上任10天就被川普一枪怼掉的美国司法部长，究竟搞了啥？

话说，现在来说说昨天上午的又一条大新闻：

因为号召整个司法部的律师拒绝为川普的移民禁令辩护，美国总统川普辞退了现在的代理司法部长Sally Yates。

消息一出，世界再次哗然……

（每天都哗然,没停过┑(￣Д ￣)┍我能怎么办呢我也很绝望啊）

而这事儿，

源头依然是川普前两天空投的大炸弹——移民禁令

自打出世就是天怒人怨怨声载道道不同不相为谋…

那么，过去的两天里，又发生了什么呢？

从各国首脑，到各界大佬，再到各位普通民众，

讽刺的讽刺抗议的抗议，有的甚至破口大骂。

甚至连身为“自己人”的美国政府高层们，

也忍不住站出来，慷慨激昂声泪俱下地讨伐川普……

这事态越闹越大，

这剧情，估计也是一时半会儿完结不了了，sigh~

争议最大的点，在于反对者认为

川普这条禁令不仅反人类反社会反团结，

它还违背了美国宪法！！！

于是,

司法部门的许多高官这两天一直聚在华盛顿联邦法院的大门前，

支着个小台子轮流演说疯狂抗议。

不论法院门前还是专门开发布会的，

抗议的主要高官包括但不限于：

纽约州参议员Chuck Schumer，

他表示川普此举十分“邪恶，是恶魔的罪行，是反美国的大逆不道之举。”

说到激动处又老泪纵横……

俄勒冈州参议员Jeff Merkley，

高呼“摧毁禁令！还我法制！”

此外，参议员Bernie Sanders,

加州众议院少数党领袖Nancy Pelosi，

国会议员Jerrold Nadler等，

也一同加入了抗议的行列……

各位高官群情激愤，举着标语高呼口号：

“异见即爱国。”

Dissent Is Patriotic

“这才是民主。”

This Is What Democracy Looks Like.

“不要禁令，不要高墙。”

No ban, no wall.

以及……

弹劾-。-

Impeach

如果说….

这些都还只是一些政客在口头上的抗议的话…..

昨天晚上，一个最大的出头鸟，

打出了目前位置反川普的最大的一枪！！

这只出头鸟，也就是目前的代理司法部长，Sally Yates。

Sally是个厉害的角色，一个一生投身法律的职业检察官…

这么多年来，她从地方检察院到州检察院一路做到司法部。2015年5月13日以84-12的压倒性票数优势当上了司法部副部长，服务于奥巴马政府，深受奥巴马本人器重。

在她职业生涯期间，办过的精彩案件无数，处理过重大的国家贪污案，也起诉过臭名昭著的“奥利匹克公园炸弹手”Eric Robert Rudolph。

总之，Sally Yates在美国司法界名望不小，也深受民众爱戴。

川普当选之后，因为川普任命的新一任司法部长还需要通过一系列国会通过的流程，

所以虽然Sally是奥巴马的人，川普还是邀请当时还是司法部副部长的Sally

先出任代理司法部长

1月20号发出邀请… Sally同意了..

那么，Sally这一枪怼川普怼的又是啥？

昨晚，她给自己的下属，整个司法部的所有律师发了一份号召，号召里她表示：

司法部的所有律师，请不要为特朗普针对移民和难民的行政命令辩护！ 不要为此做任何法律论据的辩护！！

耶茨还告知司法部上下，在法院遇上有关争议时，不用遵守特朗普的移民禁令。

“我有责任在法院立场上，确保司法部保持这个部门的庄严义务，永远追求正义和代表正确的事情。到目前为止，我无法相信这项行政命令同司法部的责任相一致，也不认为这项行政令合法。因此，只要我担任代理司法部长任内，司法部不会提出替这项行政命令辩驳的主张，除非到我确认这么做是合适的。”

司法部长就这么公然的跟总统唱反调？？

这么一下，美国上下果然炸了啊！

为啥，因为这么一条让无数人恨不得千刀万剐凌迟处死的移民禁令，

虽然是由川普大手一挥下发的，

但具体执行，可是得靠司法部门一层层落实下去啊。

更别说各个地方法院已经开始各种的做准备提出司法质询，这些都需要司法部的律师代表国家进行辩护。 司法部长下令不辩护？这是要造反啊？？？

呵呵，跟了这么久更新，

大家应该比较熟悉川普的套路了吧？

对群臣造反这事儿，他的处理方式依然心狠手辣：

“不干就滚蛋！全特么滚蛋！”

很快，川普就作出了决定：

枪打出头鸟， 你这个司法部长，你被炒了！！！

炒！鱿！鱼！

嗯，一同被炒的，还有海关和移民局局长，同样也反对这条禁令的Daniel Ragsdale….

