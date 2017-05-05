中美PM2.5指数真实对比！你以为逃离中国就远离雾霾了？还真是

雾霾在今天又席卷而来，真是让人万分难过，真想逃离中国，那么美国空气质量到底如何呢？其实美国近些年也一直面临着空气污染的问题，特别是人口密集、工业发达的城市地区，不过和中国相比，美国的空气质量显然要好得多。下面主页君将各州的PM2.5状况公布给大家。

听说天朝的宝宝们今天受到了雾霾的“高级待遇”，主页君的朋友圈都充斥着一股泥土味儿，还有许多网友调侃“不多吸几口都对不起房价”、“中国梦境”、“朦胧美”….

据北京市环境监测中心的数据显示，帝都上午绝大部分地区pm10浓度均超过了1500微克／立方米，整个市区都被沙尘笼罩 所以，你看见的风景都是这样的

这样的

以及这样的

看来，那些哭着喊着要吃土了的朋友们，这下可真是吃到土了！

不过放心，吸霾路上你绝不孤单 主页君顺手搜了搜今天全国的空气指数，北京及华北地区的污染指数简直都是爆表的节奏！

雾霾，对于我们已经不是陌生的字眼，它关乎每一个家庭、每一个孩子，每一个人。今天，严重的雾霾又再次在中国大范围内出现，华北多地包括北京、河北、山西、山东、河南等省份雾霾严重的同时，地处西南的四川也受到“霾”伏。 不仅仅是中国，全球各个城市地区的空气污染都变得越来越严重。 那么，我们去留学的美国空气质量到底如何呢？其实美国近些年也一直面临着空气污染的问题，特别是人口密集、工业发达的城市地区，不过和中国相比，美国的空气质量显然要好得多。 美国健康协会曾于去年公布了一份美国空气质量报告，其中列出了各州的PM 2.5值。

下面将各种的PM2.5状况公布给大家参考。 怀俄明州，全年平均PM 2.5指数：5

北达科塔州 全年平均PM2.5指数：5.2

蒙大拿州 全年平均PM2.5指数：5.7

阿拉斯加州全年平均PM2.5指数：6

弗蒙特州 全年平均PM2.5指数：6.2

南达科塔州 全年平均PM2.5指数：6.3

新墨西哥州 全年平均PM2.5指数：6.5

俄勒冈州 全年平均PM2.5指数：6.7

科罗拉多州 全年平均PM 2.5指数：7

佛罗里达州 全年平均PM2.5指数：7.2

马赛诸塞州 全年平均平均PM2.5指数：7.2

新罕布什尔州 全年平均PM 2.5指数：7.2

缅因州 全年平均PM 2.5指数：7.4

夏威夷州 全年平均PM 2.5指数：7.6

内布拉斯加州 全年平均PM 2.5指数：7.8

罗德岛州 全年平均PM 2.5指数：7.8

明尼苏达州 全年平均PM 2.5指数：8

纽约州 全年平均PM 2.5指数：8

华盛顿州 全年平均PM 2.5指数：8

弗吉尼亚州 全年平均PM 2.5指数：8.3

堪萨斯州 全年平均PM 2.5指数：8.6

路易斯安那州 全年平均PM 2.5指数：8.6

北卡莱罗纳州 全年平均PM 2.5指数：8.7

康涅狄格州 全年平均PM 2.5指数：8.8

密歇根州 全年平均PM 2.5指数：8.8

新泽西州 全年平均PM 2.5指数：8.8

犹他州 全年平均PM 2.5指数：8.9

密西西比州 全年平均PM 2.5指数：8.9

南卡莱罗纳州 全年平均PM 2.5指数：9.1

威斯康星州 全年平均PM 2.5指数：9.1

田纳西州 全年平均PM 2.5指数：9.1

爱荷华州 全年平均PM 2.5指数：9.3

西弗吉尼亚州 全年平均PM 2.5指数：9.4

奥克拉荷马州 全年平均PM 2.5指数：9.5

阿拉巴马州 全年平均PM 2.5指数：9.5

马里兰州 全年平均PM 2.5指数：9.6

密苏里州 全年平均PM 2.5指数：9.7

特拉华州 全年平均PM 2.5指数：9.7

阿肯色州 全年平均PM 2.5指数：9.7

亚利桑那州 全年平均PM 2.5指数：9.7

佐治亚州 全年平均PM 2.5指数：9.8

德克萨斯州 全年平均PM 2.5指数：9.9

内华达州 全年平均PM 2.5指数：10

肯塔基州 全年平均PM 2.5指数：10.1

俄亥俄州 全年平均PM 2.5指数：10.6

伊利诺伊州 全年平均PM 2.5指数：11.1

印第安纳州 全年平均PM 2.5指数：11.3

宾夕法尼亚州 全年平均PM 2.5指数：11.4

爱德华州 全年平均PM 2.5指数：11.7

加利福尼亚州 全年平均PM 2.5指数：12