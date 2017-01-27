中国驻芝总领馆洪磊总领事2017新春贺词

值此农历丁酉金鸡年新春来临之际，我谨代表中华人民共和国驻芝加哥总领事馆，并以我个人名义，给领区广大华侨华人、中资机构朋友和留学生拜年，衷心祝愿大家在新的一年生活美满幸福，事业硕果累累！

回首过去一年，伟大祖国“十三五”实现开门红。我们积极践行新发展理念，加快全面建成小康社会进程，推动经济增长继续走在世界前列；积极推进全面深化改革．供给侧结构性改革迈出重要步伐；积极推进全面依法治国，维护社会公平正义：积极推进全面从严治党，国家前途更加充满希望；中国特色大国外交全方位推进，在推动全球治理和促进世界发展方面发挥着日益重要的作用。

回首过去一年，芝加哥总领馆领区美国中西部九州对华省州、经贸合作更加活跃，文化、教有交往内生动力强劲．九州对华关系成为中美关系发展的重要组成部分。

回首过去一年，领区广大华侨华人始终关心、支持祖国建设和中美关系发展，各地侨团充满生机活力。中资机构在领区发展良好．留学生在各大学表现优异。

新一年，祖国发展将迎来新征程，中美关系发展面临重要阶段。我们祝伟大祖国国泰民安，人民幸福安康！期待中美关系持续健康稳定向前发展，不负两国和世界人民期待！

洪磊

中华人民共和国驻芝加哥总领事

二 O 一七年一月