《熊猫》在美上映 “是中美在科学和电影领域关系密切的例证”

北京时间4月6日，纪录片《熊猫（Pandas）》在美国 IMAX 影院上映。 这部纪录片由华纳兄弟联手IMAX打造。

纪录片讲述了一位成都的野生生物学家霍容（音译）与美国博物学家本·基姆、美国野生动物学家杰克·欧文斯，他们在四川大熊猫基地的竹林里，通过分享知识和经验，最终成功让人工繁殖大熊猫倩倩适应野外生活的故事。此后，中美科学家还一同跟踪倩倩回归野外后的生存状况，并在这一过程中相互学习，建立了深厚友谊。

在纪录片的筹备中，基姆的本职工作是负责黑熊的野外放归，他对美国之声广播电台说：“霍容（音译）之前已经来过几次，见到了黑熊幼崽的放归，这种做法启发了她的熊猫放归工作。”

此部纪录片由费尔曼指导，他曾执导的纪录片《狐猴之岛：马达加斯加》广受好评，而且此前他在全球事业基金会工作，这家非营利组织曾于 2008 年与成都大熊猫繁育研究基地合作，帮助实施圈养大熊猫的幼崽的野外放归计划。

根据新华社报道，谈到拍摄《熊猫们》的经历时，费尔曼说，这部长40分钟的3D巨幕纪录片凝聚着双方多年的努力，“是中美在科学和电影领域关系密切的例证”。影片一开始就用旁白告诉观众：“这是一个关于合作和交流的故事。”费尔曼说，“中方科学家的专业知识有助于我们增进对大熊猫的了解，也有助于我们拍摄大熊猫。我们的摄制团队中大部分也是中国人……他们都工作努力，和他们共事十分愉快。我希望观众会喜欢这部电影，因为所有人都爱大熊猫，而且这部影片讲述了一个关于合作的美好故事。”

费尔曼说，中美两国的合作为科学研究和文化交流都带来了实实在在的好处，因此，中美间出现裂痕是“令人担忧的”。

除了合作，这部纪录片更关注的是大熊猫的放归自然。“这个项目的关键在于帮助出生于圈养大熊猫、在人工育幼保健设施中长大的熊猫幼崽，过渡到野外的生存环境。”生物学家欧文斯说道。同时，他也希望这部纪录片能够激励更多人去挽救濒危物种。除此之外，这部纪录片使用了 IMAX-3D 技术，以期带给观众沉浸式的观影体验。

关于大熊猫，中国在保护之余一直致力于让他们回归自然。2001 年，中国大熊猫保护研究中心启动了大熊猫野化放归计划。2003 年，圈养的大熊猫“祥祥”首次放归野外。但就在专家们认为它可以进入“完全放归”的最终阶段时，它与其他野生大熊猫在争抢领地和食物的过程中发生了打斗，最终死亡。关于放归自然后的圈养大熊猫面临生存威胁这一点，专家表示，在野化培训中仍需加强它们的生存竞争能力，尤其是打斗和防御能力。

据国家林业局 2017 年的数据，自 2003 年野化放归计划以来，中国已经野化培训了 25 只大熊猫，最终 7 只放归野外，其中 5 只存活。中国也希望通过这部纪录片，呼吁大家关注大熊猫的野化放归，毕竟动物还是属于自然的。

美国网友和中国网友都对这部纪录片期待很高，上映三天网友们在IMDB电影网就已经打出了6.8分，关于这部纪录片，中国网友表示非常羡慕。

微博截图

有看过的美国网友觉得大熊猫放归自然这项活动非常有意义，“至少让大熊猫们看到成根的竹子也要知道怎么吃啊”（因为饲养的大熊猫吃的都是切好的竹子）

推特截图

要说起美国人对大熊猫的感情，真的不是一天两天的，大熊猫在美国的受欢迎程度可谓是不可思议。

2005年，旅美熊猫“泰山”首次亮相，1.3万张门票2小时内就被“抢订一空”。动物园官方网站甚至崩溃。在“泰山”3岁生日的时候，很多人不远万里，跋山涉水赶到华盛顿，专程为“泰山”庆祝生日。

据《纽约时报》报道，每只熊猫一天可吃掉50多公斤竹子，很快，动物园的竹子就不够吃了。他们只能动员佐治亚州1000家住户提供竹子。而爱熊猫成痴的当地市民，则心甘情愿地去种竹子。竹子品种要求严格，要去老叶黄叶，不能种在污染的水旁边，收割时，不能用机动锯子，只能用手动锯子，以防被污染。而这些市民心甘情愿的种植符合大熊猫食用标准的竹子，毫无怨言。

2013年联邦政府关门风波，很多美国人最难过的不是公务员无薪休假，不是国家公园、博物馆各种关门，也不是两党扯皮，而是华盛顿动物园的熊猫24小时直播停工。许多熊猫铁杆粉丝因无法围观熊猫一天的生活表示极为不满，幸福指数迅速下降。媒体见民怨赶紧发文安慰，表示虽然关门熊猫仍会被很好地照顾。由此可见，这部纪录片在美国可以说是有广泛市场的。