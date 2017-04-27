不告了！美联航和被拖下飞机的医生达成高额和解

美联航事件最新发展：与医生达成和解

美联航暴力将乘客拖下飞机事件至今过去已有半个多月，这期间美联航的负面报道可谓是从未间断，从一开始CEO毫无诚意的道歉，到当事人David Dao 聘请著名律师发起诉讼，再到CEO改口连连道歉。

正当所有人都等着看美联航的好戏时，没想到今天剧情急转直下，大家所期待的豪华律师团队大战美联航的美剧第二季可能终结了。就在大家睡觉的时候，美联航和陶大卫医生达成了和解。

在和解声明中，陶大卫的律师团赞扬了美联航的CEO：“穆诺斯先生承诺要做正确的选择，他做到了，”律师说， “此外，美联航已对发生的事情承担了全部责任，而并没有试图去责怪其他人，包括芝加哥市政府。”和解声明同时免除了共和航空(Republic Airways，当时的执飞公司)和芝加哥市政府(City of Chicago)的连带责任。美联航同时宣布今后将对超售导致乘客让座的需求提供最高10000美金的奖励，来杜绝冲突的再次发生。

陶医生代理律师发布的和解全文

美联航承诺减少超售数目

美联航于周四（27日）发表检讨报告承诺将改善超售的比例，减少超售机位数目，并禁止机组人员移离任何已登机的乘客。

美联航承认在事件中展现多个失误，包括召唤执法人员上机，将乘客强行带走，并为此致歉，更将增加在航班超卖情况下，对放弃座位乘客的赔偿至1万美元（即约7万人民币）。报告表示：“我们的目标是尽量将非自愿的DB情况降至接近零”。

美联航CEO丢官又减薪

另外美国联合美国大陆首席执行长Oscar Munoz在接受采访时称，该公司意识到重大不足引发了这次违背了公众信任的事件，让政策和程序妨碍了公司做正确的事。

近一周之前，美国联合美国大陆称，Munoz明年将不再担任董事长职务，以便能专注首席执行官职务。Munoz称，对他而言，更好的做法是专注手头的工作，继续担任首席执行官。他还表示，董事会没有明确衡量成功与否的具体时间表。

另外美联航表示，“作为对最近多起事件的回应”，公司决定修改２０１７年度高管薪酬条例，将奖金更多与“顾客满意度提升”挂钩。

文件显示，穆尼奥斯２０１６年获得的总薪酬为１８７０万美元，是２０１５年５８０万美元的３倍多。其中，约６８０万美元是奖金。

当被问及是否有个别员工要承担相关责任时，Munoz表示将由他个人承担全部责任。他说，公司在很多方面都出现了问题，对此他责无旁贷。

和解费用

双方都没有披露最后的和解费用。援引法律人士的估算，最后的和解费用应该在千万美元级别。

高额的赔偿以及相关的处理至少我们看到了这个事件对保障乘客利益的推动作用。无论是UA还是其他航司，都会引以为戒。

就在和解的前几个小时，美联航宣布了10项调整措施，发布视频CEO Oscar Munoz 亲自承诺不再将已经登机的乘客赶下飞机。

美联航10项整改承诺

美联航将只在涉及安全问题的情况下使用执法人员。

除遇安全威胁，美联航将不再要求已登机就座的乘客非自愿放弃座位

将乘客自愿放弃座位的补偿最高额从现今的$1350升至$10000

美联航将成立专门客户关系小组，提供建设性解决方案，将改签客户安排至就近机场起飞，或使用陆路交通送至目的地

内部工作人员需提前1小时办理机票预订

美联航将对工作人员提供额外的年度培训

创建新系统以招募自愿放弃座位的乘客并帮他们更改旅行计划

美联航将全权授予员工，当场解决乘客服务问题

减少超额预定的机票数量

消除在行李丢失问题上存在的“不作为”的官僚习气，对丢失行李，予以1500美元赔偿