亚马逊获降落伞运输标签专利

早在今年年初，亚马逊(Amazon)就已显示出了大力发展Prime Air 无人机快递服务的雄心，现在，该公司新获批的一项专利让这一业务又向前迈进了一步。

据福克斯新闻报道，该公司新获批的这一专利被用于“空中包裹递送系统”，更具体地说，它就是一种新型的运输标签，为什么需要一个运输标签的专利？因为亚马将在无人机快递服务的包裹标签内放置了降落伞。该专利由亚马逊于2015年8月递交申请，获批后的专利相关文档近日被公开。

亚马逊每天处理的订单数量非常庞大，这意味着包装的每一个方面都需要尽可能地提高效率，标签当然也不例外。

专利文件显示，标签将贴在包裹顶部，然后固定在无人机底部，当无人机接近投送地点时，无人机可以直接在空中控制释放内置降落伞的快递包裹，让其自动完成投送过程，而无须快递无人机降落到地点，这样可以提高快递投送效率。而对于大型包裹还可以安装多个标签内置降落伞，以确保包裹安全降落。

使用降落伞对无人机运输很有意义。因为无人机落地送货的方式将需要更多的能量，导致无人机电池能量流失的更快，此外，无人机还有被盗窃的危险，降落时对地面上的人也会造成安全风险。虽然有人可能仍会被落上的包裹砸中头部，但如果从安全高度投下就会大大降低受伤风险。

专利申请已经显示出亚马逊正越来越接近使无人驾驶交付成为现实。此项专利仅是其无人机送货计划的一部分，随着专利的积累，未来还有许多其他计划将陆续得到实施，包括制造一个更大的乐高(或博格式)超级无人机等。