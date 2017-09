不吹不黑，美国哪方面比中国强？先看看这5点再说

总说美国是经济、军事大国,如何如何厉害,殊不知在学校、生活中的一些细枝末节上,就有很多比中国强的地方。如下是知乎上中国留学生在美国亲身经历的故事。

在学校暴力面前

这里有正义的人权保护

在美国读高中的时候。学校里有一个中国学生在厕所里被几个黑人堵着要几块钱花。 他不给,黑人把他的手机夺走威胁他,他很倔强的从黑人手里夺回手机并挨了几拳。

这在国内来说,一没要到钱,二没造成什么伤害。可能最多告老师,也许学校警告? 或者更有可能是找不到这几个黑人。因为完全不认识他们,也不知道他们的名字而不了了之。

这位同学从厕所出来以后,我正好从厕所路过,他和说了刚才发生的事情,并给我看了下胳膊上轻微的看不出啥痕迹的淤青。

我们一起去办公室找了老师。 老师在最快速度的时间里找到了当时在厕所门口的目击证人,并且在一节课里就找到了那几个黑人。把那几个黑人叫到办公室,但是他们一致否认。都说是抓错人了。

老师把同学偷偷带到办公室门口进行指认,确定是他们后。 因为老师怕他们会放学后威胁报复我们,于是全校的华人都提前了两节课放学。(全校也就四五个华人)。

接下来的事情出乎我的意料。

学校报了警。这个案件交给了学生法庭。 某天学校主任过来,叫了一辆出租车,把我们几个中国人都载到一个类似法院的地方。 里面有个人询问了我们的经历。然后主任请我们吃了顿午饭后回了学校。

期间我们和主任说我们不想追究了,太麻烦了。

主任很语重心长的跟我们说:

“这是美国,我知道你们华人都不喜欢麻烦,但是,学校一定会帮你们处理完全部的事情。我们不允许这样的事情发生在学校。”

事情的最后,我们照常上课。 只不过从那天开始,直到高中四年结束,我们再也没见过那几个黑人。 而且根据老师说,他们被下了限制令,如果敢出现在我们面前报复的话,会去坐牢。(作者:对抗时间稀释)

在对待校园暴力问题时,美国校方与老师调查了情况并处理,事后还担心受害者安危,考虑真的很周到。

而在美国学校里除了有文化课外,还有相对完善的性教育、心理治疗、职业辅导等课程,这些课关乎到学生的健康成长、人格塑造。

2

在课程设置上

性教育、心理治疗、职业辅导和文化课一样重要

拥有在美国七年留学经验,哥大研究生在读的飞行少女阿若与我们分享了她在学校的收获,一起去看看。

从小学甚至更早开始就会开设性教育课,有专门的书本以科学的方式告诉小朋友们男孩与女孩的区别、宝宝是怎么来的、不能允许异性随意触碰自己的身体等基础性知识。

初高中会进行性器官、性交解释,讲解避孕措施。大学里面会有女性健康中心、LGBT中心,甚至宿舍楼里都有免费发放的安全套。

我还曾参加过女性高潮讲座,以科学的角度分析高潮到底是什么、怎样正确快速地达到高潮。有专门的性侵防范、报案、受害咨询专线,No is a no。即使半推半就地开始make out,只要最后时刻说了no,对方还继续的话就可以定性为强奸,没有得到同意consent的性行为都视为强奸。

有定期性病、生殖系统体检,一般半年到一年一次。

我第一次去学校检查的时候,专门有社工跟我聊了一个多小时,拿着女性器官内部结构模型给我普及所有避孕的知识,从安全套到长效药到避孕环,避孕方式竟有十多种。她还给我讲了各种通过性传播的疾病及其危害、如何预防如何检测等等。如果对哪点感兴趣或有进一步的疑惑,社工会进一步解答,告诉我通过什么渠道能够获取。

