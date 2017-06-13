中西部和东部遭遇热浪 多地高温破纪录

美国中西部和东部遭遇严酷热浪侵袭，纽约和芝加哥接下几天高温，周二温度将高达95华氏度或以上。气象专家表示，每个州内至少应该有几个高温纪录。

据“今日美国”报导，美国中西部和东部大部分地区正遭遇热浪袭击。气象预报员说，破纪录高温天气很可能从奥马哈(Omaha)到纽约一带地区继续徘徊，高温至少要持续到周三(6月14日)。

伊利诺伊州交通运输部发出警告说，由于极端炎热天气，驾驶者要当心全州的弯曲路面。

气象学家达菲说：“周二将会是纽约最热的一天，温度将会达到约95(mid-90s)华氏度，湿度也将会达到峰值。”

在东部地区，周三开始大降温，但随之而来的将会是分散的风暴。湿度也将会下降。天气预报还显示，纽约地区周四的温度是70华氏度，周五是69华氏度。

明尼阿波利斯遭遇冰雹袭击

除了炎热天气外，美国中西部的北部(Upper Midwest)近日还遭受了大量冰雹袭击，看起来就像暴风雪来袭一样。

明尼阿波利斯的郊区Coon Rapids在遭到冰雹风暴袭击后，很多街道被冰雹盖住，地方政府不得不动用除雪机等机械设备来清除路面。有居民也用了冬天使用的除雪用具，这在6月是甚少见的现象。居民布施(Ron Busch)说：“就像经历了一场暴风雪。”

威斯康星州和明尼苏达州的部分地区，有数千个家庭在风暴中断电。

来源：芝道网