中国女留学生在美遭遇天价手术 账单高达1100多万!

近日一则在美国陪女儿看病的母亲发朋友圈的内容在留学圈引发热议。

据人民网报道，该家长的女儿裸险在斯坦福大学医院做了个心脏手术，术后5天就出院回家。

在家人都在庆祝女孩康复的同时，收到了美国医院和医生的两份账单，一共170万美元，换算成人民币是1100多万元！

由此可以看出在美国，医疗保险是多么重要！

事实上不仅是多数的北美学校要求留学生必须购买一份保险，而且在美国如果没保险感觉就像在裸奔，各种没有安全感，脑子里不断闪现《死神来了》的画面，在美国看过病的同学，怕是半夜做梦都会被梦里的账单吓醒！

北美学校对留学生保险规定

1.学校强制国际生自动加入学校保险，允许学生申请Waiver，就是使用private校外保险来替换掉学校保险。但你选择的校外保险要符合学校规定的标准。

2.学校强制国际生自动加入学校保险，只允许学生使用国家赞助、家属或雇主的保险，还要符合学校规定的标准。如果你是自费留学生，就只能乖乖买学校保险了。

3.学校不提供保险，但要求你在留学期间自己购买一份保险。

北美大学保险真的贵的吓人！

以斯坦福大学为例，2017年学校保险费近5000刀！！

而学校提供给国际生的保险本不应该超过2000刀才正常。

怎样看病才最省钱，专业术语不能乱！

01

Maximum（保险最高赔付额）

保险最高赔付上限是指保险公司最多能否报销的金额，超过这个金额，就不能再给予报销了。

02

Deductible（免赔额）

免赔额又称自付额，是指在保险合同中规定的损失在一定限度内保险人不负赔偿责任的额度。可以理解为起付点，超过这个数额，保险公司才开始给予赔偿。

03

Coinsurance（共同保险）

共同保险又被成为共同负担比例。它指出保险公司与被保险者如何分担超出保险条款规定的自付額到的最高上限的费用。

它是一对百分比形式出现的，较大百分比的费用通常由保险公司承担，例如你的保险规定coinsurance为80%，那么医疗费中扣除免赔额，剩余可报销费用中，保险公司承担80%，剩余20%你来承担。

04

UrgentCare（紧急护理）

对非致命，但不可耽误，需实时门诊治理的突发病或伤势进行护理。紧急情况需立刻治疗，以防病情恶化，及避免不必要的苦痛及剧痛。

05

Pre-Existing Condition（已存在医疗状况）

指在承保计划生效前，已显现的病患或创伤；及在承保计划生效前，已正接受由医疗护理提供者所提供或建议的治疗；或以一个普通而谨慎的人士而言亦会在其保单生效前，接受医疗建议、謢理或治疗。

在保单生效日怀孕亦属于「已存在的医疗状况」。怀孕所引致的并发症则不属已存在的医疗状况，亦不受「已存的医疗状况」所限制。

06

Out-of-Pocket Maximum （自付最高上限）

指一个医疗福利计划内会员需支付费用的上限。该最高金额为所有自付扣除金、定额手续费及共同保险金的总和，超过这个上限金额，保险公司将全部承担。

07

In Network（网内医院）

In Network（或称为PPO，即PreferredProvider Organization）是指保险公司合作的网络内优选供应组织，可理解为指定医院。每家医疗保险公司、每款医疗保险计划都有自己签约合作的医疗网络。

相反，Out ofNetwork（或称为Non-PPO），则指保险公司不合作的医疗组织，也可以理解为非指定医院。

InNetwork网内医院看病好处多！

其实在美国有很大一部分医院和医生诊所同时签约了多家Network，通过类似会员制的方式，对医院来说能够招揽更多病人来看病；作为病人，在网络内医院看病有以下诸多好处：

1.协议价

你的网络会帮你向医院争取协议价优惠，收费优惠了，最后你要自付的也就少了。

2.自付少

因为保险公司要付给签约医院的费用降低了，自然也会帮你减少免赔额（Deductible）或定额手续费（Copay），同时提高报销比例（Coinsurance）。

3.直接结算

网络内医院的工作人员会直接把你的看病记录和收费项目发给保险公司，保险公司会直接跟医院结算可以报销的费用，不需要你垫付全部医药费，等保险公司报销后，医院会发给你一份自己应付的账单。

除了买保险之外，还有几个小tips留学党要警记！

1.除非特殊情况千万不要叫急救

和中国医疗保险体系不同的是，美国的急救服务非常昂贵，叫一辆救护车的费用可能要产生将近上万美元的费用，即便有保险支付一定的比例，最后学生自付的金额也是非常高的。

2.一般情况下，建议和医生提前预约时间就诊。

如果学生出现了紧急医疗情况需要尽快处理，学生可以去家附近的Urgent Care（急救护理中心）就诊，Urgent Care的工作时间相对久一点，有的地方会工作到晚上10点，有的地方可能24小时都开门。

3.如果情况不紧急的话，可以先去学校的学生健康中心（Student Health Center，SHC），对学生收费比外面医院要优惠很多，很多保险还能减免一部分学生的免赔额（deductible）和定额手续费（copay）。

来源：侨报网