社工表示这些谈话都是绝对保密的,我可以跟她谈论任何关于性的话题,无论心理还是生理上,鼓励我积极向她提问。

我通过社工的耐心讲解,解释了很多心中疑惑,这些问题平时难以向家人启齿,同龄朋友也没有足够的性知识储备。这样的方式是为青少年除了家庭和学校以外,多提供一份资源深入了解性知识,保密的条件也更能使人放松敞开心扉去阐述内心真实的疑惑。

学校里面还有心理问题、精神类疾病咨询中心。

可以采用匿名电话的方式倾诉、询问、答疑,哪怕你只是向找个人倾吐心中不快,也有心理疏通热线可打。还有24/7时刻开通的自杀干预热线,学生如果产生丁点自杀念头,一定要及时拨打这个电话,会有专业的心理治疗师来做自杀干预。

在美国看心理医生是件很普遍的事情,哪怕没有精神类疾病,只是想找个专业人士倾诉、排忧解难,也可以去约心理医生。

面对医生可以谈论任何生活中大大小小的事,抛开包袱、减少压力。每个医生的专长不同,有专门的情感治疗师,致力于解决恋爱婚姻矛盾、情侣夫妻纠纷。比如如果一方出轨了,另一方选择原谅、继续婚姻,很多人这时候就会去看心理医生,学习怎样真正地解开心里的结。

成人犯罪很大程度上是因为在青少年时期遇到问题没有得到及时正确的疏导,尤其是来自学校、家庭的影响。有些父母不仅不能给孩子带来正确温暖的家庭教育,反而因为他们自身的一些问题而给孩子带来伤害。学校的心理咨询室一般形同虚设,孩子遇到困难肯定不会首先想到去寻求专业的帮助。

除了心理健康,同样生理健康也很重视。各种过敏细化到某个部位,还都有对应的药物。有各种乳糖不耐受(喝牛奶、吃乳制品拉肚子)、麸质不耐受(吃面包会拉肚子)的病症,餐厅菜单和超市食品包装上都会明确写出产品含有的物质,是不是没有乳糖或麸质品。

所有的快餐店都要写出每种食物的卡路里,食品的成分也要在包装袋上写上明确的含量,这才是“让消费者吃得放心。”

学校的职业向导也很重要,美国中学的advisor有兼职职业、心理导师的职责,会帮助学生在成长道路上答疑解惑,根据学生兴趣来做大学选校和初步职业规划。

到了大学,学校则有专门的career center,可以约时间跟职业导师聊计划,导师会帮你规划下一步应该怎么做。中国的高中一切以应试教育优先,缺少是对于学生考上大学之后的规划。导致很多学生高考志愿和专业选择都不是凭借自己的兴趣和意愿,学生自己甚至有时候都没有什么想法,听从家长的安排。

在美国学校重视开放性教育、心理治疗、职业辅导等课程的同时,也同样关注学生的个性发展。

3

在人格塑造上

个人发展大于集体利益

美国从小学到大学的教育系统中,学校没有班级的概念,每个人有一个自己的advisor,专门负责帮学生排课表、提供学业或职业帮助。每个人的课表都不同,大家根据课表去每个教室上课,并不是一天都在一个教室。上课教授提问时,总是要先问一下学生的名字,以示尊重。(这点可以观察美国大学的公开课)

高中交换在田纳西小镇高中,校长时不时在楼里溜达,跟学生关系都很好。在一堂课上,一个黑人女生对我说出了侮辱性言论,我还没吭声,下课不知怎么回事立刻传到了主任耳朵里,立马给我换了课,杜绝我跟那个人的接触。

我本科是文理学院,入学时除了专业学术advisor以外,学校有一位专门负责国际生学业规划,甚至生活起居的老师。开学时她细心为每名新生准备了宿舍大礼包,里面有床单被罩枕头。在学生到达之前她发邮件问了每个人喜欢的床单颜色。

美国的公立学校没有校服的规定,最多要求学生穿带领子的衣服等。也不会有关于头发、外貌、妆容、饰品的要求,美国女生从初高中起就几乎人人化妆、烫染头发、戴首饰,鼓励按照自己的个性发展。更不会阻碍学生“早恋”,情窦初开是再正常不过的事情,大人们看着幼儿园异性小朋友表白还会觉得好可爱呀。

