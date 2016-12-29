中国留学生持枪痛击三名美国犯罪分子，英勇行为刷屏朋友圈

美国是枪支最泛滥的国家之一，在美国各大城市每天都有数十人因为枪击事件而死亡。

美国东部时间12月6日凌晨三时左右，家住密西根州兰辛的一位中国留学生用所持合法枪支勇敢地击退了企图持枪入室抢劫的歹徒，保护了自己和室友，避免了另一起留学生枪击悲剧的发生。

事发地密西根州立大学所在城市东兰辛市

当事人回忆：在家复习期末考试，遭遇歹徒入室抢劫

美国东部时间12月6日凌晨，因为接近期末考试，我校又是全美排在前十的高难度考试学校，所以只能熬夜在客厅复习EC。 在9月份搬进来之后已经遭受了两起犯罪案件，所以我在家里对于安全问题特别看重。我在家的时候手边能碰到的位置一定有一把枪，装满了子弹但是没有上膛。 当天晚上室友都回来了，睡得很早。凌晨2：56左右，我突然听见楼下大门那儿传来了开门的声音。我家在二楼，但是门在一楼，要进门上楼梯才能到客厅。

随后又听见了上楼梯时脚踩在楼梯上发出的嘎吱声。 因为室友和我都在家，门应该是锁着的，这个时候也不应该有人拜访，于是我很快做出判断，机智地拿起了枪，走到二楼楼梯口，然后在这个过程中给枪上了膛，开了保险。 走到楼梯口就看到迎面有三个人，第一个人是拉丁裔或者白人，第二个人是黑人，第三个人带着Hoodie 看不清。 在这个时候第二个人应该是听到我上膛的声音已经在掏枪了，记得很清楚是一把银色的1911。 当时我就很冷静地判断了下情况，在脑子里面过了一遍本地关于合理自卫的法律（全程可能半秒都没有）。大喊了一声Stand Down 。 在 Down 最后一个音节发出的时候就没有犹豫地对着第二个人扣了扳机。

（子弹打碎了部分玻璃）

事后我马上报警，同时叫醒了室友，让他也拿着枪来支援。 警察两分钟内就来了八辆车，两分五十秒左右我下楼的时候已经建立了防线开始搜查周边。我和我室友是被五六个警察用步枪描着高举双手走出去的。

（事后上了本地新闻头条）

据当事人分析，这次的入室抢劫可能性质并不普通，因为他回想起上个月同样发生在他身上的一起案件。11月11日，他停在家门口的车被犯罪分子盗窃，并在盗窃后立刻卷入了一场Hit&Run（肇事逃逸）事件。 车在相邻的另外一个城市最乱的街区被找到。罪犯被警方逮捕后，在车内发现了一个烟桶，一台被偷的电视，一双靴子，还有整整两公斤大麻，总损失达7000美金。

（警察在采集证据）

同时，放在车上一直没扔的临时驾照，NRA Instructor Certificate 也被拿走了。那上面有受害者的所有信息，包括住址和名字。 因此受害人怀疑12月6日晚发生的入室抢劫案和一个月前的这起车辆被盗案有联系，因为 “如果你有两公斤大麻被缴获了，你还有“造成”这一切的人的地址，对方还是一个“好欺负”的亚洲人，你会怎么做？”

华人持枪勇斗歹徒已不稀奇

就在今年9月16日，住在佐治亚州亚特兰大市的华裔居民陈凤珠家中遭入室抢劫。

枪战全过程视频。

在房间里的陈凤珠听到室内异样的动静后立马冲出房间查看，却正好撞见歹徒。其中一位歹徒还拿枪正对着她企图威胁她。陈凤珠并未屈服，而是毅然决然地决定掏枪反击，对着歹徒猛烈开火。歹徒一时慌了神，竟被吓得四处逃窜。陈凤珠当场击毙一名歹徒，经调查确认，被击毙的是28岁的亚特兰大居民Antonio Leeks。

警方称，在交火过程中，至少一名歹徒开枪反击，但未打中陈凤珠。陈凤珠的行为属合法的正当防卫，因此警方不会对她提出任何指控。

据悉，由于陈凤珠所居住区域一向治安状况堪忧 ，其丈夫一个月前刚给她配了一把手枪，且此前她只在射击场练习过一次射击。没想到这把手枪这么快就派上了用场，还救了她一命。

关于合理自卫这一点，当事人有话想对所有看得到这片文章的在美华人说：

我理解中国文化和现在国内的风气导致我们习惯性地在自己或他人遭受不法侵害和不公正待遇的时候保持沉默，认为“多一事不如少一事”，认为这样可以避免更多的麻烦。

但是事实不是这样。

我们可以看到现在在北美，越来越多的犯罪开始针对亚裔，针对中国人，甚至在Youtube上有首嘻哈说唱歌曲叫《遇见劫匪》(Meet the Flockers)，歌词里面讽刺了华人不信任银行，喜欢在家里存放大量现金，还详细描述如何到华人居住地进行偷窃的具体过程。

这个趋势不是靠保持沉默就能改变的。非裔美国人的权利是靠不断的斗争争取到的，中国人从1840年走到今天也是靠不断斗争才成就的。

就在今年10月15日，来自美国东部约2千名华人在美国费城举行“反暴力、要安全”维权大游行。游行华人高举“反暴力、要安全”标语，抗议全国范围内针对华人的暴力抢劫事件，以及歌手YG煽动抢劫华裔的歌曲。

而此次反暴力华人维权游行中有一只150人左右的携枪游行队伍，这是美东华人历史上第一次携枪游行。

从来没有所谓的”天赋人权”，这些东西从来不是天赋的，是人通过斗争得到的。

我们面对不公正待遇和犯罪的时候应该站出来，应该发出我们的声音。

如果我们今天面对犯罪不愿意去发声，那么总有一天我们连发声的权利都会失去。

很多时候，你遭受的犯罪是因为上一个遭受犯罪的人没有发声，执法机关没能尽力，所以你才遭受这一切。如果你不发声，不去督促政府，那么你也应该对下一个受害人负有责任。

只有每个在美国的中国人不再沉默，选择去发声，去对抗不公正，去对抗犯罪保护自己。我们的生活环境才会变得更好。

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远离家乡，远离亲人，祝福每位留美学生都可以在这熟悉又陌生的国度安全地渡过每一天。

来源：搜狐