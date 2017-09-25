一次简单的飞行 却让美国人有这么多的想法

美国人大规模出行的日子又快到了，每当这个时候，机场似乎就变成了战场，愤怒的人，烦燥的人，看不到尾的安检队伍，无处不在的行李，飞行中宝宝的啼哭，所有这一切都需要一颗强大的心脏。除此之外，一些问题，一些想法就会不自觉地涌出来。

什么样的问题和想法呢？网站odyssey总结出下面的这14大点。一起随侨报网看看这里面没有没你感兴趣的。

1. 为什么安检的队伍这么长？

每一次，队伍都有3英里长，特别是你还有20分钟就要登机的时候，它却停在那里不动。你已经准备好了，解开了鞋带，把笔记本电脑从包里拿出来，机票和身份证都拿在手里。但你面前的那些上千的旅客似乎并没有像你一样有备而来。

不仅仅是安检的人多，还有上厕所、买咖啡都看到很长的队伍。

2. 为什么在航班起飞还有3小时还多的时候到达机场，却看不到成群的旅客？

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旅客们想知道为什么在担心误机时机场的人总是那么多，而时间富裕时却看不见排除的人流，机场里空空如也。

3. 为什么机场迷宫一般？

你只想在20分钟之内填饱肚子，可你转了10分钟只看到一个个买西服和化妆品的商店，然后你发现不知自己在哪儿了。为什么找不到可吃的食物？怎么才能再回到登机口？

4. 为什么要去这么远的地方读大学？

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每个大学生在假期或其他时候都要长途跋涉才能回家。虽然他们很高兴回家看望家人，吃喜欢的食物，但他们不知道为什么在世界上一定要乘坐飞机往返于家和学校，让他们必须面对机场的种种情况。

5. 在飞机上脱鞋卫生吗？

所有的乘客都害怕把脚放在地板上，特别是在没穿袜子的情况下，即使你没有洁癖，这仍会让你不爽。

6. 乘务员这工作没什么，我也可以做。

你发现他们穿着制服，满世界地飞，只需要提醒乘客将座椅调直等这些小事，并做一些没人关注的安全示范动作。这个工作挺酷。

7. 飞机着陆时为什么要调直座椅呢？

实际上，调直的幅度并不是很大，能对安全起到多大作用？但却有种自己的空间被侵占的感觉。

8. 我喜欢在机舱过道上走来走去。

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我知道这是8岁孩子喜欢的游戏，但我就是喜欢，而且还有许多人跟我一样。这种感觉很象是以超人的速度在行走，很让人惊异。

9. 怎么一个地方有这么多的星巴克?

讲真，它们似乎每个角落里都有，有可能它们的数量比登机口还要多。

10. 不小心把不该带上飞机的东西放进了随身行李中怎么办？

这肯定是让人恐慌的时刻，当你不小心把剪刀或一瓶水或其他禁止登机的物品放进了背包/随身行李里。即使你并没有带什么违规的物品，你还是担心安检人员会打开你的包检察，并对你进行瘦身。

11. 过安检时警报器千万不要哔哔。

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即使你只穿着运动裤和T恤，你还会有这样的担心警报器会尖叫，然后你必须停下来，等待安检人员过来检查，你觉得身后的每个人都会认会你是一个白痴。

13. 为什么有些乘客偏要提着体积到大无法登机的行李？

在网上办理登机手续时会要求乘客携带的行李不能超标，但总是因为某些原因，有些人做不到。

14. 为什么登机口没有座位?

在起飞前，你只想把随身行李放下，找个椅子坐下，但在登机口却找不到空位子。你想知道为什么75名乘客的一个航班却只摆放了25把座椅。

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有很多种情况会影响一个人的出行体验，所让大家要尽量保持积极和耐心的态度，愉快地度过这个假期。预祝大家旅行愉快！

来源：侨报网