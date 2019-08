UT Austin要免学费了，那门槛和生活成本有多高？—— 申请得克萨斯大学奥斯汀分校

申请得克萨斯大学奥斯汀分校竞争或更趋激烈

大学免学费话题是社区关注的热点,继罗德岛州计划推动本州学院实现免费教育之后,2019年美国教育界最轰动的新闻当属得克萨斯大学奥斯汀分校作为旗舰校区7月9日透过学校官网宣布对家庭收入6.5万美元的本州子弟达入学标准后免除学费和杂费(Tuitionand Fees). 不管是从顶着”公立常春藤”名号,还是从三大排名机构的世界大学排名三十几位的角度说,得克萨斯大学奥斯汀分校(Universityof Texas at Austin,简称UT-Austin)的入学竞争将会变的更加激烈。

这项计划于2020年秋季开始执行的资金来源,是得州教育基金会(State’sPermanent University Fund)捐赠的1.6亿美金石油税收。校董的精神旨在鼓励出身平凡的学子更加努力在高中阶段的功课。除了得大收到1.6亿拨款,得州农工大学(Texas A&M)也获得了8330万拨款,进一步补充了该校对收入低于6万美元的家庭提供免学费,根据亚裔社区家长间得传说,仍然会有部分计划报农工的学生明年或转报得大。

奥斯汀这个百万人口城市虽然在得州4大城市圈中没有休斯敦那么大,但却是一个丘陵地带有山有水的风光宝地,市区至少有15处可以登高望远的山景地带或公园,其中从MT.Bonnel山巅(Covert公园)可以眺望宽阔的科罗拉多河蜿蜒市区。

在那度过大学生活的年轻人可以感受当地的音乐节,电影节,游览得州州议会大厦CapitalBuilding, Zilker公园及附近的矿泉泳池BartonSpring Pool。据说省吃俭用的学生还可以利用游泳池 早5-8点及晚9-10点免票入园的优惠,舟船运动在当地更是独树一帜,天然湖泊LadyBird Lake的租赁独木舟(Kayak),划船(Canoe),站立桨板(Standuppaddleboard)的业务红火就是奥斯汀年轻人喜欢也很方便开展水上运动的凭证,一句话,这也是青年人喜欢生活的城市。

paddleboard sport

申请UTAustin的门槛其实也不是很复杂,尤其对一所倾向保护本国本州人才的大学,本地居民申请优势多多。笼统的说,无非就是递交学业和个人成长信息(academicand personal information),通过证据让入学审查老师明白学生有形成慎思明辨(critical thinking)的潜力,符合学校的核心价值观:学习,发现,独立思考,领导才能,个人发展和尽责(learning, discovery, freedom, leadership, individual opportunity andresponsibility)

对于初次申请的学生而言,学校官网都会提供freshman链接来查询所读高中(CounselorFinder)或所在城市(AdmissionsCenters and Locations)的升学顾问电话邮箱。申请路径可以通过网上两个平台中的任何一个:TheCoalition application (www.mycoalition.org)或者The ApplyTexas (www.applytexas.org),截至日期例如按秋季开学日期算为11月1日优先或最迟12月1日。

一般的材料申请文件清单包括:

提供电子申请表要填的信息(myprofile)

申请费支票

至少一篇关于自己的短文,描述高中阶段自己经历的机遇与挑战(At least one essay,500-700 words to describe what unique opportunities orchallenges have you experienced throughout your high school career that have shapedwho you are today)

回答有关专业选择原因,领导能力,能为学校学术环境的贡献等方面的3-4个问题,每个问题在250-300字(Answerthree short answer prompts)

Required Short Answer 1:

Why are you interested in the major you indicated as yourfirst-choice major?

Required Short Answer 2:

Leadership can be demonstrated in many ways. Please sharehow you have demonstrated leadership in either your school, job, community,and/or within your family responsibilities.

Required Short Answer 3:

Please share how you believe your experiences, perspectives,and/or talents have shaped your ability to contribute to and enrich thelearning environment at UT Austin, both in and out of the classroom.

Optional Short Answer:

Please share background on events or special circumstancesthat may have impacted your high school academic performance.

高中成绩单,班级排名,GPA分数,大学预修分数

SAT/ACT 成绩报告

自愿提供的文件包括:

经验就业成就方面的履历(Resume)

两封推荐信和所选专业或许有单独要求的文件。

得克萨斯大学奥斯汀分校的校内住所条件非常丰富,学生宿舍达14栋建筑,每个学年的收费从合租的一千多美元到单间宿舍的近两万美元丰简由人。这么好得条件加上很多家庭达标的免学费优待,令笔者不禁在问:没有SAT 1400,GPA 3.5以上的成绩能进去吗?

2019-07-16 12:03 来源:得州在线 作者:郑直