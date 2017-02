上任10天就被川普一枪怼掉的美国司法部长，究竟搞了啥？

话说,现在来说说昨天上午的又一条大新闻:

因为号召整个司法部的律师拒绝为川普的移民禁令辩护,美国总统川普辞退了现在的代理司法部长Sally Yates。

消息一出,世界再次哗然……

(每天都哗然,没停过┑( ̄Д  ̄)┍我能怎么办呢我也很绝望啊)

而这事儿,

源头依然是川普前两天空投的大炸弹——移民禁令

自打出世就是天怒人怨怨声载道道不同不相为谋…

那么,过去的两天里,又发生了什么呢?

从各国首脑,到各界大佬,再到各位普通民众,

讽刺的讽刺抗议的抗议,有的甚至破口大骂。

甚至连身为“自己人”的美国政府高层们,

也忍不住站出来,慷慨激昂声泪俱下地讨伐川普……

这事态越闹越大,

这剧情,估计也是一时半会儿完结不了了,sigh~

争议最大的点,在于反对者认为

川普这条禁令不仅反人类反社会反团结,

它还违背了美国宪法!!!

于是,

司法部门的许多高官这两天一直聚在华盛顿联邦法院的大门前,

支着个小台子轮流演说疯狂抗议。

不论法院门前还是专门开发布会的,

抗议的主要高官包括但不限于:

纽约州参议员Chuck Schumer,

他表示川普此举十分“邪恶,是恶魔的罪行,是反美国的大逆不道之举。”

说到激动处又老泪纵横……

俄勒冈州参议员Jeff Merkley,

高呼“摧毁禁令!还我法制!”

此外,参议员Bernie Sanders,

加州众议院少数党领袖Nancy Pelosi,

国会议员Jerrold Nadler等,

也一同加入了抗议的行列……

各位高官群情激愤,举着标语高呼口号:

“异见即爱国。”

Dissent Is Patriotic

“这才是民主。”

This Is What Democracy Looks Like.

“不要禁令,不要高墙。”

No ban, no wall.

以及……

弹劾-。-

Impeach

如果说….

这些都还只是一些政客在口头上的抗议的话…..

昨天晚上,一个最大的出头鸟,

打出了目前位置反川普的最大的一枪!!

这只出头鸟,也就是目前的代理司法部长,Sally Yates。

Sally是个厉害的角色,一个一生投身法律的职业检察官…

这么多年来,她从地方检察院到州检察院一路做到司法部。2015年5月13日以84-12的压倒性票数优势当上了司法部副部长,服务于奥巴马政府,深受奥巴马本人器重。

在她职业生涯期间,办过的精彩案件无数,处理过重大的国家贪污案,也起诉过臭名昭著的“奥利匹克公园炸弹手”Eric Robert Rudolph。

总之,Sally Yates在美国司法界名望不小,也深受民众爱戴。

川普当选之后,因为川普任命的新一任司法部长还需要通过一系列国会通过的流程,

所以虽然Sally是奥巴马的人,川普还是邀请当时还是司法部副部长的Sally

先出任代理司法部长

1月20号发出邀请… Sally同意了..

那么,Sally这一枪怼川普怼的又是啥?

昨晚,她给自己的下属,整个司法部的所有律师发了一份号召,号召里她表示:

司法部的所有律师,请不要为特朗普针对移民和难民的行政命令辩护! 不要为此做任何法律论据的辩护!!

耶茨还告知司法部上下,在法院遇上有关争议时,不用遵守特朗普的移民禁令。

“我有责任在法院立场上,确保司法部保持这个部门的庄严义务,永远追求正义和代表正确的事情。到目前为止,我无法相信这项行政命令同司法部的责任相一致,也不认为这项行政令合法。因此,只要我担任代理司法部长任内,司法部不会提出替这项行政命令辩驳的主张,除非到我确认这么做是合适的。”

司法部长就这么公然的跟总统唱反调??

这么一下,美国上下果然炸了啊!

为啥,因为这么一条让无数人恨不得千刀万剐凌迟处死的移民禁令,

虽然是由川普大手一挥下发的,

但具体执行,可是得靠司法部门一层层落实下去啊。

更别说各个地方法院已经开始各种的做准备提出司法质询,这些都需要司法部的律师代表国家进行辩护。 司法部长下令不辩护?这是要造反啊???

呵呵,跟了这么久更新,

大家应该比较熟悉川普的套路了吧?

对群臣造反这事儿,他的处理方式依然心狠手辣:

“不干就滚蛋!全特么滚蛋!”

很快,川普就作出了决定:

枪打出头鸟, 你这个司法部长,你被炒了!!!

