三级飓风周末将直扑美原油心脏 德州民众疯抢食品

国家飓风中心(NHC)预报，破坏力惊人的哈维(Harvey)热带风暴，威力正在增加，预计在星期五晚间或星期六清晨增强为飓风，并在德州登陆。

根据CNN报道，周五下午3点，哈维由二级飓风升级为三级飓风。休斯敦市长Sylvester Turner称飓风在休斯敦将持续多日，不会很快离开。现在官方发布警告，哈维可能会带来110mph的风以及35英寸的降雨。这让部分区域几个月内不适合人类居住。川普预计将于下周初去往德克萨斯州。白宫考虑启动联邦灾难宣布程序以更早时间获得联邦补助。

据华尔街见闻报道，国家飓风中心(National Hurricane Center, NHC)预报，目前在墨西哥湾西方的哈维(Harvey)热带风暴，威力正在增加，预计在星期五(8月25日)晚间或星期六清晨增强为飓风，并在德州登陆。

来源：美联社

据美国中文网援引每日邮报报道，面对周五飓风来临的危机，德州民众来到杂货店疯狂抢购储备物资。

周四，顾客闯入当地的商店购买饮用水和面包等物资。现在众多商店货架上已经被抢购一空。

来源：路透社

目击者称一些顾客抢购食物和饮用水的场景像“黑色星期五”一样。

这是德州九年来首个直扑而来的飓风，州长格雷格‧艾伯特(Greg Abbott)星期三(8月23日)宣布30个郡进入灾害状态(state of disaster)，授权运用州政府资源应对来势汹汹的哈维飓风。

他说：“哈维即将带来灾难性的威胁，包括严重的洪灾、高浪及强风。”

德州南部墨西哥湾沿岸，从曼斯菲尔德港(Port Mansfield)到圣路易斯山口(San Luis Pass)的居民已接获通知，要密切注意地方当局发布的撤离要求。

来源：美联社

NHC发布的最新警告说：“这是一个会威胁生命安全的飓风，在它所路径范围内的人，都应采取一切必要行动，保护人身和财产的安全，避免遭到水灾和其它潜在风险的破坏。”

据NHC的预报，哈维飓风将带来10到15英寸(25到38公分)的降雨，个别地区的降雨量高达25英寸(63.5公分)。潮汐加上危险的高浪及大雨，预期墨西哥湾沿岸地区将迎来洪水。

截至星期四清晨，哈维的中心位置在曼斯菲尔德港东南方335英里(539公里)处，以时速10英里(16公里)的速度朝西北前进，最大持续风速(Maximum sustained winds)增强到每小时60英里(96公里)。

NHC说，哈维的威力正在加强，登陆前有可能增强到二级飓风，民众要严防豪雨及洪水。

位于科珀斯克里斯蒂市(Corpus Christi)的德州A＆M大学，星期四校园关闭，学生和职员都被强制撤离。

科珀斯克里斯蒂市的居民开始购买食物、瓶装水和其它必需品。

玛丽亚‧巴特(Mariah Barter)告诉KZTV新闻台记者：“我们知道，只要有洪水发生，每个人都要预先准备，我们不能没有水喝。这是一件大事，它吓坏所有人，要做好准备。”

除了购买生活用品，德州南部居民也准备了沙袋、将发电机加好油，以及用胶合板将窗户包住。

来源：美联社

美国墨西哥湾正在遭受飓风威胁，而这场直击美国炼油产业心脏的飓风，可能对原油市场带来不小影响。WTI原油价格在本周三受此影响获得支撑，从开盘47.6美元/桶左右水平上涨，日内触及48.49美元/桶高点。

这场名为Harvey的飓风目前还只是热带风暴级别，但若最终如预期而演变成一级飓风，那么将是美国德克萨斯州自2008年以来第一次遭遇飓风袭击。

在飓风中心途径的美国沿海岸线，海面会上升到地面以上4至6英尺(1.2至1.8米)，德克萨斯州的部分地区降雨将达到10至15英寸(250至380毫米)。

一些地区可能会产生出现高达每小时500毫米的暴雨。

美国气象网站Weather Underground 创始人Jeff Masters认为：“这是一个超级湿的飓风，巨量降水将造成大麻烦。”油价应声上涨。

德州是美国的重要原油生产地，并且美国有大约一半的炼油产能分布在墨西哥湾海岸沿线的阿拉巴马州和德克萨斯州，而这一次，Harvey途经路线上，有着美国三分之一的炼油产能。即使这次飓风风力不大，也可能带来大量的洪水涌入，对炼油活动产生影响。

据当地气象专家 Jacob Meisel表示，Harvey带来的最大危险不是风，而是大量的降雨，德州海岸线可能会沦陷，这意味着，即使是在岸上的油井也将遭到威胁。

Meisel表示，这场飓风很难说最终会如何，但从其预测模型来看，其带来的降水量将是非常惊人的，“可能会出现12到24英寸的降雨。”

来源：美联社

美国的原油生产行业已经开始为这场原油做起准备。阿纳达科石油公司(Anadarko)已经从其墨西哥湾的产油平台上撤下了其员工，炼油厂也在评估其生产。

Harvey的到来，让该地区的海上钻油平台都将受到影响，但炼油厂所受的威胁是最大的。

Lipow Oil Associates主席Andrew Lipow表示，一旦出现洪水，对炼油厂将带来极大影响，在无法获得原油或者出口多余产品的情况下，炼油厂可能会降低产能。

Lipow认为，一旦Harvey变成一级飓风，那么位于该地区的炼油厂可能会需要一周才能完全恢复炼油产能，而如果Harvey变成二级飓风，那么需要两周才能恢复。

本周三原油价格有所上涨，一方面是上周美国原油库存连续第八周下降，一方面则是Harvey的到来。

另外，周三汽油期货价格涨幅更大，市场担忧Harvey的到来会影响交通和炼油设施，使得德州和西路易斯安那州的汽油产品难以进入市场。

据美国国家飓风中心表示，Harvey已由热带风暴再度生成为一股热带低气压，周五可能进一步加强成为飓风。最关键的是，Harvey带来的降水量到底多大还是未知数，而在德州南部和海岸地区，预期将带来大规模洪水。在这样的情况下，电力问题和工人们的交通问题也将阻碍炼油厂的产能。

来源：纽约侨报网