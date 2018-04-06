中美贸易战开打 密州、伊州农产品受创

美中贸易战打响以来，波及相关产业。在中国政府于4月4日宣布对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征收25%的关税决定，芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价在当日全线下跌。此外芝加哥运输管理局此前与中资集团签订的13亿元地铁生产合同也可能被征收额外的关税。

据新华网报道，对于芝加哥期货交易所全线下跌的情况，市场分析人士分析称，交易者普遍担心美国大豆和玉米出口下降，令大豆期价和玉米期价大幅下跌。受此拖累，小麦期价也出现下跌。

2016年3月与中国中车股份有限公司（CRRC）签订13.1亿元合同的芝加哥运输管理局也可能在美中贸易战中收到波及。合约规定，由中车分公司中车四方车辆有限公司（CSR Sifang America）为芝加哥运输管理局生产846辆7000系列地铁。根据协议，四方将在芝加哥西南边的赫戈维奇（Hegewisch）建造厂房生产零件和组装从中国进口的地铁零件，首批地铁预计在2019年开始交付。

据《芝加哥太阳报》报道，芝加哥运输管理局发言人史蒂尔（Brian Steele）表示，该局与中车公司的合同是在两年前签订，须遵循“购买美国货”（Buy America）条款。也就是说。中车四方为芝加哥运输管理局制造的846辆地铁车厢中，须保证69%的零件在美国本土制造，31%的零件允许从国外进口，这部分进口的零件将如果因为美国提高25%关税，令芝加哥运输管理局将面临经济损失。

此外，伊州的大豆种植户、养猪户和钢铁行业也开始受到冲击。据《芝加哥论坛报》报道，伊州农业联合会副主席邓坎（Brian Duncan）表示，中国提出对美国进口猪肉及相关产品提高25%的关税，将抬高美国出口猪肉在中国市场的售价，削弱美国猪肉产品对中国消费者的吸引力。

在2018年中期选举中，特朗普可能很难说服美国前十大大豆出口州的选民，告诉他们关税是个好主意。这些州是：伊利诺州、爱荷华州、明尼苏达州、印第安纳州、内布拉斯加州、俄亥俄州、南达科他州、密苏里州、北达科他州和堪萨斯州。

基于2014年-2016年平均水平，美国大豆出口州分布情况。红色为特朗普赢下的州，蓝色为希拉里赢下的州。

“我是爱荷华州的一位农民，有人正在搞乱我最大的市场。 这令人沮丧。 我们向中国出口了146亿美元的大豆，相当于我们种植的每3排豆中就有1个出口中国，比世界其他地区的总和还多。”爱荷华州的一位农民、美国大豆协会主席黑斯多夫（John Heisdorffer）说。

饲养和出售猪肉的农民情况也类似。2016年特朗普在中西部各州取得得胜利，其中包括关键的摇摆州俄亥俄州。 根据美国农业部的数据，前十大猪肉出口州中有八个州选择了特朗普。

基于2014年-2016年平均水平，美国猪肉出口州的分布情况。红色为特朗普赢下的州，红色为希拉里赢下的州。

美国国会中的共和党人也在担心。虽然他们同意特朗普的看法，即美国在中国贸易问题上一直过于软弱，但他们也看到了这些影响，并对此担心。

“我们不应该为中国的不端行为惩罚美国家庭和工人。滥用关税不是正确的做法。”税收法案的主要作者之一，众议员布雷迪（?Kevin Brady?）在与美国贸易代表罗伯特E.莱特希泽（Robert E. Lighthizer）的听证会上说。

但特朗普不以为然，他认为许多国家都希望现在与美国谈判，这样的做法会导致更好的贸易。他依然坚定的认为，应该对美国的贸易伙伴施加更严厉的惩罚。“有些人认为这样的做法会伤害到特朗普和他的选民基础，但这些人并不以此来反对他。特朗普的选民基础是如此忠诚，导致了部分人选择忽视这个问题。”瓦利埃称。

这就像是一场赌博，共和党的未来选举，最终可能会掌握在决定提价和是否裁员的中国和全球公司手里。

“关税是一个非常不雅的税收。这就像是用铁砧来打死桌上的苍蝇。你可能会杀死苍蝇，但你通常也会把办公桌弄坏并损坏地板。”RSM会计师事务所首席经济学家布鲁塞拉斯（Joseph Brusuelas）在自己的推特上称。