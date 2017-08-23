从强生天价赔偿 看美国人如何当上帝

来到美国就会发现，虽说商家从不把消费者就是上帝这话挂在嘴边，但商家给消费者所提供的真的是上帝的待遇。

强生被判赔偿4.17亿

据《洛杉矶时报》报道，洛杉矶最高法院陪审团21日作出裁决，判决强生向一名提出诉讼的63岁加州妇人埃切维里亚赔偿4.17亿美元。赔款金额包括7000万美元的补偿性损害赔偿以及3.47亿美元的惩罚性损害赔偿。这是美国医疗诉讼史上第三大金额的赔偿个案。

《洛杉矶时报》的相关报道截图

原告指控强生的招牌婴儿爽身粉经常用于女性卫生时，会导致卵巢癌。强生被控没有适时就婴儿用爽身粉风险作出警告，使得自11岁起使用该款爽身粉的埃切维里亚，在2007年被确诊患卵巢癌。

▲埃切维里亚已经处于卵巢癌晚期（图据美国《洛杉矶时报》）

面对法院开出的“巨额罚单”，美国强生公司迅速做出回应，表示准备寻求上诉。在一份声明中，强生公司表示：“我们一定会上诉，因为我们的产品一直是以科学作为标杆，科学可以证明我们的爽身粉产品是符合相关安全规定的。”

▲强生公司针对此事发布的声明，表示将会就判决进行上诉（图据强生公司官网）

美国消费者很幸运

美国是世界上最大的同时又是竞争非常激烈的消费市场。而良性的竞争不仅使得美国市场繁荣活跃，成为美国创新的重要推动力，更为消费者的权益提供了越来越完善的保障。

举例来说，购买后一段时间内无条件退换货物（货物未明显变旧）基本已经是所有商家的基本配置。在此基础之上，又有一部分商家提出愿意免运费退换货品。这也就是说，消费者不仅可以在不满意时候退货，商家还会承担其中产生的所有运费。另外一些高端商户甚至提出不限时的免运费退换货物，只要货物还是完好的。商家们所作的这一切都是为了吸引客户。

看看华人喜欢前去购物同时退货政策又好的商家，就知道美国的消费者是多么的幸运了。

高档连锁百货店Nordstrom

图片来源：nypost

该公司的退货政策就是没有退货政策。其网站称，他们的最终目标是让顾客满意。同时，该公司还表示，他们的理念是鼓励消费者让自己满意，并公平合理地对待每一位消费者。

它的退货政策受到消费者的欢迎：没有时间限制，不需要手续或填表。无论商品有无标签或是否磨损，都会得到同样的待遇。同时，它的在线退货条款对消费者也同样慷慨，退货免运费。

不过，消费者要注意的是，其折扣店（Nordstrom Rack）的退货政策略有不同，退货时限为90天，并要求提供原有的标签、收据或包裹单。

连锁会员制仓储量贩店Costco

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Costco实施无限期退货，“如果会员不满，我们将在任何时间全额退款。”不过电子产品退货时间限定在90天内。

顾客退货时最好携带原包装和收据，但并非必需，它的员工会尽最大努力帮助没有这些凭证的顾客。在多数情况下，会员如何支付，就会如何得到退款。不过，该店只接受店内退货，对于大件或重型物品，它会派车取货。

连锁百货公司Macy’s

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Macy’s退货没有时间限制，提供礼品收据退贷的顾客会得到该店的购物礼金。

同样，该店也不要求退货时提供收据，但这种情况下顾客只能得到该商品在过去180天内最低售价的购物礼金。同时，要求退货商品未使用、未破损及未洗过。

此外，在美国的餐饮行业还有一个几乎成为标准的习惯，上菜之后服务员都会上前询问对每个菜是否满意。如果消费者对某个菜品非常不满意，那么不同的餐厅会不同的去选择重做，退菜或减免那道菜的费用。从这些例子中不难看出，市场的竞争使得商户为了争取到消费者对消费者的权益做出了很大程度的让步。

获得天价赔偿的“上帝”们

不可思议的天价赔款案例真真实实地发生着。

除了上面提到的赔偿案，强生此前在四宗同类诉讼中均被判败诉，共被下令支付3.07亿美元赔偿。

在8月21日前，强生的最大宗赔偿为1.1亿美元。今年2月，密苏里州一家法院判决该公司向一位患癌妇女赔款1.10亿美元。

去年2月，该公司被判向一位患癌死亡的女受害者家庭赔款7200万美元，5月被判向另一位患癌女性赔款5500万美元，10月又被判向一位患癌女性赔款7000万美元。

据称，强生在美国各地共有4800宗类似诉讼面临审理。

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为了强化消费者的权利保护和侵权补偿，美国法院审判中往往会引用“事实自证”的原则。也就是说，只要法官能在原告提供的间接证据中，推断生产商存在过失，那么，生产商就应该承担侵权责任。

比如，消费者使用某制造商的产品发生人身侵害时，只要能够证明是因该商品发生了人身伤害，制造商就应该承担责任，赔偿损失。下面这个故事讲的就是这个。

一杯咖啡引发的诉案

故事发生在1992年的某一天，72岁的史特拉太太在麦当劳，不慎将刚买的咖啡打翻，滚烫的咖啡造成她大腿等部位三度烫伤，经住院治疗并多次植皮，两年后才得以重新下地行走。

最初，史特拉太太的女儿只要求麦当劳赔偿他们2万美元医药费及护理费。而麦当劳则傲慢地表示，只肯赔偿800美元。一怒之下，史特拉家聘请律师，将麦当劳起诉到了法院，理由是麦当劳出售的咖啡“具备不合理的危险性”，并属于“粗制滥造产品”之列。

最终经庭外和解，麦当劳赔偿史特拉太太100万美元。

“上帝”们荒诞的维权故事

在美国消费者的维权诉讼中不乏奇异滑稽、“咎由自取”者。听听找法网讲的”无理取闹”的故事吧。

在德州，有位叫Catherine的妇女告赢一家家俱店，得到78万美元的赔偿，原因是她在该家俱店内奔跑时，被一小孩绊倒而扭伤了脚关节，店员没有制止小孩在店内玩耍。但该小孩不是别人，正是她的儿子。

在费城，一家餐馆输掉官司，被迫付给来自宾州的卡森11.35万美元的赔偿。原因是因地上湿滑她跌碎尾骨。然而，地上湿滑的原因是，大约30秒前，她因争吵而将饮料泼向男友。

还是在德州，沃尔顿小姐为了逃避夜总会3.5美元的门票，想从厕所窗户爬入，结果摔倒跌破门牙两颗。她起诉夜总会，竟得到1.2万美元赔偿，并向夜总会报销了补牙的费用。

来源：侨报网