连炒两个头头，川普的意思已经很明确了额：

其他人再给我蹦跶，一样的下场！

好好的官不当，回家卖红薯去！

紧接着，白宫发表声明，

除去Sally Yates的代理司法部长职务，

因为她“严重失职，背叛了美国神圣不可侵犯的司法系统”。

在白宫把Sally炒掉没多久，

很快就临时任命了从业33年的Dana Boente为信任代理司法部长… 在一个匆忙的就职仪式后，新任部长用最快的速度下达了他作为代理部长的第一道命令：

推翻之前Sally的决定，全司法部集体上下用户川普的决定，尽全力为川普禁令提供辩护和法律支持。

至此，Sally Yates短暂却辉煌的司法部长生涯正式画上句号。

她这一被炒鱿鱼，社会各界本来就难以平息的怒火也是越烧越旺了……

被川普气得哭鼻子的纽约州参议员Chuck Schumer表示：

“Sally是勇气的写照，是正义与勇敢的化身。”

参议代表John Conyers：

“位高权重的司法专家说川普违宪，

他非但不反思自己，反而直接把人家扫地出门。

以为这还是你的真人秀节目吗？！”

美国诸多媒体更是把这次炒鱿鱼，

比作当年尼克松总统开除特别检察官Archibald Cox的“周六夜屠杀”，

将Yates的事件称为“周一夜屠杀”。

（当年尼克松水门事件，特别检察官Cox发出传票要求尼克松交出相关录音带，尼克松拒绝交出，并发出总统行政命令，直接炒掉Cox。 然而，另外两名官员拒绝执行尼克松的这个炒掉Cox的行政命令，尼克松又继续炒掉了这两名官员…. 引发了当时的宪政危机…. 史称周六夜大屠杀）

好吧，回到这件事，

除了高层与媒体，

“推特参政”的网友们也开始各种声援Sally Yates，

说她是英雄和表示要反抗川普的tag刷的飞起……

不过这事儿上，大家也不是一边儿倒的同情Sally Yates，

也有人觉得川普做得没错，

违抗上级命令拒不执行，本来就是渎职，是该被炒鱿鱼。

川普忠犬Ted Cruz在fb发文，进一步解释了炒鱿鱼事件的根源：

“奥巴马八年执政，执法不力令人心寒。

Sally Yates违抗总统拒绝执法，是她被开除的唯一理由。

美国需要一个忠于职守，尊重宪法的司法头领。”

接着，白宫发言人Sean Spicer召开发布会，一本正经放出狠话：

“政府部门职员，如若还对特朗普总统的禁令有异议，

欢送你们另寻高就。”

嗯……杀一儆百，

你们再逼逼，一个一个炒了，

以为我们再招不到人了咋滴！

这场由移民禁令引起的天下大乱，

冲突双方剑拔弩张，哪边儿都不肯让步…

也有不少法律专家就此做出分析：

有人表示，Sally这么做，确实不对。 司法部里的每一个人都知道，如果你对一条法规不同意，或者你不想用司法手段去执行一项法规，那你应该直接辞职…. 如果你既不辞职，又公然不执行政策，那就意味着渎职…

也有内部人士放风：

其实在川普的这个政策出来后，Sally Yates本人表示无比震惊，当时就曾透露过想主动请辞的意愿….

但她没辞，因为不想把这个“究竟该不该执行”的这口烂锅甩给其他同僚…

于是干脆自己出头…..

没想到枪打出头鸟，

被川普先下手为强当成了整顿视听的靶子。

杀鸡给猴看，我知道其实你不想走其实你想留，但我这边儿可是绝对不开口挽留。

其次，Sally Yates内心深处可能是做好了被川普辞退的准备的，

毕竟主动请辞，就会被说成“知难而退的懦夫”，

等着川普发火辞退自己，形象一下子变成了“为了公民的福祉壮烈牺牲的英雄”？？

好吧，公道自在人心，各人有各人的观点，

这事儿也不好妄下定论。

然而，很重要的一点，不过这两天的民调倒是蛮有意思的：

昆尼皮亚克大学就“为反恐而暂停移民入境”进行了全国范围内的民意调查，

在美国民众中，支持这条禁令的支持者占48%，反对者占42%。

好吧，

尽管有人谩骂有人抗议，有人诅咒川普赶紧下地狱。。。

尽管全世界媒体里一边倒的都是反对川普这个禁令的声音。。

但民意，也许才说明一切..

广大民众的意愿，才是国家领导最该care的不是么？

来源：搜狐