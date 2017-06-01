《文化中国- 友谊地久天长》音乐节 征求赞助

【圣路易时报讯】美中地区《文化中国-友谊地久天长》音乐节将于今年9月17日在中西部最受欢迎的景点芝加哥千禧公园Millennium Park内，即世界著名的 Jay Pritzker Pavilion 音乐厅举办。来自美中地区的30多个华人及艺术团体近1000名演员将在美国中西部最受欢迎的景点芝加哥千禧公园Millennium Park内，即世界著名的Jay Pritzker Pavilion 音乐厅唱响中美友谊的赞歌！

这是继2015年大型纪念音乐会《黄河大合唱》之后，中西部华人文艺团体与美国主流艺术团体将再度融合、再度合作。曾经荣获《中国好歌曲》冠军，《声动亚洲》三强， 《国色天香》年度总冠军的中国著名歌手霍尊将在千禧公园演绎中国风，演唱成名歌曲《卷珠帘》等。两年前曾经指挥芝加哥《黄河大合唱》的著名指挥曹丁先生将应邀再次来到芝加哥，指挥中西部地区的众多合唱团唱响千禧公园！著名管乐指挥Jeffrey Doebler也将带领来自美中地区由数百位美国管乐队员组成的大型管乐团同台演奏中美经典乐曲。主办方还将邀请数名著名歌唱家和优秀舞蹈节目加盟“文化中国—友谊地久天长中美艺术节”的演出。可以期待，此次艺术节表演活动一定精彩纷呈，盛况空前！

为了促进美中地区中美文化交流，提高华人在主流社会的话语权和影响力，让更多的美国观众了解中华文化，了解华人，了解中国，《文化中国- 友谊地久天长》音乐节将全部以免费赠票的形式，邀请社区中美友人参加！为了汇集所有华人的热情和力量， 组委会真诚地邀请社区各个商家和各团体伸出援手参与赞助这场盛况空前并且具有历史意义的纪念活动。凡赞助$500以上的商家，将作为《文化中国- 友谊地久天长》音乐节赞助商，商家名字及标志将印在即将被领取一空的5000张音乐节赠票上，并优先领取音乐节前排赠票。

这是华人第一次在千禧公园世界著名音乐厅举办大型的美中交流活动。有您的参与，此次活动必将成为芝加哥华人成长的新的里程碑。

赞助联系人：

王祖京 : (847 ) 969-1688

郑征 : (630) 667-3183

赞助者可以选择在网上付赞助款：www.dongfangarts.org

或者寄支票到：

Dongfang Chinese Performing Arts

Sponsorship / Friendship Lasts Forever

PO Box 407，Naperville, IL 60566

(东方艺术团–May 30, 2017,12:11)