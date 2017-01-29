中国除夕上演“抢红包”大战

微信红包团队28日发布的数据显示，1月27日当天，微信用户共收发142亿个红包，比去年增长75.7%。1月27日24时，微信红包祝福达到峰值，每秒收发76万个。

从数据看，广东是最爱“红包”的省份。数据显示，今年除夕，广东省收发红包数量全国排第一，分别收到12.88亿、发出3.48亿。其中，一位深圳男士全天发出2125个红包，另一位滨州男士全天收到10069个红包。

支付宝的“集五福”活动持续多日后在除夕当晚开奖。数据显示，共有约1.68亿人“瓜分”2亿元人民币现金红包，平均每人1.19元，大多数用户的奖金为1到2元，最高中奖金额为666元。

近年来，“抢红包”成为中国民众欢度春节的重要内容。红包数量呈现几何倍数的增长：2014年除夕，微信红包收发总量为0.16亿个；2015年除夕突破10亿个；2016年除夕为80.8亿个。

民众参与度也在不断深化。如今，在偏远的中国农村，“抢红包”同样是春节的一项热门活动。不少上了年纪的人，也在年轻人的“帮助”下，开始加入“抢红包”大军。

这项“全民新运动”并不以金额大小为目标，更像是一个新的社交游戏，重在传递亲朋好友之间的祝福。“能用红包解决的问题，就不用对话”、“一分也是爱”……诸如此类的“红包语录”，配合各种造型的表情包，让中国的春节多了不少的轻松劲儿和人情味儿。

中新网–Jan 28, 2017,11:41