习川再通话 美方：朝威胁大

25日是朝鲜人民军建军85周年纪念日，3天后的28日，联合国安理会将召开朝核问题特别会议。这几个时间点前后都被认为是朝鲜可能用发射导弹甚至进行核试验反击美韩威胁的关键节点。为此美中元首也进行了相当不寻常的高频度通话——仅4月一个月就进行了三次商谈半岛议题，这种密度并不多见。目前，韩美已增派PR-16侦察机、U-2高空侦察机等，密切关注朝军动向。

关注朝核 美方：朝鲜威胁大

美国东部时间4月23日晚间，美国总统川普和中国国家主席习近平通话。4月24日一早，白宫发布关于这次通话的声明（readout）。这已经是本月初在佛罗里达州海湖庄园会见之后，两位领导人的第二次通话。根据白宫声明，朝鲜问题依然是这次习川通话的中心话题。川普本人也在公开场合强调了朝鲜的“威胁”。

白宫声明称：唐纳德·川普总统24日就朝鲜问题与中国国家主席习近平通话。川普总统批评朝鲜持续好战，并强调平壤的行动破坏了朝鲜半岛的稳定。两国领导人重申，朝鲜导弹和核计划构成威胁迫在眉睫，并承诺加强实现朝鲜半岛无核化的协调。

与白宫声明相比，中方于早几个小时发布的习川通话的通报内容更为详尽。中方通报强调了前不久的习川会和近日的通话达成重要共识；双方工作团队要加强协调，做好川普年内访华的筹备工作；早日开启中美各方面的对话安排、各领域的交流合作。关于朝鲜报道局势，中方的说法是，习近平强调，中方坚决反对违反联合国安理会决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事。只有有关各方都负起该负的责任、相向而行，才能尽快解决朝鲜半岛核问题，实现半岛无核化。

比较而言，关于朝鲜问题，虽然双方都赞成朝鲜半岛无核化，但显然美方强调朝鲜威胁的紧迫性，而中方更强调各方的“克制”。

4月6日至7日习川会后，4月12日上午美中元首已经主要就朝鲜半岛局势通话。通话后，川普在一些公开场合以及发推特时都对通话本身给予积极评价，并表示中国想在朝鲜问题上做得更多；同时他也表露出观望之意，不止一次强调“如果中国不做（指处理朝鲜问题），那么美国就和盟友一起做”。

截至到记者发稿，川普并没有在推特上发表对半个多月时间以来第二次习川通话的感想。但他今天在与安理会各成员国驻联合国特别代表会谈的时候，他提及朝鲜问题，表示朝鲜的现状是不能接受的,安理会必须准备对朝鲜的核项目和弹道导弹项目加强制裁。

川普说，无论谈不谈，朝鲜的核试验和弹道导弹试验都是对世界的真正威胁。朝鲜是一个很大的世界性问题，需要最终解决。人们已经戴了几十年“眼罩”，现在是解决问题的时候了。

同样是今天，白宫也就川普与日本首相安倍晋三在23日通电话之事发表了声名，声明更加简短，只说“两位领导人谈及了一系列共同关心的区域和全球问题”。而日本方面的消息则说，安倍表示日美两国有决心处理朝鲜的挑衅行为；安倍表态支持川普包括考虑动武在内的“所有选项”。

核试吗？朝鲜建军节闹油荒

“建军节在即，朝鲜或发起新挑衅，韩军密切关注。”韩联社24日称， 韩军正密切关注朝鲜动向，加强防卫态势。韩美已增派PR-16侦察机、U-2高空侦察机等，密切关注朝军动向。韩军一位负责人称，目前尚未发现朝鲜有“挑衅”动作的迹象，但朝鲜进行核导试验的可能性依然存在。另一名韩军负责人则称，朝鲜近期进行发射弹道导弹等“低强度挑衅”的可能性较大。

韩美军方对朝鲜核试做了万全准备

据报道，韩国国防部发言人24日宣布，韩军计划与驶向半岛海域的美国“卡尔·文森”号航母举行联合演习。他还称，韩美将于26日在华盛顿召开第11次韩美联合国防协商机制会议，商讨朝核应对方案。鉴于朝鲜进行核试和试射洲际导弹的风险提升，双方将讨论针对不同情况的反制措施，“可以说韩美军方对朝鲜核试进行了万全的准备”。

在经历了航母乌龙事件后，“卡尔·文森”号确实向半岛海域靠近。韩国《世界日报》24日称，“卡尔·文森”号预计于27日或28日抵达朝鲜半岛周边海域。尽管日前朝鲜曾公开威胁准备“水葬”美国航母，但多数军事专家认为，朝鲜目前还不具备击沉美国航母的能力。

朝鲜：将以全面战争回应全面战争

对“卡尔·文森”号航母真正逼近，朝鲜并未示弱，连日来一直抨击美韩的朝鲜媒体24日再次发出“怒吼”。 朝鲜《劳动新闻》24日称，美国必须清醒地认识到，“在东方核强国面前，所谓的派遣核动力航空母舰战斗群，只不过是虚张声势的折腾”。文章说，“一旦敌人进行鲁莽的挑衅，朝鲜革命武力将立刻对其实施毁灭性打击，将以全面战争回应全面战争，以朝鲜式的核打击战回应核战争。”

