中企在美加大投资 对美国人工作影响如何？

随着中国在美的投资胃口逐渐增大，出现了两种声音：一种认为美国本土的某些领域可能面临着丢掉大量工作岗位的潜在危机，而另一种则认为此举为美国创造了工作。双方都给出了数据来论证自己的观点。

石英新闻网(Quartz)5月19日报道，本周，牛津经济研究院(Oxford Economics)新发布的一项报告就中国国有汽车制造商对美国货运汽车生产业的潜在影响做了研究，该报告估计，将有6.5万工作岗位会因此丢失。而同时，在刚刚过去的4月，荣鼎咨询集团(Rhodium Group)也发布了一项报告，称美国本土的几十万工作岗位都与中国在美投资息息相关。

反方：中企会侵吞美国本土的工作岗位

牛津经济研究院的报告将美国的货运生产业产值估计为50亿美元。在中国国企的附属企业屡次在美中标后，研究院紧接着开始了这项研究。

据报告估计，假设在最坏的情况下，美国生产业每有10亿美元流入中国国企的子公司，美国本土就会有12860个岗位面临危险。并且，报告还称，中国在美投资加大，对本土工作岗位的打击不只存在于生产业。

研究院采用了澳大利亚作为研究的模型。2008年起到2016年间，中国国企的轨道车辆制造商逐渐将澳大利亚的本土制造商从市场中排挤出去。报告认为，因为背后有政府撑腰，中国国企具备能够降低成本和敢于承担损失的竞争力。中国企业的竞争力还至少能够体现在其廉价的人力成本上。

此外，在最糟糕的情况下会损失6.5万工作这一结果是建立在假设中国企业将会占领美国市场，将其全部生产转移到美国，并将成品车辆运回中国的基础之上(这也是澳大利亚案例中所发生的)。

报告还指出，如果假设中国企业的原材料是从国内带来，但装配是在美国本土的话，那么每10亿美元的产值输出带来的岗位损失数量为5090。

正方：中企会给美国本土带来工作岗位

4月，由荣鼎投资集团和非营利组织美中关系全国委员会(National Committee on US-China Relations)共同起草的一份报告显示，截止2016年年末，与中国有关联的公司共3200家，相比2015年增加了1900家，这些企业拥有的职工人数为14万。这项报告从当地企业的管理文件中找寻就业数据，并发现这其中大部分的工作岗位都与中国人经营的企业相关。

报告称，中国企业给美国增加了5万个岗位。不过同样地，这份报告中也指出，这些岗位并不是新岗位，这些工人起初是被美国企业雇佣的，但由于被收购，他们变成了中企的职员。

如果只计算带来的新工作岗位，那么成就就显得“朴素”了些，2016年由中国企业带来的新增岗位约为3000个。

研究人员对当前乃至未来中国对美国经济的影响持不同观点并不奇怪，因为之前的经济发展还在对当前造成着影响。目前，针对这一问题最具影响力的论文出自经济师大卫•奥托尔(David Autor)、大卫•多恩(David Dorn)和戈登•汉森(Gordon Hanson)，他们估计，就廉价进口这方面的竞争来看，在1999年至2011年间，中国让美国损失了240万个岗位。而今年初，另一位经济师则暗示这一数据可能有些夸大其词。