两场冬季风暴相继来袭中西部和东北部 航空公司豁免变更费

在两个冬季风暴即将穿越中西部和东北部地区时，航空公司开始免除机票变更费用。美国航空、西南航空、美联航和Frontier都在周四上午开始对重新订票费用进行豁免，其他航空公司预计也会采取相同的做法。

据福克斯新闻报道，在西部地区，一系列的太平洋风暴周四将给加州带来雨雪天气，促使官方发布洪水和泥石流预警，并可能会出行带来危险。

双冬季风暴

第一场冬季风暴周四起可能给俄亥俄河谷至中大西洋地区带来小雪和严寒，但对于旅行的影响不会很严重。

真正的威胁来自于第二场风暴，这场被天气频道称为“冬季风暴哈珀”预计从周五到周日给中西部地区、俄亥俄河谷和东北地区带来大雪、大风和强风天气。

中西部和东北部大部分地区的机场预计都会受到两场冬季风暴的影响，也是促使大多数航空公司豁免费用的主要原因。

美联航的豁免覆盖了大约60个机场，横跨从西部的堪萨斯、内布拉斯加、南达科他到东部的宾州、纽约、新泽西和新英格兰地区。重新预订政策包括了美联航最繁忙的两个枢纽——纽瓦克机场和芝加哥奥黑尔机场，以及一些加拿大东部机场。

西南航空公司的豁免覆盖了类似地区的二十多个机场，包括该公司最繁忙的机场芝加哥中途机场。

美国航空的风暴政策覆盖了宾州、纽约、新英格兰地区和加拿大的十几个机场。Frontier航空则对从维州至缅因州的14个被冬季天气影响的机场予以豁免。

各航空公司的豁免规则不尽相同，他们允许符合条件的旅客在更改机票时无需支付重新计算后票价，或是通常要花费200美元及以上的变更费。西南航空不收取变更费，其豁免政策允许旅客按照原先的预定价格改签一次。

西部洪涝

在西部地区，持续一周的一系列降水天气影响着当地，从旧金山湾区到内华达山脉，从中央海岸各郡到洛杉矶，从内陆地区到东部都面连着太平洋风暴。

暴雪天气则覆盖了内华达山脉中海拔较高的区域并导致积雪，沿海地区则面临高海浪侵袭。

近期遭受过野火的社区更令人担忧，强降雨和洪水可能给这些本已脆弱的地区带去二次伤害。官方担心小河流会冲击河岸并造成泥石流。

已经有至少5人在一周来的风暴天气中不幸遇难。

2019-01-17 10:52 来源：侨报网