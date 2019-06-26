伊利诺伊成为美国第11个消遣性大麻合法化州

周二，伊利诺伊州成为美国第11个将成人使用消遣性大麻合法化的州。该州州长普里兹克(J.B. Pritzker)将一个法案签署成为法律，后者还取消了某些过去对使用毒品的定罪条规。这样做的目的是为了给财务拮据的伊州带来新的收入。

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据路透社报道，普里兹克是民主党人。他签署的法案会将该州多达70万个与大麻使用有关的记录与定罪一笔勾销。

普里兹克在签署法案时说：“今天，我们会给成千上万人一个改善生活的机会。”

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伊利诺伊州是继佛蒙特州之后第二个仅仅通过立法程序而让成人能合法使用少量大麻的州，它也是第一个用立法手段授权大麻相关产品零售的州。

自2012年以来，美国有9个州及华府地区的选民通过了消遣性大麻合法化的法律。

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今年，美国有25个州正在酝酿通过与大麻有关的法案，其中包括纽约州和新泽西州。

伊州将从明年1月1日起允许有执照的大麻店卖大麻。这一举措预计会在2020财年中为该州带来超过5700万美元的新的税收和收费收入。与大麻有关的税收估计会在2021财年时攀升至1.4亿美元，到2024财年时上升至3.755亿美元。

侨报网–Jun 26, 2019,12:55