亚裔贫富差距高达168倍 超过白人群体

如果仅看最基本的数据，你可能会有这样的印象：美国亚裔的生活蒸蒸日上。平均来看，他们比白人赚得更多，并且就平均家庭财富来看，他们也正在努力赶超。这一类的简单数据统计是美国亚裔仍旧被看做是“模范族裔”的原因之一。但实际上，亚裔中却存在着巨大的贫富差距。

亚裔美国人：高到144万美元 低可到9319美元

据《华盛顿邮报》(The Washington Post)近日报道，非营利组织美国进步中心(Center for American Progress，下称CAP)的一项最新报告中指出了广大亚裔群体中存在的问题。

经济学家克里斯蒂安·威勒(Christian Weller)和杰弗里·汤普森(Jeffrey Thompson)表示，亚裔美国人群体在经济上的差距很大。美国亚裔中的贫富差距问题实际上比美国白人中的问题更加严重。

这些经济学家采用了难以获得的政府数据将亚裔的财富问题更加清晰地展示出来。人口普查数据已经显示，收入不均等在亚裔当中更加严重。例如，印裔美国家庭的收入是美国平均家庭收入的近两倍，而孟加拉裔和柬埔寨裔的家庭收入却低于平均收入。平均来看，亚裔比美国白人挣得更多，但是他们的贫困率也更高。

贫富差距可以通过许多方式衡量。在这份报告当中，经济学家将不同的财富阈值进行了对比。数据表明，2010年至2013年，前10%的白人家庭当中，每一家的财富都在126万美元之上，而白人家庭财富的最低值仅为不到1.0468万美元。换句话来讲，一个典型的富有白人家庭比一个典型的贫穷白人家庭要富120倍。

而在亚裔美国人中，实际上，能够跻身前10%的门槛要更高，约为144万美元。不过，亚裔家庭财富的最低值也更加糟糕，只有不到9319美元。因此，一个富有的亚裔家庭比一个贫穷的亚裔家庭要富168倍。

族裔平均值：富有的亚裔掩盖大批低收入群体

当使用一般方法思考种族差异时，完全看不到这些差距。因为一般的方法关注的是平均值，而不关注不均等程度。

根据CAP的计算，亚裔家庭与白人家庭实际上有着相同的平均财富值，约68万美元。

麻州大学波士顿分校(the University of Massachusetts at Boston)的公共政治教授、CAP高级职员韦勒(Weller)说：“那些我们所了解到的群体过得并不好，来自越南、老挝和柬埔寨的人们，他们占据美国亚裔人口的40%到45%。只看平均值会掩盖一大批低收入群体实际正在经受的挣扎。”

CAP的报告中还有一些好消息。按照平均财富看来，亚裔美国人与白人之间的差距差不多已经消失，这大部分归功于那些更加富有的亚裔富人。在2001年至2007年间，就平均财富来看，亚裔美国人甚至超过了白人。

另外一个促使亚裔财富增加的的原因就是，亚裔美国人的平均年龄更大。五六十岁的人当然会更富有一些，因为他们要为养老存钱。

并且，还有一点很重要，就是要全面地看待这些结论。相比白人与亚裔，非裔与西语裔的财富值要更小一些，并且似乎他们也并未有所进步。部分原因是，这些群体平均赚的钱要更少，并且他们能够获取的机会也更少。

鉴于此，亚裔美国人群体的财富收入便更加显著。正如CAP报告中所指出的，这是一个最富有亚裔逐渐从人群中脱颖而出的现象。即便如此，贫富差距不是美国最近一直存在的问题吗？至少在这个问题上，美国亚裔确实可以被称作是“模范族裔”。

来源：纽约侨报网