中国驻洛杉矶总领馆提醒：暑期来美旅行 防范风险最重要

日前，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨发生倾覆事故，多人遇难，中国游客出行安全日益引起社会各界广泛重视。中国驻洛杉矶总领馆领区是中国公民来美旅游的主要目的地。随着暑期到来，中国游客数量将急剧增多。

7月11日，中国驻洛杉矶总领馆提醒领区内中国公民，特别是短期来美人员和在美留学生，暑假期间要提高防范意识，牢记安全第一。

7月11日，中国驻洛杉矶总领馆提醒领区内中国公民，特别是短期来美人员和在美留学生，暑假期间要提高防范意识，牢记安全第一。（图片来源：中国驻洛杉矶总领馆官网截图）

一、注意遵纪守法。建议行前了解美国基本情况。遵守当地法律法规，了解与美国执法人员打交道注意事项，尊重执法人员，冷静、礼貌配合执法。

二、避开高危地点。密切关注目的地（包括国家公园）治安、天气、自然灾害等情况，尽量避开治安情况不靖、气象条件多变或自然条件恶劣、人员密集杂乱等高风险地区。提高涉枪犯罪防范意识，避免与他人发生争执甚至冲突。

三、避免高危活动。行前应体检确认健康状况允许出国旅行。提高自我保护意识，谨慎从事涉水、野外、空中等高风险旅游项目。避免在恶劣天气外出，或夜间单独外出。美医疗费用昂贵，建议办理旅行保险，清楚了解权责，勿存侥幸心理。

四、当心诈骗陷阱。切勿幻想“一夜之间发财”，勿涉黄、赌、毒活动。当心电信诈骗，在任何情况下不向陌生人汇出钱款。通过正规渠道换汇，当心微信、支付宝、PayPal等各种方式的换汇诈骗。当心非法劳务中介诈骗。

五、保护人财安全。遵守当地交规，避免危险驾驶行为，特别注意不要左转抢行，遇“STOP”标志必停，全程系安全带，礼让行人、车辆，文明驾驶。外出少带现金，切勿将钱包、证件等物品留置车内，尤其是醒目位置，牢记锁好门窗，切勿显财露富。

六、持续保持联系。行前特别是在前往手机可能无信号地区前，将出行信息和联系方式告知亲友，保持定期联系，切勿斗气“失联”。如跟团出游，留存领队、导游、司机、酒店电话及住址等信息。点击了解《预防和寻找失联人员须知》。

七、妥善保管护照。出行证件被盗或遗失时有发生，应妥善保管并检查护照和签证有效期。建议携带护照和签证复印件备用。如护照丢失，请立即报警并尽快补办。

出国安全首先是公民自己的责任，预防是最好的保护。如遇突发情况，要冷静应对处置，主动寻求各种资源的帮助，可拨打美国报警电话：911（有中文服务）。如需领事协助，请点击总领馆领事保护与协助应急电话，并了解《中国公民寻求领事保护与协助须知》。