中国将对美106种共500亿美元产品加征关税 大豆汽车飞机在列

北京时间4日，中国商务部发布《关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告》。

公告称，美国时间2018年4月3日，美国政府依据301调查单方认定结果，宣布将对原产于中国的进口商品加征25%的关税，涉及约500亿美元中国对美出口。美方这一措施明显违反了世界贸易组织相关规则，严重侵犯中方根据世界贸易组织规则享有的合法权益，威胁中方经济利益和安全。

公告称，对于美国违反国际义务对中国造成的紧急情况，为捍卫中方自身合法权益，中国政府依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。最终措施及生效时间将另行公告。

另据中新社报道，中国商务部4日就美国对华301调查项下征税建议向世贸组织(WTO)争端解决机制提起磋商请求，正式启动世贸组织争端解决程序。

中国商务部新闻发言人4日称，美方罔顾世贸规则、背弃自身对世贸组织的承诺，这种单边主义做法不仅严重损害了中方的合法权益，更是对世贸组织规则的公然违背，势必将减损以规则为基础的多边贸易体制的权威性。中方对此坚决反对。中方是多边贸易体制的积极参与者、坚定支持者和重要贡献者，希望并相信世贸组织争端解决机构会客观、公正处理本案，切实维护以规则为基础的国际贸易秩序。

此前，中国商务部新闻发言人就美方发布对华301调查项下征税产品建议清单发表谈话称，美方不顾中方的严正交涉，毫无事实依据，公布征税建议，是典型的单边主义和贸易保护主义做法。美方此次公布的清单，罔顾40年来中美经贸合作互利共赢的本质，罔顾两国业界的呼声和消费者的利益，不利于美国国家利益，不利于中国国家利益，也不利于全球经济利益。中方拟立即将美方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。同时，中国将准备对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。中国有信心、有能力应对美方任何贸易保护主义措施。

4日，中国外交部发言人耿爽表示，事实上，美方的措施首先伤及的是美方自身利益。美国工商界、普通消费者、媒体、智库都对美方的作法和由此可能产生的严重后果表达担忧。很多国家和国际组织也都对美方的单边主义和贸易保护主义行径表示关切和反对。希望美方倾听这些理性、务实的声音，早日摒弃错误做法，回到对话协商、合作共赢的正确轨道上来。美国拥有世界领先的科技力量和制造能力，应该对自己更有信心，堂堂正正地与各国开展竞争，而没有必要采取单边主义、保护主义的措施，对其他国家的努力进行打压和干扰。

耿爽说，“中国制造2025”旨在推动中国从制造业大国向制造业强国迈进。中国的目标和举措都明明白白写在纸面上，是公开的、透明的。中方希望加强自身的制造能力，这是无可非议的。事实上，其他一些国家也有类似的想法和做法，比如德国就制定了工业4.0战略。在这方面，世界各国完全可以开展竞争。只要竞争是公平、良性的，就能带动相关产业发展，最终受益的是世界各国人民。贸易战没有赢家，发起贸易战的国家最终将损人害己。中国有一句话，叫压力产生动力。相信当前形势下，中国人民的智慧和干劲会被进一步激发，“中国制造2025”会走得更快、走得更好。回首改革开放40年来的历程，中国经历了诸多挑战和困难、干扰和打压，妄图通过施压或恫吓使中国屈服，历史上没有成功过，今天也不会。

附：中国对美加征关税商品清单（106项）

2018-04-04 03:57 来源：侨报网综合