中学的男女朋友会经常到对方家里玩,跟父母都熟识。而中国的学校追求的是统一、集体、军事化管理,不仅要求着装统一、发型也要一致,不能搞“特殊化”,给学生洗脑“弘扬个性”是错误的。

还有一点很重要的方面,国内大家说到“我有一个朋友”系列故事时,一般不会提到具体的人。

而美国人在说起别人时,无论是朋友熟人或者兄弟姐妹,总是要提及他们的名字。

例句:有一次我朋友Tom去钓鱼……;我女朋友Sara去韩国的时候……。

事无巨细,凡事具体到个人为单位。Uber打车、Yelp评分、社交网络facebook、instagram、甚至Tinder上面,大家几乎很少起网名,都是用的真实姓名,独立个体。

就连提起自己的宠物,都要以名称代词来讲:

“Lukie今天好开心的,见人就兴奋地扑上去。”

这一点我认为是出于承认个体性、坚持个体独立的观念。也有尊重个人,人人平等,权利均等的思想在里面。

虽然有点所谓“政治争取”,但个人主义的确是社会更加平等的推动力。无论是LGBTQ、弱势群体、残障人士,他们首先是人,拥有人人平等的权利。(作者:飞行少女阿若)

4

在美国街道上

残疾人和普通人没有什么不同

在美国,大多数卫生间都有专门的残疾人隔间,建筑多数都会有残疾人的轮椅滑坡以及出入口最近的残疾人停车位。

教室里和公共交通上会有残疾人专座,我们学校对残疾人也提供很多服务,比如优先选课,奖学金,学费减免等。老师们开学第一天也会对学生说,如果有残疾人,他们会应要求调整课堂的设施以及教学方式。

就业法律上也有规定不得以残疾与否为招聘标准。(作者:Mandy)

残疾人电动轮椅(赛车即视感)

残疾人开门按键

公交车起降板

之前日报推送过一篇关于《中国高铁再快,也难以掩盖在这方面中美几十年的差距!》,介绍中美残疾人基础设施之间的差异,欢迎猛戳。

小编记得,大学期间在教室里丢了手机,校园警察称教室内没有摄像头固无证据而无法办案,叮咛我注重个人财产保管。在你看来是大事的时候警察看来是小事儿。

有人说,在中国,夫妻之间的争吵甚至家庭暴力警察都懒得管,他们会以“清官难判家务事”或者“杀人案都忙不过来”而拒绝处理。

但在美国,家暴从来就不是小事儿。

5

在家庭暴力上

警察、大爷大妈、护工“各司其职”

我们来看看Mandy身边的家暴在美国是如何处理的。

来源:知乎 作者:Mandy

可见,美国把家庭暴力归为刑事案件,即使保释出来,警察还要给男子上课。事后,美国热心大爷大妈和当地社工还时刻关注他们家的情况。

而曾经作为家暴受害者的黄莉,当很多人在家暴中重蹈覆辙时,她却用23年时间走出了家暴阴影。

父亲打母亲,母亲就趁父亲不在打女儿。黄莉11岁遭受家暴,34岁接受心理治疗,她用演讲质问:

为什么父母可以任意虐待孩子,却要孩子对这样的父母孝顺?关于家暴受害者该对父母孝顺吗?

身为导演的她,也拍摄过和家暴题材相关的影视作品,她不仅没有陷入家暴的恶性循环中,反而是用自己的艺术方式向大家呈现伤痛,呼吁抵制家暴。

在2015年的时候出台了《中华人民共和国反家庭暴力法》,明确了家庭暴力是一种侵犯人权、危害社会的违法行为,实施这种行为的人依法应承担相应的法律责任。

而在中国经济日益发达的今天,我们需要学习、改善的事情还有很多,相信在不久的将来,中国在处理暴力事件、残疾人基础设施建设等方面会逐渐好转,同时,我们看到在良好的制度之下,是所有人共同的努力。