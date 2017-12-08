临时避免政府停摆 特朗普签署短期政府融资法案

周五，特朗普签署短期政府融资议案为法律。美国白宫发言人表示，特朗普已经签署持续决议案，以便为联邦政府提供融资至12月22日。

周四，美国国会参议院、众议院批准过渡性开支法案，朝着避免政府停摆迈出第一步，将递交给参议院表决。该法案将在国会没能在周五通过支出法案的情况下，维持政府运转至12月22日。

该法案将维持政府运转两周，给国会提供时间来通过更长期的支出法案。 昨日，美国总统特朗普承认美国联邦政府关门危机可能迫在眉睫。

据美联社等美国媒体本周三报道，当天有记者提到本周五是批准美国政府融资议案的截止期，问政府关门的可能性，特朗普回答，关门本周六“可能发生。”

此后众议院规则委员会主席Sessions称，其领导的委员会批准将提供政府短期预算的“持续决议案” 期限延长至本月22日，预计众议院最早将在本周四全体表决。

今年9月，在本国接连遭到飓风侵袭后，美国国会通过法案，批准救灾拨款，同时将为美国政府提供融资和债务上限的时间延长至本月8日。

美国政治媒体The Hill称，最近多位高调的民主党议员威胁，若国会不能解决特朗普终止“儿童暂缓遣返令”（DACA）给移民带来的生活和工作问题，就会对政府融资及提高债务上限的议案投反对票。

来源：侨报网