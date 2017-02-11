UMSL学生携手， 欢歌载舞 2017 CHINA NIGHT

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【圣路易斯时报Lynn报道】闻鸡起舞闹花灯，登高望远乐新春，在“雄鸡唱韵，春回大地”的美好时刻。圣路易斯2017年2月10号（星期五）晚七点，UMSL CSA 在JC Peny Conference Center 推出一场CHINA NIGHT晚会奇贺新春。

本场晚会的节目有： 春节序曲，金凤迎春，采薇，想把我唱给你听，Watch Me Remix，儿歌串烧，黄司机脱口秀 ，同行话剧，贝加尔湖畔+好久不见歌曲，难忘今宵大合唱。正可谓是福至同欢 ，多元节目精彩纷呈。

金凤迎春 梁谢莜老师舞蹈班

正月十五闹花灯 ，月圆夜贺迎新春。

华大中文舞蹈团

好声音唱出 “CHINA NIGHT 心情”

想把我唱给你听
左起 俞海波 王玉佳 任小村

 

Wake Up 舞团动感电音舞曲串烧

儿童串烧 ，可爱至极

胡彤老师声乐班学生

 

黄司机喜乐登场拼笑料

右一 黄斌斌

华大蛙树剧社幽默小品：同行

迎佳节热情满满 ，闹鸡年精彩处处

此外还有吃辣鸡面有奖比赛和lucky draw 抽奖活动。

难忘今宵，难忘今宵花正美，难忘今宵人正欢，难忘今宵歌如潮，中国之夜火树银花不夜天，月圆人圆天上人间共翩跹。

工作人员集体合影
密苏里大学圣路易斯成立于1963年，位于圣路易斯县的大学街上，已经成为该地区最重要的教育机构。校园内最引人注目的是2000秋季落成的Millennium 学生中心和2003年秋季落成的布兰齐陶希尔艺术表演中心。密苏里大学圣路易斯分校可以提供46种学士学位课程，7种职业前准备课程，30种硕士学位课程和13种博士学位课程。大学有966位教师，超过96%的教师在他们所教授的领域获得高级别的学位。该校学生近1.6万名。密苏里大学圣路易斯分校的商科很著名，为全美237所最好的商学院之一。在《美国新闻与世界报道》中被评为第三级国家大学。

感谢所有CHINA NIGHT 工作人员 （staff members）

主持人：文礼 童梦凡 Sarah Chris

舞台后勤：邹雪鸿 岩桥佳奈 葛昌霖 郭睿辰 张颖高

场控：王一伦 俞海波 薛杨

迎宾：安佳欣 姜成松

检票：董锦秋 张瑜 杨雨均

摄影：李海超

灯光：胡晴阳

音响：何子超

筹备：学生会全体成员

 

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