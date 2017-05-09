他搞乱大选，一手“做掉”希拉里，美版“侯亮平”却被川普开除了

谁要为去年希拉里的大选失败负责，可能有很多人。

但希拉里不止一次说是FBI局长科米“搅乱”了大选，导致她败选。

当初他临大选前一周重启邮件门调查，严重打击了希拉里。从而导致川普的上台。

而如今，他却被川普炒了鱿鱼……

咱们今天来了解一下这位“乱搞”的FBI局长，和FBI这个“美国东厂”。

据CNN报道，当地时间5月7日星期二下午，白宫方面宣布解雇联邦调查局（下简称FBI）局长詹姆斯·科米，这个决定立即生效。科米也成为了史上第二位被任内罢免的FBI局长。

（图片来源：Business Insider）

很多人怀疑称解雇科米是否是特朗普有意干涉对俄罗斯介入美国大选的调查。但白宫发言人肖恩·斯派塞发言称，总统特朗普这是接受了司法部长杰夫·塞申斯和副司法部长罗德·罗森斯坦的建议，正式解雇科米的职务。白宫也将很快寻找新的继任者。

罗德·罗森斯坦表示对于科米处理“邮件门”的方式非常失望。他称科米的行为篡夺了司法部长的权威。他还表示科米忽略了司法界另一条长久存在的原则，不该擅自召开新闻发布会来公布关于一个已经被取消调查对象的贬损信息。他处理“邮件门”的决定是错误的。

（图为罗德·罗森斯坦，图片来源：NBC News）

在特朗普写给詹姆斯·科米的公开信里称，他本人认同美国司法部的建议，科米不适合继续有效地领导FBI工作。特朗普称：“找到新的FBI领导者至关重要，将会重塑公众对政府执法职责的信任和决心。”

在这份公开信中，特朗普还表示FBI是国家最被重视和尊敬的机构。今天的决定将会标志着伟大的执法体系一个新的开始。

（图片来源：New York Post）

白宫方面的这一决定也是十分突然，包括高层在内的绝大多数工作人员表示事先毫不知情科米将被解雇。

（图片来源：Breitbart）

自2013年起接受奥巴马任命成为联邦调查局局长后，科米就从一个经验丰富的共和党执法老手一举成为全世界最顶级情报调查机构的一把手。但他屡屡与美国大选纠缠不清的关系，也违背了FBI远离政治聚光灯的宗旨，也和老前辈局长胡佛背道而驰。

科米被炒，意料之中

科米下台，绝对是意料之中的，只是没想到来的这么晚。

去年11月美国大选结束，希拉里输给了川普。本来以为一切能回归平静，但随后美国连续多日发生多起大规模抗议和游行，很多人这样的大选结果根本无法接受。人们声讨特朗普，也为希拉里惋惜。

在那个时候，不少人在气愤之余想到了这个当时为特朗普竞选送出“神助攻”的FBI 局长James Comey。





很多人说希拉里败选，Comey“功不可没”。事实上，早在大选日前就有媒体报道，大选后不管结果怎样，奥巴马肯定会“办”他。

大选过后，希拉里曾在与几位竞选捐助者的答谢晚宴上称，“输了大选，原因有很多，但据我们分析，最主要的原因就是FBI局长James Comey上书国会重审邮件门，事后又被证明重审是毫无根据的，无理由的”。

记得就在距离美国总统大选日还有11天的时候，FBI局长James Comey突然致信美国国会委员会，将重启针对希拉里的邮件门调查。这个回马枪炸弹扔得真是时候，老太太正全美各地拜票，全力冲刺呢，你这倒好，眼看快到终点了，你在快撞线的时候伸脚给人绊了一胶。

这一胶摔得可不轻，本来被自己的猪队友连累就够窝火了，紧接着针对她的大招越放越狠，甚至还被说有娈童癖。尽管有媒体辟谣，但民众的脑洞已经被这次大选开得根本合不上。

希拉里摔得是狠了点，但面对FBI的“使坏”，老太太当时淡定自若，该干嘛干嘛，你们随意查。但事后证明，真的是低估了这次重审！

希拉里这边偷哭流涕，但奥巴马这边也不干了，敢动我的人！FBI听风就是雨的，没有完整的信息就采取行动，害得民主党输了大选。

收拾你，势在必行！

FBI局长Comey。

要说这FBI和历届美国总统关系微妙也不是一天两天了。

今天咱们就借着这股子热乎劲，聊聊FBI，这个和美国总统不太对付又被称“掌管着华盛顿钥匙”的组织。

听上去和咱们明朝的的锦衣卫或东厂还真有那么点像。

FBI，掌管着华盛顿钥匙

FBI，全名Federal Bureau of Investigation，中文叫美国联邦调查局，隶属于司法部。算是美国近代大型情报机构的祖师爷爷。是美国最大的反间谍机构和最重要的联邦执法部门。

