动，有可能跟某位好莱坞影星擦肩而过的机会，都是吸引人的地方。
适合学生：家境较好，不需要担心费用问题；喜欢热闹地方，钟情音乐电影；有自主精神，清晰自己方向的学生、UCLA不太适合宅的同学哦。
3University of California-San Diego 加州大学圣地亚哥分校
优点：学术上与UCLA平分秋色，同样是大校园，活动丰富，唯一不同的是专业特色。圣地亚哥分校能够跟哈佛、麻省理工一同入选全美十大理科热门院校不是徒有虚名的，它拥有一流的生物、物理、计算机研究中心，长居首位的专业有海洋学和神经学科。
缺点：班级人数众多对于这种规模的学校来说是正常的，但UCSD的校园更大更分散一些。运动不是强项。学校对学生派对有严格限制，如有违反还会罚款。
校园特点：非常优美的校园，几分钟就能走到海滩，到市区也就是20分钟内的步行路程。校园分成五个部分，校内有免费交通车，节假日还负责接送往返机场，很人性化。
适合学生：同样是大校园，圣地亚哥相比洛杉矶管理更严格一些，治安更好，适合希望专注学术的学生。但是总体来说，课外活动还是少不了的。
加州大学圣地亚哥分校的金融硕士和商业分析硕士是常升的商科专业，有需要了解这两个专业的小伙伴可以添加关注微信公众号：美国商科笔记。
4University of California-Davis 加州大学戴维斯分校
优点：以农学起家的戴维斯分校，在心理学、环境科学方面独树一帜，生物、教育学、兽医享誉很高。学术氛围好，班级规模中等，知名教授不少，友好社区。
缺点：相对独 立的校园，离最近的城市——首府萨克拉门托有20多分钟车程。周边是农田，没有很迷人的风光，就是平静的小镇。学校人数倒是不少。
校园特点：大学城的环境，校内设施齐全，五万人的小镇里有一半以上是学生，城市发展都以学生为主。老师都住在校园里，师生关系更亲近一些。各式餐厅、全新的书店和风格独特的服装店一应俱全。没有大商场、连锁店，但有长长的步行街，让这个小镇看起来更具亲和力。校内交通最方便的要数自行车，还有自行车专道呢！
适合学生：相对安全、独 立的校园环境，适合爱学习、爱安静的学生。而且能够跟教授和同学有更多的交流，建立深厚的关系。
5University of California-Santa Barbara 加州大学圣芭芭拉分校
优点：学校本身确实有众多卓越的成就，热门专业众多。位处加利福尼亚州的圣塔芭芭拉市，是一个景色优美、文艺气息浓厚的小镇，因为地理位置得天独厚，UCSB自然成为UC中最热门的学校，国际学生不容易录取。
缺点：因为环境好，所以住宿也比较难找。常年派对不断，在这么美的地方生活，有学生表示难以专心读书。学生评价基础学科一般般，国际学生比例较低。
校园特色：两面环海，风光迷人，校园尤为漂亮，住宿条件一流，学生活动犹如度假一般，时不时去冲浪、钓鱼、赏鲸、海滩漫步。
适合学生：如果你理想中的大学生活，必须有人间仙境一样的校园，UCSB就是最佳选择。
6University of California-Irvine 加州大学欧文分校
优点：加州大学系统里最好的研究型大学，学术界中许多热门课题都在这里进行，理科强势，网络设备一流。
缺点：由于欧文市是一个典型的居住型社区，通往其他城镇都比较方便，学生也不太集中。没有球队，士气和凝聚力不是很足。学术要求很高，想得过且过的人不适合来这里。
校园特色：美国的富人都喜欢住在近郊的社区，欧文市就是一个集便利、安全、环境优美三个特点于一体的地方。一圈一圈的宿舍和教学楼，校园四通八达、干净和整洁。虽然五分钟车程可以抵达Newport海滩，但是学校的派对不多，移居来此的华人甚多。
适合学生：计算机迷的同学不要错过；是个读书的好地方，但是晚上10点钟以后整个城市就基本入睡了，太活跃、喜欢夜间出没的人群可能不会喜欢。
7University of California-Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校
