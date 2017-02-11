UMSL学生携手， 欢歌载舞 2017 CHINA NIGHT

【圣路易斯时报Lynn报道】闻鸡起舞闹花灯，登高望远乐新春，在“雄鸡唱韵，春回大地”的美好时刻。圣路易斯2017年2月10号（星期五）晚七点，UMSL CSA 在JC Peny Conference Center 推出一场CHINA NIGHT晚会奇贺新春。

本场晚会的节目有： 春节序曲，金凤迎春，采薇，想把我唱给你听，Watch Me Remix，儿歌串烧，黄司机脱口秀 ，同行话剧，贝加尔湖畔+好久不见歌曲，难忘今宵大合唱。正可谓是福至同欢 ，多元节目精彩纷呈。

正月十五闹花灯 ，月圆夜贺迎新春。

好声音唱出 “CHINA NIGHT 心情”

Wake Up 舞团动感电音舞曲串烧

儿童串烧 ，可爱至极

黄司机喜乐登场拼笑料

迎佳节热情满满 ，闹鸡年精彩处处

此外还有吃辣鸡面有奖比赛和lucky draw 抽奖活动。

难忘今宵，难忘今宵花正美，难忘今宵人正欢，难忘今宵歌如潮，中国之夜火树银花不夜天，月圆人圆天上人间共翩跹。

密苏里大学圣路易斯成立于1963年，位于圣路易斯县的大学街上，已经成为该地区最重要的教育机构。校园内最引人注目的是2000秋季落成的Millennium 学生中心和2003年秋季落成的布兰齐陶希尔艺术表演中心。密苏里大学圣路易斯分校可以提供46种学士学位课程，7种职业前准备课程，30种硕士学位课程和13种博士学位课程。大学有966位教师，超过96%的教师在他们所教授的领域获得高级别的学位。该校学生近1.6万名。密苏里大学圣路易斯分校的商科很著名，为全美237所最好的商学院之一。在《美国新闻与世界报道》中被评为第三级国家大学。

感谢所有CHINA NIGHT 工作人员 （staff members）

主持人：文礼 童梦凡 Sarah Chris

舞台后勤：邹雪鸿 岩桥佳奈 葛昌霖 郭睿辰 张颖高

场控：王一伦 俞海波 薛杨

迎宾：安佳欣 姜成松

检票：董锦秋 张瑜 杨雨均

摄影：李海超

灯光：胡晴阳

音响：何子超

筹备：学生会全体成员