它坚守的信条和它的名字一样，Fidelity（忠诚）、Bravery（勇敢）和Integrity（正直）。

以声名显赫的原FBI局长胡佛命名的J. 埃德加·胡佛大楼是FBI总部。

1901年，罗斯福总统（Theodore Roosevelt）上台后任命波拿巴（Charles J. Bonaparte）为司法部部长。由于当时西部接纳了很多抱着发财梦的淘金者，但在没有政府和治安部门的环境下犯罪猖獗，只靠枪杆子说话。

波拿巴认为需要组建一支精英团队来帮助司法部打击腐败和犯罪。

于是FBI这个Idea就来了。

成立FBI的申请。

罗斯福点头后，波拿巴开始招贤纳士。1908年6月下旬，他从特勤局（Secret Service）挖来了9个人，再加上自己手头上的25名特工，东拼西凑地凑够了最初的34个人。 1908年7月26日，波拿巴任命自己的首席检察官史丹利芬奇（Stanley W Finch）为这一组织的负责人。

就这样， FBI开张了。

首席检察官史丹利芬奇

由司法部起草的FBI特工的职能。

最初的FBI那叫一个穷酸了得。仅三十几个人的组织，经费没凑齐不说，连个名字都没有。到了1909年，司法部长威斯特山姆看不下去了，随便一张口那就叫“调查局”吧。

后来觉得这名字没特点，改！

1925年改叫“联邦调查局”。

1932年觉得这个也不好，不大气不上档次，再改！

于是改叫霸气侧漏的“美国调查局”。

1933年的时候还叫了一阵“调查科”。

折腾来折腾去，1935年7月又叫回了联邦调查局，不改了！



成立最初，FBI的铺子铺的不大，也就管管土地诈骗、银行诈骗以及反垄断犯罪等。但在后来十几年中，FBI的职责越来越大，全国性的犯罪事件也开始被染指，特工也逐渐壮大起来。

FBI最初的办公室。

尽管队伍扩大了，但里面训练有素的特工并不多。这种局面一直到1924年一个人的出现被打破了，他就是被当时的司法部长Harlan Fiske Stone任命为代理局长的胡佛（J. Edgar Hoover）。

对！就是那位叱咤风云近半个世纪令美国总统又爱又恨的FBI传奇局长，胡佛。这一当不要紧，当了快50多年，赶都赶不走。

要说冯小刚的电影是流水的女主，铁打的葛优；那么1924年至1972年的美国就是流水的总统和司法部长，铁打的胡佛。



尼克松和胡佛

成立100多年来，历任总统在FBI面前都如履薄冰。搞垮一位总统对他们来讲可能真的不在话下，克林顿因性丑闻被弹劾归功于FBI提供的DNA样本，尼克松的垮台是也FBI的推波助澜。

至于奥巴马，尽管心里可能也有怨言但目前还能和FBI平相处。

和CIA明争暗斗70载

FBI也不仅和总统关系微妙，和CIA（中情局）的明争暗斗也持续了70年。尽管两大组织一个主内一个主外，但有事没事也会互掐一下。在国家地位上也是都不服谁。CIA总觉得自己是美国唯一一个独立的情报部门，没有直属上级单位。大Boss就是总统，还算受待见。

你FBI算个啥，还不是要听命于司法部吗。

FBI也不服，哥哥我大了你快40岁，跟着老祖宗打击恐怖活动的时候，还没你呢。

911事件后，两个组织掐的十分厉害，刚开始都埋怨对方情报工作做的差劲、互推责任，之后变成了争抢管辖范围。

FBI招募外国人去当外国间谍，CIA说，你抢我饭碗了。

CIA在国内染指情报网络的建立，FBI说，这TM我的地盘。

这也难怪，CIA作为后起之秀直接威胁到这个老牌情报机构的地位，不掐才怪。

来源：北美留学生日报