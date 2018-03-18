亚马逊有望在2019年之前在美推出无人机快递

美国联邦航空局（Federal Aviation Administration）官员日前表示，美国商用无人机预计将在今年夏天实现小范围的包裹寄送服务。而电商巨头亚马逊称，其推出的无人机快递服务（Prime Air）有望在2019年之前实现。

据华尔街见闻消息，亚马逊负责无人机快递 Prime Air 业务的副总裁古尔·吉米奇（Gur Kimchi）称，Prime Air 有希望在2019年前获得必要的批准。届时，亚马逊九千万左右的美国会员将可以接到无人机送来的包裹。

此前，美国白宫方面曾敦促政府与亚马逊等寻求商用无人机服务授权的公司进行更密切的合作，以实现无人机包裹运送服务。据消息人士透露，至少10个无人机试点项目已经获得美国联邦航空局的批准，将于今年5月开始试运行。亚马逊是最积极和最早提出申请的公司之一，该公司正在推动详细的无人机设计安全认证和精确的操作规则。

在上周举行的一场商用无人机行业大会上，包括亚马逊、通用电气、波音公司和谷歌的母公司Alphabet在内的多个公司表示支持私人投资运营的无人机空中交通管制系统。这一计划的倡导者希望该系统独立于目前的联邦航空管制系统，以适用于低空无人机的普遍应用。如果该系统能够投入运行，人们将可以使用蜂窝自动化技术和网络应用来追踪无人机，防止小型无人机在几百英尺的空中飞行时相撞。吉米奇认为，无人驾驶汽车上所使用的感应器可以用在无人机上，这些感应器可以探测到其他无人机的存在，从而避免相撞。此外，无人机的飞行高度应该被限制在400英尺（约合121米）以下，这也是商用无人机行业计划推出的管制网络所设定的最高飞行高度。

亚马逊曾于2016年在英国首次实现使用无人机送货，据报道，从用户下单商品到货品抵达用户家中只使用了13分钟，而且工作人员可以同时操作多个无人机进行送货，大大提高了工作效率。不过也有不少关于无人机送货安全性的担忧。英国一位软件质量系统顾问科林·布尔认为，无人机虽然看起来很实用并且无害，但是作为量产的3D打印产品，其操作程序很容易就能被改写，不法分子可以将其转变为一种危害公共安全的物品。还有专业人士指出，万一有恐怖分子在无人机上装载了爆炸装置，在人员集中的地方制造恐怖袭击，可能造成的后果将不堪设想。

根据美国联邦航空局现有规定，无人机的最大载重量不得超过25公斤，而且必须保持在视线内飞行。而这一规定显然不能满足商用无人机在物流行业广泛应用的目的。如何在确保安全的前提下，提高无人机运输效率的问题，商用无人机正在与政府和其他机构积极沟通解决。

据悉，在未来几个月内商用无人机组织将与国家航空及太空总署(NASA)合作进行验证测试。预计测试中将包含这一商用网络在必要时如何与美国航空管理局现有的地面雷达和空中交通管制人员进行互动。此外，还将确保执法部门迅速便捷地获得相关数据，来识别迷航、可疑或目的不良的无人机。

2018-03-12 17:54 来源：西雅图在线