炒!鱿!鱼!

嗯,一同被炒的,还有海关和移民局局长,同样也反对这条禁令的Daniel Ragsdale….

连炒两个头头,川普的意思已经很明确了额:

其他人再给我蹦跶,一样的下场!

好好的官不当,回家卖红薯去!

紧接着,白宫发表声明,

除去Sally Yates的代理司法部长职务,

因为她“严重失职,背叛了美国神圣不可侵犯的司法系统”。

在白宫把Sally炒掉没多久,

很快就临时任命了从业33年的Dana Boente为信任代理司法部长… 在一个匆忙的就职仪式后,新任部长用最快的速度下达了他作为代理部长的第一道命令:

推翻之前Sally的决定,全司法部集体上下用户川普的决定,尽全力为川普禁令提供辩护和法律支持。

至此,Sally Yates短暂却辉煌的司法部长生涯正式画上句号。

她这一被炒鱿鱼,社会各界本来就难以平息的怒火也是越烧越旺了……

被川普气得哭鼻子的纽约州参议员Chuck Schumer表示:

“Sally是勇气的写照,是正义与勇敢的化身。”

参议代表John Conyers:

“位高权重的司法专家说川普违宪,

他非但不反思自己,反而直接把人家扫地出门。

以为这还是你的真人秀节目吗?!”

美国诸多媒体更是把这次炒鱿鱼,

比作当年尼克松总统开除特别检察官Archibald Cox的“周六夜屠杀”,

将Yates的事件称为“周一夜屠杀”。

(当年尼克松水门事件,特别检察官Cox发出传票要求尼克松交出相关录音带,尼克松拒绝交出,并发出总统行政命令,直接炒掉Cox。 然而,另外两名官员拒绝执行尼克松的这个炒掉Cox的行政命令,尼克松又继续炒掉了这两名官员…. 引发了当时的宪政危机…. 史称周六夜大屠杀)

好吧,回到这件事,

除了高层与媒体,

“推特参政”的网友们也开始各种声援Sally Yates,

说她是英雄和表示要反抗川普的tag刷的飞起……

不过这事儿上,大家也不是一边儿倒的同情Sally Yates,

也有人觉得川普做得没错,

违抗上级命令拒不执行,本来就是渎职,是该被炒鱿鱼。

川普忠犬Ted Cruz在fb发文,进一步解释了炒鱿鱼事件的根源:

“奥巴马八年执政,执法不力令人心寒。

Sally Yates违抗总统拒绝执法,是她被开除的唯一理由。

美国需要一个忠于职守,尊重宪法的司法头领。”

接着,白宫发言人Sean Spicer召开发布会,一本正经放出狠话:

“政府部门职员,如若还对特朗普总统的禁令有异议,

欢送你们另寻高就。”

嗯……杀一儆百,

你们再逼逼,一个一个炒了,

以为我们再招不到人了咋滴!

这场由移民禁令引起的天下大乱,

冲突双方剑拔弩张,哪边儿都不肯让步…

也有不少法律专家就此做出分析:

有人表示,Sally这么做,确实不对。 司法部里的每一个人都知道,如果你对一条法规不同意,或者你不想用司法手段去执行一项法规,那你应该直接辞职…. 如果你既不辞职,又公然不执行政策,那就意味着渎职…

也有内部人士放风:

其实在川普的这个政策出来后,Sally Yates本人表示无比震惊,当时就曾透露过想主动请辞的意愿….

但她没辞,因为不想把这个“究竟该不该执行”的这口烂锅甩给其他同僚…

于是干脆自己出头…..

没想到枪打出头鸟,

被川普先下手为强当成了整顿视听的靶子。

杀鸡给猴看,我知道其实你不想走其实你想留,但我这边儿可是绝对不开口挽留。

其次,Sally Yates内心深处可能是做好了被川普辞退的准备的,

毕竟主动请辞,就会被说成“知难而退的懦夫”,

等着川普发火辞退自己,形象一下子变成了“为了公民的福祉壮烈牺牲的英雄”??

好吧,公道自在人心,各人有各人的观点,

这事儿也不好妄下定论。

然而,很重要的一点,不过这两天的民调倒是蛮有意思的:

昆尼皮亚克大学就“为反恐而暂停移民入境”进行了全国范围内的民意调查,

在美国民众中,支持这条禁令的支持者占48%,反对者占42%。

好吧,

尽管有人谩骂有人抗议,有人诅咒川普赶紧下地狱。。。

尽管全世界媒体里一边倒的都是反对川普这个禁令的声音。。

但民意,也许才说明一切..

广大民众的意愿,才是国家领导最该care的不是么?

来源:搜狐