今年报税季需注意一些新变化

2017 年已经过去1 个月，现在是赶快报税的时候了。

据报道，国税局（IRS） 指出，在1 月23 日开始的报税季中，美国个人所得税政策有若干变化， 民众报税的时候务必注意。以下是一些人们应该了解的改变：

报税截止期延后

报税截止时间通常是4 月15 日，但今年的4 月15 日恰逢周六，而接下来的周一（4 月17 日）是黑奴解放日（Emancipation Day）， 而这在华府是一个假日。

因此，今年美国的报税截止日被推迟到4 月18 日。当然， 人们不必等到这一天才去找会计师报税。

退税需较长时间

对一些很早就寄出税表的中低收入者，一项新的法律会延迟给他们的退税。

《保护美国人免于高税法》（TheProtecting Americans from Tax Hikes Act， 又称PATH Act）要求国税局对申领工作所得税抵扣（Earned Income Tax Credit） 或儿童附加退税（Additional Child Tax Credit）者的退税扣押至2 月中。这种做法旨在让国税局有更多时间来发现是否有人在退税方面有欺骗行为。

受到影响的退税会在2 月15 日开始陆续发还给纳税人，但这笔钱要到2 月27 日的那个星期才能进入纳税人的银行账户，因为金融机构需要花更多时间才能接受并储蓄退税款。2 月20 日总统日的3 天长周末也会影响纳税人收到退税的时间。

国税局说，它仍然预计会在不到21天的时间内发还90% 的退税。

PATH Act 还要求某些纳税人更新他们的个人纳税ID 号码（被称作ITINs）。

在过去3 年中，如果纳税人没有在报税单中至少用过一次ITIN， 或ITIN 的中间数字为78或79，那么他们必须更新其ITIN 号码后才能得到退税。任何人在报税时使用了过期的ITIN，都会遭遇退税延期或被拒绝某些税务优惠，直到他们的ITIN 号码得到更新。在报税季节中，ITIN 号码更新申请可能要花长达11 个星期的处理时间。

使用ITINs 的人是那些按照美国法律有报税义务或付款义务者，因为他们没有社会安全号码，所以只能用ITINs 来代替。

来源：侨报网