“中西部的中餐馆烂爆了” 美食节目主持人就争议性言论道歉

美国电视名厨兼主持人齐默恩(Andrew Zimmern)目前对他在电视节目中发表的美国中餐馆的争议性言论道歉。齐默恩在周一发布在Facebook上的一份声明中写道：“美国华人社区感到的不快是非常合理的，可以理解的，我很遗憾这是由我导致的，这绝非我的本意。”

据NBC综合报道，“古怪食物”(Bizarre Foods)节目主持人齐默恩的冒犯言论是在与商业杂志Fast Company的采访中发生的，而时机正值齐默恩于Lucky Cricket中餐馆即将开幕。

齐默恩在影片中谈及他在中西部开设中餐馆，未来计划在中部扩张200分店的理由是：“我认为我拯救了所有人的灵魂，不必在中西部的烂爆的餐馆吃冒牌的中国菜。”齐默恩接着说他的最新餐馆Lucky Cricket即将开业，这是一家包括Tiki酒吧的中餐馆。他说，目标是向中西部人介绍“辣椒油，手工切面，真正的烤鸭”。

他的争议言论，引发主流媒体批评，指他自视“文化精英”，轻视美国的中国菜； 《华盛顿邮报》的专栏作家Ruth Tam写道：“为齐默恩的事业铺路的，正是中西部的‘烂爆的餐馆’；更广泛地说，正是美国的中国菜。在美国中国菜可能最早是东西两岸的移民开创的，但是我认为在中西部地区为数少一些的华裔群体也让中国菜在这个地区挣下了稳固的一席之地。” 也有网友发推表示，“所以齐默恩在质疑中国人的中国性，和有没有资格做中国菜生意，同时他作为一个白人有权宣扬他能做正宗的中国餐馆。”

不过，齐默恩也试图澄清指出，他的话被断章取义了，他并没有把自己当成正宗中国菜的仲裁专家，他说在明尼苏达，许多人认识的中国菜只是机场或商场里那些快餐，“我希望他们可以睁大眼睛看看中国菜和美式中国菜有多伟大。”并且他说，“总体上来说美国人都是通过嘴来接受其他文化的，如果他们觉得食物特别美味，就会更容易理解和接纳这个族裔。”