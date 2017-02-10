习川电话，美中两国成功“拆弹”

千呼万唤，川普终于亲自和太平洋彼岸的中国搭上关系了。2月9日晚间，白宫发布声明，称美国总统川普和中国国家主席习近平通了一个长时间（lengthy）的电话。而在前一天，白宫公布的一份声明称，川普致函习近平，对其致信祝贺他就任表示感谢，并祝中国人民元宵节快乐及鸡年大吉，并期望与习近平一道推动建设性的、惠及双方的美中关系发展。

川普在竞选期间曾发表过多项对华强硬的言论，如指责中国是小偷，偷走美国制造业的就业岗位，曾表态在上任第一天宣布中国为货币操纵国，对中国输入美国的商品征收45%的关税等；在候任期间，打破近四十年中美关系的惯例，与蔡英文通电话，挑战“一个中国”原则，遭到批评后又对“一个中国”原则提出公开质疑。

尽管如此，川普上台之后，中方是采取主动接触的态度的。中国外交部发言人华春莹1月23日就已确认，习近平已向川普发去贺电，祝贺他正式就任美国总统。这也说明了在包括美中在内的全世界人民都在翘首关注两国关系走向的时候，中国领导人率先抛出了橄榄枝、率先释放出了自己的善意，展现了继续和新一届美国政府共同推动两国关系平稳发展的意愿。

川普就任总统至今已有20余日。致函之前，竞选期间时常挂在嘴边的“中国”字眼却出人意料地消失了。媒体都在询问，为何川普和世界上许多国家的领导人通了电话，却始终没有和习近平通电话；他或者是遗忘了美国多年以来形成的传统，在农历春节期间给中国人民拜年；甚至，他还忘记了找中国的麻烦，这可和他竞选期间将中国定义为汇率操纵国、贸易保护国、南海风波制造国的举动截然不同。人们都在猜测，不按常理出牌的川普是否在“憋大招”，在南海、台湾、韩国等议题上，给中国“颜色”看看。

这显然表明，在对华政策定盘上，川普和其团队存在着犹豫。在习近平致贺信的十多天之后，川普才回复了上述函件。有消息称，川普团队内部目前内斗苗头已显，以白宫首席策略师班农为首的一派，对川普政府影响极大，其在移民和贸易等方面的保守主义思想已充分反应在旅行禁令等行政命令上，而班农宣称的“美中必有一战”的言论，势必影响川普的对华政策。

现在看来，川普和其团队的对华达成了某种一致，美中关系不确定性减少，从媒体公布的内容来看，电话传达的丰富的内涵：

第一，川普对美中关系的总定位的坚持。川普在信中表示，期待与习主席共同努力，推动惠及双方的建设性美中关系。而根据媒体报道，在电话交谈中，川普表示钦佩中国发展取得的历史性成就，并称发展美中关系受到美国人民广泛支持。美中作为合作伙伴，可以通过共同努力，推动双边关系达到历史新高度。这说明，美中历届领导人共同缔造的美中合作的总体框架将在川普任内得到维持。

第二，川普对“一个中国”立场的首肯。白宫声明提到，“应习近平主席的要求”（at the request of President Xi），川普表示尊重“一个中国”政策。 而在中方公布的新闻稿中，也提到“习近平赞赏川普强调美国政府坚持“一个中国”政策，指出“一个中国”原则是美中关系的政治基础。 鉴于川蔡电话的恶劣影响，以及川普曾经对“一个中国”的质疑，川普的这一表态是中方最希望听到的。众所周知，“一个中国”原则是中国的底线，川普的表态，无疑为美中关系拆除一个定时炸弹。

第三，对推动双边关系的承诺。在通话中，川普和习近平相互邀请去各自的国家会面，期待未来的会谈取得非常成功的结果。此外，美国和中国的代表将就两国共同关系的各种问题进行讨论和谈判。这可以预料，美中战略经济会谈等沟通轨道，将在未来继续。

第四，交谈的气氛很融洽。鉴于川普有对盟友摔电话的传闻，两国元首交谈气氛也是看点。白宫声明称，通话用了一个长时间（lengthy），并用“非常热忱”（extremely cordial）形容该电话的基调，称两国领导人探讨了多个议题。双方交流的良好气氛，就为未来的继续沟通奠定了良好的基础。

尽管不能以一通电话来断定美中关系的未来，美中关系依然会在摩擦与冲突中前行，但这通电话后，美中关系不确定性减少，一些危及两国关系的“定时炸弹”被成功拆除，这是令人高兴的。川普新政以“美国第一”为宗旨， 但“美国第一”并不意味着美中对抗。虽然川普目前将更多精力投入在内政，但美国作为世界上目前唯一的超级大国、中国作为世界上第二大经济体，许多议题离不开两国的共同努力，中国不可能绕开美国去解决一些问题，美国当然也需要倾听和尊重中国的意见和主张。如今的美国和中国在各个领域的联系都十分紧密，你中有我，我中有你，比如川普外交中目前最重视的反恐议题，都能和中国找到合作的途径。相信川普经过思考，已经得出了以上基本结论。

来源：侨报网