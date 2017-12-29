为省税 屋主急给政府送钱

在2017年的最后1周里，全美许多屋主，特别是那些有高额房地产税的屋主，不约而同地涌向当地政府办公室，在那里排起长队，希望抓住最后的机会，在今年年底之前付清2017-2018年度的房地产税及其它地方税。

之所以出现这种情况，是因为特朗普上周五签署的共和党税改法案给州和地方税的扣减金额设了1万美元的上限，而现行税法是没有扣减上限的。这意味着，在加州、纽约州、新泽西州、马里兰州等房价较高的地方，由于房地产税的抵扣额有限，许多屋主将不得不多给山姆大叔进贡。

针对民众争相付清本年度房地产税的现象，国税局(IRS)周三说，只有那些经过地方政府估值的房地产，其业主在2017年付的房地产税才可以在明年报税时用来扣减；而没有经过地方政府估值而计算出的、仅仅是预估的房地产税，即使在2017年付了，也不能用来扣减应税收入。

议会临时立法 允许预付房地产税

【侨报讯】华盛顿特区以外马里兰州的蒙哥马利县原先是不允许业主预付房地产税的，这使当地一些屋主在税改法案被特朗普签署成为法律之后手足无措。但是，附近几个县和华盛顿特区都允许屋主提前付清房地产税。

据有线电视新闻网(CNN)报道，蒙哥马利县议员乔治·雷文赫尔(George Leventhal)日前说：“这从来就没有出现过。没有人说，‘请让我提前支付我不欠的账单’。明智的现金管理建议是应该更接近到期日的时候才付，而不是更远之前。但是，由于这个变化，人们有可能获得一些好处，并在2017年扣除他们明年的房地产税。”

于是，蒙哥马利县议会打破了冬季休会的传统，本周二举行特别会议，以7比1票通过一项法案，允许本县居民预付他们的2018年的税单。

雷文赫尔投了赞成票，但他说，他仍然不确定这个决定对屋主有何影响，“我们无法向我们的居民保证，这些付款将得到扣除”。

雷文赫尔说，这事最终将由国税局(IRS)来决定。

不过，蒙哥马利县议会认为有必要回应民众对预付房地产税的要求。雷文赫尔说，该县近半数纳税人都有超过1万美元的州税和地方税。

尽管如此，此时突然需要准备大量现金，而且没有任何保证能确定预付税的金额能得到扣减，但一些屋主仍然认为，他们冒这个险是值得的。

预付税可否扣减 国税局做出回应

【侨报综合报道】针对这几天许多地方的民众争相付清本年度房地产税的现象，国税局(IRS)周三做出了回应，称只有经过地方政府估值而计算出来的房地产税，才可以在今年付清之后用来作为抵扣额。

据CNBC报道，国税局周三说，只有那些经过地方政府估值的房地产，其业主在2017年所付的房地产税才可以在2018年报税时用来扣减应税收入。

国税局强调，没有经过地方政府估值而计算出的、仅仅是预估的房地产税，即使在2017年付过了，也不能在明年报税时用来扣减应税收入。

这是国税局对可否预付本年度房地产税问题的一个明确答复。

由于新税法给州和地方税的扣减金额设了1万美元的上限，东、西两岸一些房价较高的州的居民将不得不多交税。

据有线电视新闻网(CNN)报道，税务数据显示，全美房地产税最高的3个县——拿骚(Nassau)、罗克兰(Rockland)和威斯特徹斯特( Westchester)——都在纽约州。这意味着，当地居民除非在2017年最后几天付清本年度的房地产税，2019年将痛失一大笔扣减金额。

虽然有些地区不允许长期预付，但有些州却在努力确保那些想预付的屋主付清本年度的房地产税，即使那不一定能保证他们预付的金额最后会得到扣减。

预付房地产税 必须在年底前完成

【侨报讯】为了在接下来的几天内预付州和地方税的税款，你需要确认你当地的司法管辖权，确定当地是否允许预付，并了解该过程的更多信息。

你还需要确定你的预付能不能保证扣除付款。预付2018年的房地产税是否可以扣减联邦、州或地方所得税，是由国税局决定的。

如果你目前正有托管税，你需要与代管机构或房屋抵押贷款公司来调整你的代管帐户，通常托管税是纳税人和代管机构要解决的问题。

许多地区的预付申请需要另外付款。一些地区允许在线支付，通过支票付款的人可能有时间上的困难，因为通常支票必须在年底前清算。

一些地区建议业主避免邮寄付款，因为他们必须在年底收到并记录。然而，另一些司法管辖区允许邮寄付款，只要它上面的邮戳是12月31日之前。

加州民众排队交房地产税 怕以后再没优惠

【侨报讯】本周二，在加州沙加缅度县的房地产税办公室，数十人前去预付2018年的房地产税，以利用12月31日到期的减税优惠。

当地居民克里斯汀(Stephanie Christensen)赶在2018年1月1日新税法生效前预付房地产税。她说：“我知道在今年交税可以得到扣除，但是明年就不知道了。”

