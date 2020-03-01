今年大选选民1/10是移民 亚裔选民中移民比例高达2/3

根据皮尤研究中心（Pew Research Center）26日发布的报告，美国有资格在今年大选中投票的选民中有1/10是移民，这创下了历史新高。至于党派偏好，最近的选举显示，移民选民已经向民主党倾斜。根据一项民调，加州拉美裔、非裔最支持的候选人是伯尼·桑德斯。

外国出生的选民中，100万人来自中国

皮尤的报告指出，入籍的公民选民中有34%是拉丁裔，而亚洲裔有31%。

在所有外国出生的选民中，有16%来自墨西哥，人数达到350万，是符合条件的移民选民中的最大群体。其次是来自菲律宾（140万）、印度（120万）和中国（100万）的选民。

西语裔和亚裔外国移民的投票率要高于这些人群中的美国出生人口。

皮尤报道，在外国出生的合格选民中，约有22%是白人移民，有480万人，使他们成为第三大族裔群体。非裔移民选民人数约为230万。他们在选民中所占的比例已从2000年的7%增加到2018年的10%。

符合资格的移民选民大多数居住在加利福尼亚、纽约、得克萨斯和佛罗里达。报告说，其中2/3的人在美国生活了20多年，其中63%的人精通英语。

拉丁裔选民中只有25％是移民。但在亚裔选民中，移民的比例占到了2/3。非裔选民的移民比例是8%，白人是3%。

美国出生的选民人数约为2.38亿，数量仍然远远超过外国出生的选民。但是，据皮尤报道，移民选民的数量一直在增加，美国出生的合格选民的数量却在放缓。

人口普查局2018年的报告称，归化公民的投票增加了12%，与本土出生公民的投票增加相同。该局报告说，几乎有一半归化公民资格的选民参加了2018年中期选举，而54%的本土公民参加了投票。

从1965年《移民和国籍法》成为法律后，移民人口从人口占比5%增长到13.9%，这是外国出生的选民人数增长的部分原因。

移民选民人数增长的原因之一是，近年来成为公民的移民人数和比例增加了。该报告援引国土安全部的话说，从2009年到2019年，有720万名移民入籍并成为公民。其中，2018年有超过75.6万移民成为公民。

移民选民已经向民主党倾斜 加州拉美裔、非裔最爱桑德斯

皮尤研究中心没有提供有关移民选民的政党偏好的数据，但最近的选举显示，随着共和党人的观点更加强硬，移民选民已经向民主党倾斜。

旧金山公共广播电台报道，一项最新民调显示，由于来自各个阶层选民的支持，佛蒙特州参议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）显然是加州总统初选的赢家。

爱荷华州、新罕布什尔州、尤其是内华达州的初选辩论之后，在加州，桑德斯获得了37%的民主党初选选民的青睐。紧随其后的是马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)，支持率为20%。前副总统乔·拜登（Joe Biden）支持率为12%，印第安纳州前南本德市市长皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）支持率为11%。

亿万富翁彭博（Michael Bloomberg）以6%的支持率排在第五位，他无处不在的竞选广告几周来一直充斥着加州的电视广播。

明尼苏达州参议员艾米·克洛布彻（Amy Klobuchar）支持率为5%，加州唯一仍在竞争中的参议员汤姆·斯泰尔（Tom Steyer）支持率为3%。

桑德斯在加州的拉美裔选民中继续显示出巨大的优势，42%的拉美裔选民表示计划投票给他，13%的拉美裔选民表示将投票给拜登或布蒂吉格。

桑德斯在加州的非洲裔美国选民中也占主导地位，35%的人支持他，而支持沃伦和拜登的人只有27%。

加州大学圣地亚哥分校政治学系主任萨德·库瑟（Thad Kousser）表示，桑德斯4年前在全州范围内的竞选活动正在受益。据悉，桑德斯是今年民主党总统参选人中唯一一位曾在加州全州竞选的人，2016年他以53%对46%输给了希拉里。

2020-02-27 00:18 来源：侨报网综合