下周就是圣诞节，美国春运即将开始，所有人都开始往这些城市聚集……

纽约

假如你要在纽约度过一年的最后一天和新一年的第一天。

假如你愿意和十多条街的人一起在寒冷的冬夜分享期待最后的结束和最新的开始。

那么在时代广场跨年则是一个你人生永远不会后悔的决定。

这一天，数十万人聚集在时代广场，等待水晶球的落下，在那一刻许下新年愿望，并且和心爱的人在新年的欢呼声中亲吻，一起庆祝这美好的时刻。

这算是一个坐标美东的留学生必须去打卡的一件事吧，纽约警察当天很早就封路了，而且是隔好几个街区。所以要中午就进去占领有利位置!而且如果想上厕所你就前功尽弃了，可能需要穿着成人纸尿裤站上12小时，虽然热闹非凡，但没吃没喝不能去厕所着实有一番辛苦。

拉斯维加斯

拉斯维加斯大道上，每年新年各大酒店都纷纷推出重磅庆典，大型的焰火表演，有众多如Maroon5、“小甜甜”布兰妮、Bruno Mar，席琳·迪翁等国际娱乐大腕的亲历加盟，与游客一起迎接新年。

根据往年数据来看，当晚在The Strip 两旁，将会人潮滚滚，约有30多万民众聚集于此，一同感受跨年的欢乐气氛。当然，有这么多人来凑热闹，再加上拉斯维加斯随手可买的酒精饮料，成群的警察自然而然的成了当晚另一道风景线。他们有效地管制著交通，他们用隔离带分开了The Strip两旁的激动人群，在路中间摆足了架势。

比起寒冷的纽约、芝加哥等地，在维加斯跨年是身体舒适度最高的。一件棉外套，加上身边几十万的人群，足以为你抵挡严寒。时不时还能看到穿得特别单薄的美眉们。

辞旧迎新之际，拉斯维加斯大道将举行盛大的焰火表演，88000支绚丽缤纷的焰火将在拉斯维加斯大道上空齐放。这些焰火将从米高梅酒店、好莱坞星球度假酒店、金银岛酒店、威尼斯人酒店和高塔酒店等楼顶同时绽放。据报道：这几年拉斯维加斯全城烟花跨年活动平均花费2亿美金。

迈阿密

在迈阿密可以领略到多种多样的新年庆祝活动，比如奔向南海滩参加一次传统的跨越整晚的 舞蹈马拉松，而整个跨年的高潮当数新年倒计时的 “big orange” , 这是与纽约的 “新年落球” 相辉映的一项迈阿密传统，临近零点的时候一个巨大的橙子形状的霓虹标志将沿着 Inter-Continental Miami 酒店大楼缓缓上升，当新年到来的第一秒，”big orange” 将攀上顶峰。

在著名的迈阿密南沙滩欣赏完色彩斑斓的西班牙建筑，那里有上百座“装饰艺术”风格的建筑杰作以及南海滩的海滨大道带来最放松的旅游体验。

在一年的最后一天夜幕降临之时，在迈阿密最受游人欢迎的海滨市场，选中迷人的夜色中选好心仪的餐厅，与上万游客一同等待新年倒数。在新旧交替之时欣赏盛大的烟火表演，举杯庆祝2018的到来。

太浩湖

太浩湖(Lake Tahoe)，内华达州和加利福尼亚州的边界处

太浩湖是一个梦幻圣诞节冬季仙境般之地。所以，若想在一个冬日白雪仙地迎接新年的驾临，那么太浩湖就是不二之选!南岸，跨年活动将在天堂山滑雪度假区(Heavenly Mountain Resort)举办，届时不但有现场音乐、娱乐活动、冰雕展览，更有与时代广场的“落球活动”相媲美的“刚朵拉坠落”(Gondola Ball Drop)作为压轴表演。而太浩湖的北岸，盛大的跨年派对则在斯阔谷(Squaw Valley)举办，这里的音乐演出和烟花秀可谓盛大壮观(最佳观赏点在KT基地酒吧)。跨年后，还可以去奥林匹克大楼(Olympic House)参加下一场余兴派对。若你想在体验山城小镇的跨年，30公里外内华达州的里诺市(Reno)则是理想之处。成千上万的熙攘人群会聚集到里诺拱门(Reno Arch)，共同观赏盛大壮丽的烟花秀，见证新年来临的那一刻。

夏威夷

跨年当晚，你可以在夏威夷的每一处沙滩找到新年庆祝活动，你可以尽情欣赏此起彼伏的烟花相继点亮整个夜空还有辽阔的海面。沙滩边上所有的酒吧和夜店都会推出跨年特别活动，比如主题之夜和跨年竞赛等等。另外还有室外音乐会和游轮趴也会为当晚增添色彩。

迪士尼乐园

跨年每个地方总是人挤人，如果要带上小朋友的话总会有点不方便，这个时候对大朋友小朋友来说世界上最快乐的地方─迪斯尼乐园就是很棒的跨年地方了!

梦幻的乐园里，在跨年期间会除了有午夜的烟火秀，也会请来太阳剧团表演，还有举办舞会，让各个年龄层的人在跨年夜晚都可以在迪斯尼玩得尽兴!

西雅图

厌倦了繁华都市的喧嚣，何不来到西雅图的太空针尖塔(space needle)，一起倒数跨年。西雅图是一个浪漫的城市，有多部爱情电影以它当作主题，这座城市的美，在无数个深夜，都散发出耀眼夺目的情迷。深夜的太空站，散发出另外一种其他城市没有的美，当新年的钟声敲响的那一刻，色彩斑斓的花火，照亮了西雅图的夜晚，也把浪漫的代名词发挥得淋漓尽致。

新奥尔良

充满活力的新奥尔良一年四季都是举办派对的最佳理想地。热情友好的当地居民、温暖宜人的气候、热闹而特色的酒吧、轻松自然的氛围让派对动物仿佛回到了“家”。

去杰克逊广场吧!这个充满历史气息的法国区将举办盛大的新年派对，乐队和表演者将在此彻夜表演。午夜时，密西西比河上空将撒下美丽的百合花，并绽放耀眼烟花。随后，不妨前往市中心的波旁街，选个酒吧继续下一场狂欢，延续新年喜悦。

当然，如果你想要一个璀璨又安静的新年前夜，那就登上“克利奥尔女皇号”游轮或“纳奇兹号”，在密西西比河上尽享烟花盛宴。

旧金山

旧金山的海湾，见证过无数美妙的跨年欢庆活动，涌动的人潮、壮观的海湾烟花表演……

不妨登上“霍恩布洛尔号”游轮欣赏烟花表演，游轮上还供应早午饭和晚饭。

此外，旧金山其他地方也有新年庆祝舞会哟!如旧金山交响乐团举办的高雅而豪华的“Black and White”舞会和“Passport to the World”新年前夜舞会，多名DJ的现场音乐表演、开放式酒吧等让你尽情体验跨年狂欢。

如果不喜欢狂欢派对，那就去双子塔顶的屋顶吧!它是旧金山的至高点之一，在午夜时分欣赏缤纷烟花照亮旧金山的夜空!此外，内河码头也是不错的选择。

来源：走四方