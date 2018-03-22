一家公司改变了美国大选和英国脱欧结果，顺便毁了Facebook

经常关注差评君的差友们应该知道，差评君比较关注个人隐私被滥用的事情。

人们经常使用的那些软件，无疑拥有关于你最权威的信息。

差评君之前的文章（ 传送门 ）

利用这些个人数据，软件能很轻松的描绘出你的个人画像。

你的年龄、性别，喜欢什么牌子？喜欢看综艺还是二次元？是不是要结婚了？是不是正在找工作。。。

差评君刚给自己招行信用卡提了额，

交行就让我去办它们的信用卡

根据这种人物画像，互联网广告商们再进行精准的广告投放，既省了钱，还更有效，事半功倍，效率甩传统广告十八条街。。

人们的数据成了香饽饽。

在你不知道的地方，大家的数据被贩卖来贩卖去，每家公司都想掌握更多人的数据，靠着庞大的需求，关于个人数据的灰色产业每年都有上百亿。。

你的个人信息可以养活很多人（ 传送门 ）

这些灰色数据来源，有的是黑客入侵企业服务器获得的，有的是企业内鬼偷偷流传出去的，有的是利用程序在网上抓取公开信息。。

还有一些，则是人们自己主动贡献。（ 就是你在你从不会仔细看的用户协议里贡献出去的那些！ ）

信息有了，还不能直接用，还要有专门的数据分析机构。

这里就不得不提到行业翘楚 —— Cambridge Analytica（ 剑桥分析 ），一家非常著名的互联网精准营销公司，为了获得精准的个人数据和个人画像，它在 2014 年说服和剑桥大学心理学讲师 Aleksandr Kogan 加入他们公司。

当时 Kogan 正好在进行心理学学术研究，推出了一款心理测试应用，Kogan 加入 Cambridge Analytica 后，这家公司顺便获得了做这个测试的所有人的数据。

这个应用脱胎于剑桥心理学科学研究 myPersonality

这个应用打着学术研究的旗号，鼓励人们在这个应用上回答一些问题，它就告诉你你的性格是怎样的，以及你在别人心目中的印象怎么样。

是不是很熟悉。。

差评君以前，经常做这种调查问卷啊。。

朋友圈时不时传一些这种小测试

当然，只是获得这些问题数据，对人的了解还很片面，如果能获得每个人在社交网络上的行为，那么这个应用才能更精准的刻画人物肖像。

于是 Cambridge Analytica 决定将 Kogan 的应用做成依附于社交工具的应用，人们想要做测试，就必须和自己的社交账号挂钩，允许它抓取你社交账号的状态信息。

而且为了拿到更多样本，他们和 Facebook 签订协议，专门开发了针对 Facebook 的应用，并给注册这个应用且拥有至少 185 名好友的 Facebook 用户 5 美元，这些用户和他们所有好友的评论、点赞都能获取。。

不愧是玩营销的公司，人们贪小便宜的心理拿捏的分毫不差。

现在有很多应用登陆微信账号就送钱

很快下载应用的 Facebook 用户达到了 27 万，加上它同时能抓取每个人的好友信息，这家公司一下子就拥有了 Facebook 上将近五千万人的数据。。

是不是很夸张？

后来 Facebook 的政策改变了，第三方应用不能随意抓取未注册该应用的其他用户信息，也就是这个应用只能获得注册的那 27 万人的信息了，其他人的数据应该剔除。

在这个数据 = money 的时代，Cambridge Analytica 就是吃这口饭的，当然不会乖乖删除数据，它让 Kogan 就随便回复了一下 Facebook 说已经删好了，Facebook 也没深究，天真的信了。

直到上一周，根据前几天 Cambridge Analytica 的创办人之一 Christopher Wylie 熬不住良心的谴责，主动向英国卫报爆料，大家才知道，那 5000 万 Facebook 用户数据压根儿没被删！

Cambridge Analytica 手握这么庞大的数据，你以为它只是做一做广告投放什么的吗？

Naive！

这家公司拿着这些用户数据，先是影响 2014 年美国国会选举，进而改变 2016 年美国大选结果！

其实，他们公司本就是美国共和党富豪 Robert Mercer 和川普前顾问 Steve Bannon 一手推动注资成立的。。

它通过分析这 5000 万选民的数据，找到影响舆论导向的方法，将看起来毫无胜算的 “ 大嘴巴 ” 川普，一举推上总统宝座。

Cambridge Analytica 的 CEO Alexander Nix 在一次宣传

公司时详细讲解如何利用 Facebook 操纵舆论

这家公司帮助川普拿到总统位置之后，还顺便推了一把英国脱欧。

他们针对那些反对英国脱欧的人，给他们一种胜券在握的感觉，就算他们不投票，英国也绝不可能成功脱欧。

而对那些支持脱欧的人，它则鼓励每个人走上街头，为自己的选择投票。

所以，当英国脱欧公投结果出来以后，那些反对英国脱欧的人都傻眼了，明明预调结果怎么都是英国不会脱欧，可结果为什么不一样。。

这结果翻转的，跟当初川普成功当上美国总统一样爆炸。

现在大家知道了吧，收集个人数据不仅仅是给你看个广告那么简单。。

现在因为 Cambridge Analytica 违规使用 5000 万 Facebook 用户操纵舆论，导致 Facebook 成为众矢之的。

说起来也确实是 Facebook 的锅，它并没有建立完善的措施保证每位用户的数据被合理使用，所以 Facebook 被欧盟调查也好，被罚 2000000000000 美元也好，都得认。。

国外知名科技自媒体 TechCrunch 甚至要求 Facebook 的 CEO 赶紧辞职下台

而在我们生活中，其实往往不知道自己的个人信息，被授权给了哪些应用，更不知道这些应用拿我们的数据去做了什么。。

更惨的是，巨头们控制了我们社交生活的方式，甚至连选择的余地都不存在了。。

这篇文章写完，似乎对大家没什么卵用，巨头该拿你数据还是拿你数据。

但希望看完这篇文章，你从此不会再去微信微博上的各种所谓 “ 性格测试 ” 了。

因为，这测试代价太大了！

来源：差评