像她一样前去预付税款的人还有很多。

但是，预付房地产税并不适用于所有的人。

财务顾问阿什比(Peter Ashby)说，如果你的扣除额原本就低于新税法的扣除上限的话，那就没有必要预付这笔税款。人们应该咨询财务顾问或税务人员，看看什么是最好的方案，但很多人都决定亲自前来预付。

税务人员不建议人们采用邮寄方式来预付，那样会增加一定的风险，所以才有大量民众亲自排队来交这笔税款。

▲12月27日，科罗拉多州博尔德县法院涌进了许多预交房地产税的居民。美联社

税改立法完成 纽约华人抢着付明年房产税

【侨报综合报道】上周五，共和党的税改法案经特朗普签字，终于变成了法律。这部新税法规定，未来州和地方的所得税、销售税、房地产税加起来，抵扣额最多只有1万美元。这个变化对拥有豪宅和多处房地产的华人来说，影响自然很大。

这两天，纽约州有不少华人抢着提前付清明年的房地产税，否则等到明年新税法生效，超过1万美元上限的州和地方税就不能用来扣减应税收入了。

在纽约州，纳税人需要先交州、地方的所得税、销售税和房地产税，然后在报联邦税时从总收入中扣除这部分支出。按照现行税法，这部分支出可以全部用来扣减应税收入，没有上限。但是，改革后的新税法却规定，上述州和地方税的总和最多只能扣减1万美元。

纽约州注册会计师杨心传透露，他有一个住在长岛的客户，其住宅的房地产税为2万美元。该客户得知新税法的规定后，决定今年年底就提前把房地产税付清。他解释说，今年付清房地产税，到明年报税时，2万美元的房地产税就可以全额扣减，而如果等到明年才付清，到2019年报税时，最多只能扣减1万美元，等于要多交税。

另一位华人会计师王添成指出，过去有不少华人通过买房来节税，新税法设立1万美元的抵扣上限，可能令不少有买房欲望的民众打消念头，从长远看很有可能冲击房市交易。

除了州和地方税的抵扣上限，新税法还规定，屋主出售自住房屋，8年内须住满5年，才可以享受个人免交25万美元、夫妻免交50万美元资本利得税(capital gain tax)的税务优惠，而现行税法规定5年内住满两年就可以享受那个优惠。

王添成建议，如果有民众想卖房，又不符合新税法中8年住满5年的规定，最好考虑提前卖掉房屋，否则以后得交大笔的资本利得税。

新泽西州长命令各地 让民众预付房地产税

【侨报讯】新泽西州的屋主就不再需要担心预付2018年房地产税被拒绝了，因为新泽西州长克瑞斯·克里斯蒂已经命令州内所有地方政府都要接受居民缴纳预付款的要求。

周三，新泽西州长克里斯蒂发布了一项行政命令，要求州内所有市政当局接受2018的预交房地产税，并允许纳税人在其2017年年底前邮寄预付。

此举将帮助纳税人暂时避免特朗普上周签署的税改法律的影响，因为从1月1日开始，新税法将限制在新泽西和其他高税州屋主从联邦所得税中扣除房地产税的数额。

这项命令将在明年帮助新泽西的一些屋主节省数千美元。

克里斯蒂在一份声明中说：“我今天所采取的行动将确保地方政府在我们过渡到2018新的联邦税法时，能够灵活变通，并适应当地纳税人的需求。这项行政命令要求地方官员投入资源和人员，为新泽西那些为家庭和未来做计划的人们提供服务。”

新泽西州是全美有最高房地产税的地方，目前对屋主在联邦所得税申报表上的房地产税的要求也没有限制。

但是，新的联邦法律规定，州和地方房地产税以及收入或销售税的总扣除额为1万美元，这不到新泽西州屋主目前所说的平均2万1720美元的一半。

不过，虽然你不能预付所得税，但你可以预付房产税。因此，新泽西和其它州的居民本周一直在咨询当地的税务部门，试图预付他们2018的税款，以避免受到新税法的影响。

本周五是多数政府办公室新年前开放的最后一天，尽管一些新泽西州的市政府会在周六专门为居民开设税务办事处。

该命令还规定，如果邮寄付款是在2017年12月31日或之前寄出，都算在2017年收到。

来源：纽约侨报网 Dec 28, 2017, 10:41 AM