什么时候能收到新冠病毒纾困支票1,200元? 如何计算实际能收到多少? 要付税吗？

【圣路易时报讯】美国参议院3月26日凌晨通过，众议院在27日表决一致通过高达2万亿美元的经济刺激法案，以纾困受疫情重创的美国经济，并协助美国各地对抗新冠病毒肺炎疫情。

3月27号，川普总统签署了史上最大规模高达2万亿美元的经济刺激方案。在这项救济法案里年收入低于75,000美元的个人将获得每人1,200美金的直接补助。家庭年收入不超过15万美金的已婚夫妇将获得2,400美金补助，每个孩子额外获得500美金补助。

根据您的2019年报税年收入，不超过75,000美元的个人有资格获得1200元美金的纾困支票。

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这项补助也按分配比例支付给年收入收入不超过99,000会美元的人，例如如果你的收入超过75,000元，每增加100元收入你就会减少5元的纾困金，也就是说，如果你的收入超过75,000元，每1,000元就会少收50元纾困金。

所以说，如果你的收入是80,000元，你会收到一张纾困支票950元。如果你的收入是90,000元，你会收到一张450元纾困支票。如果你的收入是98,000元，你会收到一张50元纾困支票。如果你收入超过99,000美元，你就没有纾困支票。

同样的算法，如果夫妻合报少于150,000元，那将会获得2,400元的支票。如果收入不超过198,000元的夫妻将收到递减数额的支票。已婚夫妇也可收到每位17岁以下的孩子每位孩子美金500元的纾困支票。

什么时候能够收到纾困支票呢?

所有美国人，有社会安全号码，报过税的人都会收到这张支票。

国税局表示，如果你报税时候有直接退税银行账号资料的话，这张支票会将会直接到存你的账户中。如果你没有直接存入银行账户资料的话，这张支票将用邮寄寄给你。

美国财务部部长Steve Mnuchin表示，4月17号将开始邮寄纾困支票，如果还是等不急，财政部部长表示财政部将会架设网站系统，大家那时可以自网路系统立刻下载支票存入银行立刻拿到钱。

国税局也做了补充说明，如果你还没有申报2019年所得税，国税局会使用2018年报税表上你所申报的年收入计算纾困金。

这张1,200元纾困支票就不用再付税了。