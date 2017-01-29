伊州州长配合川普移民行政令？答案耐人寻味

新任总统川普就职以来，陆续签署行政命令兑现竞选承诺，而有关扫荡非法移民的行政命令，恐怕让欲寻求连任的伊州州长朗纳和其竞选团队大伤脑筋，而朗纳是否会支持川普的移民新政，答案恐怕更令人费解。

1月25日，川普签署削减“庇护城市”(Sanctuary Cities)联邦经费的行政命令中，明文表示任何拒绝与联邦机构合作逮捕非法移民的地方政府，都将失去联邦政府拨款。不巧的是，除了纽约与加州外，伊州芝加哥和不少地方各郡都是所谓的“庇护城市”。

川普雷厉风行授权各州与全国各地执法单位，在法律许可的最大範围内“执行移民官的职权”，刻意拒绝遵守的管辖机构，将无法获得联邦资助款项。这对经费一向捉襟见肘的伊州恐怕会蒙上一层更深的阴影。

然而，芝加哥商报指出，州长朗纳目前正小心翼翼地与川普保持适当距离。因为朗纳一旦配合川普政策，则明显与伊州向来对移民友好的政策背道而驰。但朗纳需要考虑的是，如果他要在2018年再度出马竞选连任的话，则有赖於这些倾向移民友好的支持者。虽然在此前，州长朗纳也曾经特别去函要求国会领导人，敦促他们以和缓的手段改变奥巴马健保和医疗补助。

基於这个考量，或许能解释为何朗纳团队始终没有对川普的移民议题中明确表态，而朗纳发言人也只以正在“审核”一语带过。

至於拥有伊州多数移民的芝加哥，市长伊曼纽尔早已斩钉截铁说明，芝加哥“庇护”移民的立场决不改变，他誓言保护所有身份合法与否的移民，将不受移民政令改变的干扰。无独有偶，库克郡警长达特(Tom Dart)也表达支持移民的相同立场

而州长朗纳未来是否会支持川普的移民行政令？则让人拭目以待。

芝加哥侨报周末–Jan 27, 2017,12:22 (侨报记者萧芸1月27日芝加哥报导)