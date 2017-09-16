为何美国近期连遭强飓风冲击？原因居然是这个…

四级强飓风“哈维”刚走，“艾尔玛”又来了，美国再次备战强飓风。当地时间9月10日，“艾尔玛”登陆美国佛罗里达州西部沿海地区，登陆时风速达到每小时210公里，为四级强飓风。为此，佛罗里达州已有约630万民众撤离，占该州总人口的四分之一，这也成为美国史上最大规模的应急撤离。

与此同时，大西洋上还有两场飓风的威力正在迅速增强，并可能登陆。为什么飓风如此频繁，且如此极端？科学界尚未有定论。有专家分析称，可能是因为洋流的变化、气候变暖，甚至有科学家怀疑，飓风的增加或许与空气污染源减少有关。

东太平洋和大西洋海域上生成的风力超过12级的热带气旋称为飓风。飓风有季节性，一般发生在夏秋两季。根据美国等西半球国家及地区通常使用的萨菲尔-辛普森飓风等级，飓风分为一至五级。据美国国家飓风中心(NHC)，四级飓风的可持续风速为209至251公里每小时，五级飓风的可持续风速为252公里每小时及以上。

飓风的形成与水温和风切变有关。水温的作用是为飓风提供能源，海洋表面与大气中间的温差越高，飓风的势能就越大。风切变一种大气现象，风矢量(风向、风速)在空中水平和(或)垂直距离上的变化。

美国威斯康星大学麦迪逊分校、美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的飓风专家科辛(Jim Kossin)称，大西洋飓风频发受到许多复杂因素的影响，这其中包括大规模洋流、空气污染等。

美国普林斯顿大学环境研究所的地球科学教授维奇(Gabriel Vecchi)表示，飓风增加证明了自20世纪90年代中期以来，即使不是每年都会出现强烈风暴，大西洋处于风暴的“活跃年代”。

2013到2016年飓风相对平静，可能是造成太平洋赤道海温升高的“厄尔尼诺现象”带来风切变，往往会阻止飓风生成。20世纪60年代、70年代和80年代飓风活动也很少。

维奇表示，对于风暴为何会出现时而平静、时而翻天覆地的现象，“在科学界还有很多争议”。有人认为，第二次世界大战之后的工业污染的暴增，可能产生了更多的污染颗粒。这些污染粒子会阻挡太阳能量，并对海洋带来冷却效应。维奇对法新社表示，“这个污染减少了大量的飓风活动。”

进入20世纪80年代，由于美国实施清洁空气法案等法规，使得空气污染减轻，阳光直射海面增强，导致海水升温，为飓风形成增加了可能性。

维奇还称，目前科学家之间争论的焦点是，对飓风的变化哪一个因素起的作用更大：洋流的变化还是污染的降低。两者都可以找到证据，但是下结论的数据不足，”我们不知道周期会持续多长，我们缺乏历史性数据。”

事实上，更多的声音认为全球变暖可能导致飓风出现更频繁。

世界气象组织在9月初的一份声明中说，全球变暖可能导致强飓风出现更频繁，像“哈维”这样破坏力极强的四级飓风本世纪会越来越多。

世界气象组织引用之前的研究结果说，海平面温度每升高1摄氏度，热带大气中包含的水蒸气将增加7%。飓风“哈维”登陆美国南部之前途经墨西哥湾西部，而全球变暖等因素使这一水域温度比通常高出约2摄氏度，“哈维”途经这里后变得更强。这一区域大气中较高的水蒸气含量也使得“哈维”登陆后的降水率异常升高。

声明还引用联合国政府间气候变化专门委员会第五次评估报告说，基本可以确定，人类行为对近地球表面大气中的水蒸气含量造成了影响。研究显示，人类行为导致墨西哥湾海面温度在过去一个多世纪内显著升高，从1873年到2005年几乎呈线性增长。

气候模型显示，在温暖气候中更可能形成强度更大的飓风。在本世纪，即便热带飓风的总数不增加甚至减少，但四级强飓风也可能会变得更频繁。

美国密歇根大学气候变化问题研究专家理查德·鲁德教授表示，气候变暖使大气温度、海洋温度和海洋热含量都在升高，“所有已形成的风暴都处于这个变化、变暖的气候当中，因此很难想象变暖对这些风暴没有影响”。

他指出，科学家们正越来越多认同“全球变暖正让今天的飓风不同于50年前的飓风”的观点，其不同之处可能在于降雨多出大约10%，从而使其影响超出我们可能已经准备好应对的范畴。“2017年风暴带来的极端降水和巨大的地理影响范围与气候变暖(的影响)是相一致的。毫无疑问，(气候变化导致的)海平面上升放大了风和风暴潮对沿海地区的影响。”

事实上，美国特朗普政府上台以来，在气候政策上开历史倒车，不仅不承认气候变化的科学性，而且退出全球应对气候变化的《巴黎协定》。鲁德批评说，特朗普的气候政策“短视，而且是毁灭性的”。

澎湃新闻–Sep 12, 2017,03:33