优点：作为一所学术顶尖的公立大学，圣克鲁兹分校的光芒被系统里面的其他学校盖过。但是学术上，圣克鲁兹的社会科学、人文艺术、生物研究等专业还是非常有优势的。据统计，该校还具有相当高的就业率。
缺点：校园相对独 立，没有高的建筑，在主干公路旁边，看起来校园有些有点荒凉。没有球队，没有派对。
校园特色：群山围绕的校园，从宿舍到市中心的大型商场大概10-15分钟车程。好在自行车通行还是方便的，教学楼之间的往返步行即可。校内没有太多吸引人的地方，书店、餐馆、计算机房、健身中心还是齐全的。
适合学生：喜欢森林环抱的校园环境，注重实际工作能力培养的学生会喜欢上圣克鲁兹分校的。
8University of California – Riverside 加州大学河滨分校
优点：河滨分校是被排名轻视了的加州大学成员，研究能力一流，社会学科全美前四位，学术新星全美第二。教授不仅学术声誉高，还非常友好。小班教育，学生活动丰富，公立学校的收费，私立学校的氛围，性价比高商科优势也值得一提。
缺点：停车位不好找，有在建的工地，跟周边社区相连，没有明显的大学校园范围，宿舍干净和整洁。
校园特色：校园设计现代感很强，绿树成荫，到处有清晰的路标，进出方便。只有1万多人的校园，是加州系统里较小的分校，人口密度比较适宜。没有太多来自周边的诱惑，是个可以专心读书研究的地方。
适合学生：适合追求个性化教育、需要教授更多关注、注重留学性价比的学生，对于要继续升读研究生的学生来说，河滨分校能提供很充足的研究项目。
9University of California-San Francisco 加州大学旧金山分校
优点：唯一一所没有综合排名的UC分校，原因是它是一所**的医学院。这里拥有全美顶尖的公共卫生、医药、护理专业。每年的联邦政府资金投入第一位，高于约翰霍普金斯、斯坦福、华盛顿和耶鲁。学校位于市中心地带，拥有城市提供的所有便利。
缺点：几乎没有校园，不注意看的话，路过也没发现这是一所大学。由于美国的本科不设医科，这所学校也只有硕士和博士学位。无论录取标准或课程时间表，都跟其他UC大学不一样，录取非常困难。
校园特色：旧金山是个你永远都不会厌倦的城市，充满活力，风情万种。不过不要太期望这里能给你上大学的感觉。周边的众多医院都能提供实习和就业机会。
适合学生：职业目标非常明确的学生，学术条件也要能够匹配这所一流的医学院。
10Univeristy of California – Merced 加州大学默塞德分校
优点：加州系统里最新的分校，2005年开始有第一届学生、研究型的大学。
缺点：校园小，学校区域也是全新开发的，基本没有太多的活动。
校园特色：对校园氛围暂时不能抱有太多期待，但是Merced这个小镇还是挺有活力的，相信这也是加州政府要投入建新校的原因之一。如果要去周边的大城市大概开车两小时。
适合学生：想进入加州系统，又想读研究型学科的学生，便于以后转学或者升读研究生到其他的分校。
美国分校与主校是什么关系？
美国的分校与我国的高校分校区概念是完全不同的，我国的“分校区”大多是指与“本校”除地理区位不同外其余方面皆保持一致的“本校分部”，在各方面都直接受“本部”领导。
美国大学有分校的一般都是州立大学，大学本身是一个架子，一般只有一个董事会，没有任何其他管理机构，所有分校都是独立运作的。因为分校的独立性，所以每个分校的水平和排名的差距可以是非常大的。在美国州立大学一般会被称为某某州立大学系统，不存在本部和分校的概念，如伊利诺伊大学系统包含三所分校：厄本那-香槟分校、芝加哥分校和春田分校；加州大学系统拥有10个人分校，其伯克利分校、旧金山分校、圣地亚哥分校和洛杉矶分校都是世界一流的学府。
如何为自己选到一个即能考上又能“沾光”的分校，还需要各位同学多做“功课”，多了解院校的优势专业、教学质量等实际问题，为自己今后的留学之路保驾护航。希望对大家了解学校有所帮助，更多商科留学问题，可以关注微信公众号：美国商科笔记，每周更新干货信息，收藏之前记得点赞哦。