《劳动新闻》当天还引述“金日成金正日主义青年同盟中央委员会”前一天发出的声明，警告美韩勿对朝鲜“轻举妄动”。“若敌人稍有挑衅动静”，朝鲜将“一口气解放南朝鲜，并把太平洋彼岸的邪恶帝国大本营统统化为焦土”。文章称，“拥有战无不胜的核武力，又用核炸弹武装起来的500万青年大军一旦大怒，整个地球便会炸成碎片”。

中方：敦促各方保持冷静克制

朝鲜近日可能会进行核试，中方持何态度？24日，中国外交部发言人耿爽说：“当前半岛局势复杂敏感，高度紧张，我们强烈敦促有关各方保持冷静克制，不要采取使局势紧张升级的举动。同时，联合国安理会对朝鲜的核导活动有明确的禁止要求。”

对于备受关注的“中方会否出席安理会即将召开的朝鲜半岛核问题部长级公开会”，耿爽回应，中方正在就此进行研究。如果有进一步消息，将会适时发布。

平壤已全面限制供应汽油

平壤街头这两天仍和往常一样平静，不过24日，平壤各大加油站开始限制供应汽油，有的加油站已经全面停业。一位驻朝中资机构负责人称，他在朝鲜工作多年，从没有遇到过这种情况。由于没有备用汽油桶，目前又加不到油，只能尽量少用汽车。

目前仍在朝鲜的美联社记者22日发自平壤的报道称：“随着平壤市内的汽油供应出现困难，每一家加油站前，想加油的车辆都排起了长队。”近几天来，平壤油价已经暴涨了70%，“每公斤价格为70至80美分的汽油暴涨至每公斤1.25美元以上（朝鲜的加油单位不是升，而是公斤）”。

报道称，“尚未查明平壤为何限制出售汽油，不知是不是中国已经减少供油或通知要减少供油。”

川普吁安理会对朝加强制裁

川普24日在各国驻联合国大使的午餐会上说，联合国安理会必须准备对朝鲜施加新的制裁措施，因为其导弹和核计划造成朝鲜半岛局势紧张。

路透社报道，川普表示，安理会也没有采取行动来应对最近的叙利亚化学武器袭击事件，他称“非常失望”。

川普说：“朝鲜的现状也是不能接受的，理事会必须准备对朝鲜的核弹道导弹计划加强制裁。”

值得注意的是，据福克斯新闻报道，24日，白宫邀请所有参院参议员前往白宫听取简报会。被邀请的所有参议员听取了包括国务卿、国防部长等在内的高级官员做简报的安排，十分不寻常。

此外，美国务院24日发布声明称，国务卿蒂勒森将于28日赴纽约联合国总部，主持召开安理会朝鲜问题部长级会议。

美国常驻联合国代表妮基·黑莉24日表示：“他（金正恩）不提供给我们行动的理由，我们也不会有所行动。”妮基·黑莉还表示，朝鲜不应该给美国动武的理由。

韩联社分析称，美国虽然不会对朝鲜先发制人，但却发出了警告：如果朝鲜进行试射洲际导弹、攻击美军基地等“挑衅”行为 ，美国会采取军事行动。

被问及朝鲜如果再进行核试验或试射导弹的话将怎么办，妮基·黑莉表示：“那样的话，总统会介入决定。”

报道称，美国现阶段的焦点集中在遏制朝鲜再次“挑衅”。

“卡尔·文森”号将与韩军举行联演

韩国政府一位消息人士25日表示，美国“卡尔·文森”号航空母舰即将抵达半岛东部海域，拟在本周末与韩国海军举行高强度联合军演，以抗衡朝鲜挑衅。

据了解，“卡尔·文森”号近日结束与日本自卫队的联合军演，预计将于26日至27日抵达半岛东部海域。此次“卡尔·文森”号和由2艘驱逐舰、1艘导弹巡洋舰组成的航母战斗群将参与联演，实施探测、追踪和拦截朝鲜导弹的训练。

附近居民避难 朝核试验场似准备就绪

16日，美国的朝鲜研究网站“38 North”（北纬38度）发布的朝鲜核试验场卫星图片显示，这里举行了一系列令人费解的排球比赛，让人怀疑是朝鲜进行“大动作”前的某种掩饰。

据该卫星图片显示，核试验场的一个隧道洞口，似乎有拖车活动。分析人士此前发现，朝鲜最近从隧道抽出许多水，应是为了保持测试设备干燥。但卫星照片中，朝鲜似乎已停止从隧道里抽水。分析称，这也许意味着为了进行试验，朝鲜已将隧道封了起来。

据报道，朝鲜最近开始安排丰溪里核试验场附近的居民避难，“根据先例来看，很可能与核试验有关。”

来源：侨报网