不准笑！美国同事的午餐都在吃些什么？！

从踏上美利坚土地的那一秒起，“我要拯救美国人民的饮食于水深火热之中”的伟大理想涌上心头。午餐，对于漫长而充实的一天是多么的神圣且重要！ 刚来美国的时候，当我看到美国同事的午餐时，对午餐有诸多基本要求（热的、有米饭之类）的我只能尴尬。在美小伙伴们，你是否也有相同感受？

Leftovers

通常来说，美国人的午餐多是leftovers，前一天晚餐会多做一些，第二天上班上学前打包好剩下的作为午餐。Leftovers种类太丰富，家家都有自己的菜谱，微波炉热热随便吃吃，就当是午餐了。

吃草

吃草，也是分几种吃的。美国小伙伴的吃草方式被我分成了三种方式：

一是纯吃草。比如西兰花，baby carrots，peppers或者就是一盒菜叶。要么直接生吃，或者浇点醋啊酱啊的拌一拌就往嘴里送。

第二种是吃带肉的草，或者说，带肉的沙拉吧。蔬菜上面放上一些grilled的鸡肉、三文鱼或是tuna，混着点面包屑和cheese，我感觉要吃上三盘子才能满足我的午餐食欲。

第三种，其实也是纯吃草，但是会多那么点料。在一门课的field trip的时候，一个美国同学非常兴奋的给我展示了她的”typical lunch”，她拿出洗净切好的一段段的芹菜，告诉我他们非常healthy，然后，拿出一小罐花生酱，用芹菜挖了点就吃下去了……还有一些美国人喜欢用水果去蘸花生酱当做午餐。

三明治

除了草之外，估计三文治也是大家很熟悉的美国小伙伴食用的午餐了吧。通常来说，三文治热的并不多，即使是在café里买的，也并不是所有的sandwich都可以加热的，要看三文治的种类。三文治并不是什么品种单一的食物，基本上也可以分为以下三类：

1.涂peanut butter和jam。美国朋友要是自己准备sandwich，就把果酱和花生酱涂在吐司或是面包上，两片一合，就成了午餐。Peanut butter是我的心头好，不过花生酱搭配果酱，嗯，仁者见仁智者见智！

2.第二种对于国内的小伙伴来说会更熟悉一些，里面是夹着肉类和蔬菜的三明治。肉类通常是turkey, ham, 或是roast beef等等。

3.第三种是里面带salad的三文治，常见的有chicken salad、tuna salad等等。

据说，午餐三文治和potato chips更配哦~

汉堡披萨炸鸡

这三样食物也是美国小伙伴吃的非常多的午餐选择。其实这种食物我也是很乐意吃的，但每天都拿来做午餐恐怕三个月后体重上会有质的飞跃。作为美国fast food的代表，这些食物作为午餐也是可以理解的。

Take away or TO-GO

也有很多美国小伙伴会选择去餐厅选择源于其他文化的餐饮，比如大名鼎鼎Panda Express、Chipotle，或是一份sushi，一份印度咖喱。

其他

之前在Quora上我看到有人po了这么一个图。要是以前看到这个我一定会惊呆的，不过现在，已经可以从容淡定的接受这些食物被称为午餐了。

饼干、小胡萝卜、意大利香肠、芝士、

苹果、红椒red peppers、葡萄干

其他食物比如罐头番茄汤（canned soup），肉卷，意面等等也都是午餐选项ABC。

美国是一个非常多元化的国家，所以理论上来说，没有什么是绝对的“typical lunch”，每个人、每个家庭都会有其自己的选择。甚至很多美国人非常注重健康（食用有机食品），或是素食者，或是不能进食麸质食品，这些都是非常个体化的。对于他们而言，早餐是要满足整个白天的能量摄入，晚餐则是服务于漫长夜晚和睡眠的，因此早晚餐会相对丰盛。而午餐更像是日间的能量补给，吃的相对简单，大概也是美国没有午休的原因之一吧。

刚来到美国的小伙伴们可能会在饮食上有不适应，甚至是惊讶于为何他们的食物如此简单。时间久了，作为一个热爱饮食的人，美式午餐也成为了生活的一部分，但偶尔还是会怀念我大天朝的千千万万种未Americanized的中餐。

作为广东人，这种热气腾腾、有米饭、有肉、

有熟的青菜是我个人对于午餐的理想标准

文章中提及的午餐种类并不全面，只是相对常见的一些午餐选择。欢迎小伙伴们补充交流！

来源：careertu