世界500强出炉！中美企业亮点都有哪些？

7月19日，《财富》杂志全球同步发布了最新的世界500强排行榜。

据财富中文网报道，与上年相比，今年上榜500家公司的总营业收入近30万亿美元，同比增加8.3%；总利润达到创纪录的1.88万亿美元，同比增加23%；销售收益率则达到6.3%，净资产收益率达到10.9%，都超过了去年。这些全球最大企业的经营状况在明显改善。

沃尔玛连续第五年成为全球最大公司，它和三家中国企业——国家电网、中石化和中石油继续分列榜单前四位，位次没有变化。壳牌石油上升至第五位，将丰田汽车挤至第六位。

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苹果仍高居利润榜首位，排在第二位的是今年重新进入世界500强的英美烟草集团。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。

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在净资产收益率榜上，波音公司位居首位；而中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电。

在今年的500强排行榜上，利润率最高的是英美烟草集团，其利润率高达185%，远超第二位的卡夫亨氏。中国大陆公司中，利润率最高的是腾讯控股有限公司，超过30%。

在上榜公司数量上，今年中国公司达到了120家，已经非常接近美国(126家)，远超第三位的日本(52家)。从1995年《财富》世界500强排行榜同时涵盖了工业企业和服务性企业以来，还没有任何一个其它国家的企业数量如此迅速地增长。

其中中国大陆(含香港在内，不包括台湾地区)为111家企业。13家中国公司首次上榜，它们是：招商局集团、雪松控股、象屿集团、兖矿集团、鞍钢集团、首钢集团、纬创集团、台湾中油、中国太平保险集团、富邦金融控股、泰康保险集团、河南能源化工集团、青岛海尔。新上榜公司最多的行业是保险(3家)。青岛海尔则是电子与电子设备行业唯一一家中国新上榜公司。

此次500强榜单，中美企业亮点都有哪些呢？

科技行业苹果居首，互联网行业中美平分秋色。

从行业来看，今年没有一家科技公司进入500强排行榜的前十名。去年排名第9的苹果公司今年排到第11名，三星电子紧随其后排名12。但苹果仍高居利润榜首位。

中国科技公司中排名靠前的包括了鸿海位列24，中国移动位列53，华为位列72，中国电信位列141，京东位列181，中国联通位列273，阿里巴巴位列300，腾讯位列331，苏宁位列427，海尔位列499。

海外科技公司中，苹果位列11，三星电子位列12，AT&T位列20，谷歌母公司Alphabet位列52，微软位列71，康卡斯特位列80，软银位列85，戴尔位列93，索尼位列97， Facebook位列274，甲骨文位列302，苏宁427，诺基亚位列457，爱立信位列500。

值得一提的是，全球互联网行业上榜的六大公司中，中美两国各占三家，而且所有的互联网服务公司排名均有大幅跃升。

其中美国的三家互联网中，亚马逊公司从第26名跃升至第18名，谷歌母公司Alphabet从去年的65名升至今年的52名，社交媒体巨头Facebook从去年的393升至今年的274名。

在中国互联网公司中，京东位列181位，领跑中国互联网企业，排名较去年提升了80位；腾讯控股位列331位，较去年提升147名；阿里巴巴集团位列300位，较去年提升162名。

而在中国公司中，利润榜排位靠前的科技公司包括了腾讯、华为、美的和台积电。其中利润率最高的是腾讯控股有限公司，超过30%。

如果聚焦电商领域的话，目前亚马逊依然是美国电商市场绝对的霸主。而中国国内电商企业中排名靠前的京东集团，在2017年全年GMV突破万亿大关，接近1.3万亿元，全年净收入3623亿元。

值得关注的变数是，今年6月京东选择与亚马逊的老对手谷歌联手。谷歌用5.5亿美元买下了京东0.93%的股份，目前双方公布的合作主要有两方面，一个是在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案；另外一个是京东计划优选一系列商品，通过谷歌Shopping(谷歌购物)在全球多个地区进行销售。

中国房企“异军突起”

2017年，500强公司中仅有6家房地产开发企业，全部都是来自于中国，包括碧桂园、绿地、万科、恒大、万达、保利几家。2018年，上榜的全球房地产企业同样大部分为中国公司，且部分企业排名提升显著，以碧桂园为例，以收入335.7亿美元(人民币2269亿元)排在353位，较2016年跃升了114位。

据房天下网报道，2017年，在“房住不炒”总基调下，中国全国商品房成交量增速有所放缓，但销售规模再创新高。优秀房企把握市场结构性热度轮转机遇，走出了波澜壮阔的业绩大年，百亿房企大幅扩容。根据中国指数研究院监测显示，2017年，共有144家房地产企业跻身百亿军团，较2016年增加13家，销售额共计82099亿元人民币，市场份额超60%。

问题：上榜中企收益率下行

华尔街见闻报道，今年中国公司上榜数量排名第二，但专家却发现了问题。

财富杂志特约撰稿人王志乐发现，纵向比较近年数据，上榜中国企业的销售收益率和净资产收益率这两个指标处在下行通道。例如，2015年上榜中国公司销售收益率为5.6%，到了2017年只有5.1%；2015年上榜中国公司净资产收益率10.7%，到2017年只有8.9%。

中国企业产业结构调整明显面临巨大挑战。作为参照，2018年美国大公司中没有房地产、工程建筑和金属冶炼企业，却在IT、生命健康和食品相关等领域存在众多大公司；中国正好与此形成反差。尤其在卫生健康/食品批发、保险管理式医疗、食品生产加工、和娱乐等与人的生活和健康密切的产业里，有美欧、日本、巴西等国公司，中国却没有任何企业上榜。

此外，中国房地产行业也存在问题。中国房地产市场高房价和高库存并存，高房价的地方供应不足，高库存的地方供应过剩。

侨报网–Jul 23, 2018,12:06