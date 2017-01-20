与奥巴马共乘轿车，与米歇尔同饮早茶…“川普总统”的时代到来了

1月20日，唐纳德•川普(Donald Trump)和他的妻子梅拉尼娅(Melania)将前往白宫，和总统巴拉克•奥巴马(Barack Obama)及妻子米歇尔(Michelle)一起喝个早茶。与此同时，楼上的搬运工会忙作一团，一边打包奥巴马一家剩下的东西，一边卸载川普一家的家当。到午饭时间，奥巴马将把世界最强大国家的总统之位交接给川普：一个曾发誓要抹掉奥巴马的显赫政绩并且打败了奥马巴全力支持的总统继任者的人。从那以后，携带核手提箱（装有美国核武器发射密码）的军事助手将不再紧随奥巴马左右，川普的随行人员将走进国会大厦。

在经历史无前例的恶劣竞选、震惊政治建制的大选结果和颠覆常规的Twitter交接后，这种另类画风终于可以被传统仪式取代几个小时。

川普的总统就职典礼是美国政治意识的“伟大转折点之一”，历史学家威廉·希尔(William Seale)表示。

“所有的一切都在朝一个方向走，突然一个逆转，川普赢了。

这是一次停顿，一次转变，也是一次重估。”

川普宣誓就职将是“万众瞩目的时刻，”他说。

川普（左）和奥巴马在白宫交谈

在就职典礼那天，最受关注的场景之一将是奥巴马和川普一起乘坐豪华轿车，在数千民众的瞩目下前往国会山。这一幕很可能特别尴尬：身为房地产大亨和真人秀明星的川普从未担任过政治职务，多年来他一直错误地质疑奥马巴担任总统的合法性。奥巴马几个月来则一直在选民面前说川普毫无资格成为总统，还宣称川普当选将是对他本人的侮辱。

“愈合伤痛”

“他给我的指示就是，‘竞选已经结束了，我现在是全美国人民的总统。’”川普就职委员会主席汤姆•巴拉克(Tom Barrack)表示。巴拉克也是房地产投资公司柯罗尼资本(Colony Capital)的主席，他表示共和党人希望“愈合竞选造成的伤害”，触及那些有质疑的美国人，“搭建一座桥梁让他们回归。”

国会的一些民主党人，包括民权领袖约翰•路易斯(John Lewis)，则表示他们会抵制川普的就职典礼。乔治亚州的国会议员路易斯前一天刚说自己不认为川普是“合法总统”，川普就在1月15日发推文指责路易斯“光说空话”。上世纪60年代，刘易斯在争取黑人投票权的游行中被打碎了头骨。

“我们当然希望看到每一个国会议员出席，”川普过渡团队的发言人肖恩·斯派塞(Sean Spicer)表示，“但如果他们不来，他们的好位置就会让给其他想要参加的人。”

“骑士川普”

川普1月17日早上发推文称，“大批人马正在涌向华盛顿，”还称“‘骑士挺川普’(Bikers for Trump)的摩托车手们正在赶路。这个周四、周五和周六肯定会棒极了。”（编者注：意指1月19日-21日）

执法官员预计届时会有70到90万人参加川普的就职活动，人数只有奥马巴第一次就职时的一半。华盛顿地方政府估计当时有180万人参加了奥巴马的首届就职典礼。美国国土安全部部长杰伊·约翰逊(Jeh Johnson)表示，大约有100个组织计划在当天进行支持或反对川普的游行集会。

严密安保

为了确保就职典礼的严密安保，华盛顿市中心的大部分区域会进行交通管制。在近几年的就职典礼上，自卸卡车和大巴车堵住了活动周边区域的街道，以防止卡车炸弹进入活动中心。约翰逊表示，现场将有大约2.8万人从事安保事务，包括国土安全部、联邦调查局、美国国会警察、美国公园警察和当地的执法部门。

川普大厦外安保严格

就职委员会宣布，为了感谢帮助川普赢得大选的广大乡村地区选民，就职典礼前夜将在林肯纪念堂的台阶上举办一场名为“让美国再度伟大！(Make America Great Again!)”的音乐会，届时乡村歌手托比·基思(Toby Keith)和李·格林伍德(Lee Greenwood)将在军乐队的伴奏下献唱。川普会在音乐会上发表演讲。

就职典礼本身将体现川普的真人秀明星背景。《美国达人秀》(America’s Got Talent)出道的歌手贾姬·伊凡科(Jackie Evancho)将在典礼上演唱美国国歌。

宣誓就职

川普在“遵循传统”和“书写全新篇章”中寻找“微妙的平衡点。”汤姆•巴拉克说。

“大体上他还是遵循传统的，特别是在就职典礼一事上。

”

这一传统包括让美国最高法院首席法官约翰•罗伯茨(John Roberts)主持川普的就职宣誓；当选副总统迈克·彭斯(Mike Pence)选用大法官克拉伦斯·托马斯(Clarence Thomas)主持其就职宣誓。

川普就职典礼正在有条不紊地准备中

川普的总统车队将沿宾夕法尼亚大道游行，车队将驶过一家冠有他名字的金碧辉煌的酒店，然后回到白宫。稍作休息后，川普将换装参加当晚的就职舞会。他可能会在晚会开始前就行使自己的总统权力来签署法令，就像奥巴马八年前那样。

奥巴马的就职典礼

参加完就职典礼后，奥巴马一家将在国会山最后一次登上总统直升机，飞往安德鲁斯空军基地(Joint Base Andrews)。

在安德鲁斯空军基地，奥巴马将最后一次乘坐总统专机前往加利福尼亚州棕榈泉，前总统一家将在此处度假。在这次旅行中，奥巴马的飞机将不再带有“空军一号”的标志，因为机上乘坐的已不再是国家一把手。

来源：Margaret Talev