【文化中国-友谊地久天长】音乐节 9/17唱响芝加哥千禧公园

中国歌手霍尊助阵献艺

《文化中国-友谊地久天长》音乐节将于9月17日在芝加哥市中心举行，以一曲《卷珠帘》红遍中国的歌手霍尊，届时将亮相音乐节。在芝加哥的音乐胜地千禧公园Jay Pritzker音乐厅，霍尊将唱响“烟云琴声长”的中国古典神韵，唱响中美文化艺术交流的新篇章。

《文化中国-友谊地久天长》音乐节是由WINDIANA管乐团、东方艺术团、亚洲文化中心、瓦尔普来索大学孔子学院、芝加哥孔子学院联合主办，美加地区多个乐团共同参与。5月19日，联合主办方在芝加哥中国城图书馆举办新闻发布会，介绍本届大型中美音乐节的筹备情况。

中国驻芝加哥总领馆洪磊总领事，余鹏副总领事，侨务组卢晓晖组长。瓦尔普来索大学副校长Shanker Roman，WINDIANA管乐团负责人Jeff Doebler，著名音乐家童韬先生，芝加哥华联会主席汪兴无，亚洲文化中心主任蔡军，以及瓦大与芝加哥孔子学院的院长，孟剑云先生与杨静悦女士和来自美中其他地区的华人社区代表出席了新闻发布会。东方艺术团团长郑征女士主持新闻发布会。

主办方之一，东方艺术团团长郑征女士首先介绍了“友谊地久天长”音乐节的基本概况和准备情况，并预告了届时的节日盛况。她表示，这次的“友谊地久天长”音乐节将是美中地区华人规模最大的一次音乐盛事。此次音乐节得到了美中地区多个州的大力支持和响应，目前为止已经确定有几百个合唱团员会参加音乐节。

郑征女士指出，音乐节的举办地是芝加哥的音乐胜地，千禧公园的Jay Pritzker音乐厅。该音乐厅拥有5000人的座位，还有可容纳1万多人的草坪，每年芝加哥市众多盛大音乐会都在此地举办。“友谊地久天长”音乐节今秋在千禧公园Jay Pritzker音乐厅举行，是中美友谊的见证。音乐节会将包括众多中美经典曲目，载歌载舞，将是中西音乐与文化碰撞的绚丽火花。

据悉，中国指挥大师曹丁与美国著名指挥Jeff Doebler将同台为音乐会指挥。著名音乐家童韬先生与WINDIANA管乐团负责人Jeff Doebler将分别出任中方与美方的音乐总监。

洪磊总领事在新闻发布会上致辞，他表示对今秋举办的“友谊地久天长”音乐节十分期待，这将是美国中西部侨界空前的文艺盛宴。“友谊地久天长”的主题也意义非凡，这场中美联合的音乐盛事将为中美人文交流重书一笔，会让更多的美国民众了解和欣赏到中国文化。洪磊强调，本次音乐节将具有里程碑的意义，会成为中美交流的重要篇章。洪磊期待本次音乐节会带来夏末的舒爽，艺术的享受和中美关系美好的畅想。

主办方之一，瓦尔普来索大学的副校长Shanker Roman致辞，用标准的中文与大家问好。他表示很荣幸瓦大孔子学院能参与到音乐节之中，瓦大一直以来重视与中国的音乐，文化和音乐交流，参加音乐节是极大的荣誉。他指出，自己学习儒家思想，礼乐是其中重要的核心价值，他希望借次音乐节可以更好地传播中国文化，加强中美交流。芝加哥华联会主席汪兴无也表示华联会与芝加哥各侨社会大力支持音乐节的举办。

据音乐节中方音乐总监童韬先生介绍，截止到目前为止已经有来自美国6个州以及加拿大的多个音乐团体报名参加，已经有超过300人的演出人员。据亚洲文化中心主任蔡军在新闻发布会上透露，中国著名歌手，《卷珠帘》的演唱者霍尊也会亮相音乐节。芝加哥东方艺术团团长郑征表示，霍尊亮相《文化中国-友谊地久天长》音乐节的有关详情，主办方很快将发布更多细节。

(芝加哥侨学网 报道，部分图片来自网络)