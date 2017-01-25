一不留神 身边的人都成全球富人了

正当全球的权贵们聚集在瑞士的达沃斯参加世界经济论坛之际，英国慈善机构乐施会（Oxfam）发表报告指出，全球的贫富不均情况正在加剧，而且虽然世界可能正在走出衰退，但只有富人才从中受益。你是其中一位受益的富人吗？

据参考消息援引BBC中文网的报道，乐施会的报告称，到了2016年，全球最富有的百分之一的人口将拥有超过一半的全球财富；而目前全球最富有的百分之十的人口已经拥有了全球87%的财富。

究竟要有多少钱才能成为全球最富有的百分之十或者百分之一的人呢？真实的答案可能会让你感到意外。

乐施会在其报告中引述瑞士信贷银行全球财富报告。瑞士信贷银行自从2010年起每年都发表全球财富报告，而且号称是有关全球私人财富最详细和最新的资料来源。

报告披露，只要你拥有3650美元的资产，你已经是世界上最有钱的那一半人口了。

3650美元，是一些人买一件礼服的花费，也可能买台摩托车的价值。

不过，3650美元也可能是你在伦敦每月租房要付的租金，也可能是挪威普通人每月的工资，也可能是印度普通人一年的薪水。

要成为全球百分之十最有钱的人， 你只需要有7.7万美元。

7.7万美元，可能是某些人买一只手表所花的钱。不过，7.7万美元也可能是，如果你每天都买一杯咖啡，你一生中用来买咖啡的总开销；一名伦敦人一辈子花在交通上的费用；英国老年人花在护理方面的花销；中国一名普通人10年的工资。

如果你拥有79.8万美元的财富，那就恭喜你，你已经成为全球最富有的百分之一的人。

79.8万美元，大约是中国产的豪华车的价格。不过，79.8万美元也是，德国普通人25年的收入，或者俄罗斯普通人55年的收入或者印度普通人225年的收入。