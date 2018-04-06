中资收购频受挫 芝交所转投纽交所怀抱

在中国财团对芝交所为期两年的收购计划在2月流产之后，纽约证券交易所(New York Stock Exchange, 简称NYSE)母公司洲际交易所（Intercontinental Exchange Inc.）4月5日与芝加哥证券交易所(Chicago Stock Exchange)达成收购协议。

在芝加哥证交所公布的声明中，并未公布收购价格，但据业内人士预计，这笔交易约在5000万元到1亿元之间。

芝加哥证交所董事长弗莱米尔（Matthew Frymier）在声明中表示，在对芝加哥证交所的战略替代方案进行深入评估之后，认为这一交易符合芝加哥证交所股东的最大利益，有利于芝加哥证交所未来发展。

2016年2月，北美卡辛控股（North America Casin Holdings）在中国重庆财信集团的牵头下计划收购芝加哥股票交易所49.5%的股权，并得到美国外国投资委员会（CFIUS）的批准。今年2月，美国证券交易委员会以“担心与交易所监管法规冲突”为由，为这项长达两年的交易计划画上句点。

芝加哥证券交易所成立于1882年，是美国指定交易所中最小的一个，只占美国股票交易的0.5%到1%。此次收购完成之后，纽交所所持有的交易牌照将增加至4个。

2018年开年以来，中资收购在美国频频受阻。例如阿里巴巴的蚂蚁金服公司收购美国速汇金公司遭否决，美国电信公司AT&T与华为的合作宣告流产等。

芝加哥侨报周末–Apr 06, 2018,14:11